Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers, NBA e

Encerramos por aqui mais uma transmissão dos Playoffs da NBA. Muito obrigado e até a próxima!

0:00 O jogo 2 da série acontece também em Oklahoma City na próxima quarta-feira (07)

0:00 Comandado por Chris Paul, o Los Angeles Clippers vai a Oklahoma City e domina o jogo 1 inteiro para sair com uma grande vitória: 122 a 105. A equipe teve um aproveitamento de 54% nos arremessos e 51% nas bolas de três.

0:00 TERMINA O JOGO EM OKLAHOMA!

0:20 Jeremy Lamb pega dois rebotes ofensivos antes de anotar a última cesta do jogo

1:22 Acerta os dois, 120 a 103 pros visitantes

1:22 Reggie Jackson tenta a infiltração e sofre a falta. Dois lances livres pra ele

2:14 Reggie Jackson finalmente acerta um arremesso. Ele estava 0 de 7 antes de anotar seus dois primeiros pontos no jogo

2:40 Perry Jones pra com a bola de três! É a segunda do jogador na partida, temos outro tempo em quadra

3:47 Já se podem ver muitos lugares vazios na Chesapeake Energy Arena

4:53 Jamal Crawford de novo pra três! E a chuva de bolas de três continua...

5:28 Derek Fisher! O jogador com mais jogos na história dos Playoffs anota seus primeiros pontos na partida

6:15 Jamal Crawford! Outra bola de três do Clippers, Crawford chega a 14 pontos no jogo. Outro tempo pedido: 115 a 89 Clippers

7:26 Neste momento ambas as equipes estão com os reservas em quadra. Thunder parece já ter jogado a toalha faltando 7 minutos

7:59 Jared Dudley responde na mesma moeda e Jamal Crawford também anota outra de três. Tempo de Oklahoma

8:24 Perry Jones pra três! O ala sai bem do banco e anota 5 pontos seguidos

9:24 Boa jogada defensiva de Jeremy Lamb, ele bloqueou o arremesso de Collison. No contra ataque, Perry Jones conseguiu dois pontos

9:59 Equipes começam o quarto errando cestas e cometendo erros

11:24 Primeiro cesta do quarto é do Thunder e é de três: Caron Butler

COMEÇA O ÚLTIMO PERÍODO!

0:00 Westbrook erra o arremesso de longe e termina o terceiro quarto: 104 a 78 para o Clippers

1:02 Blake Griffin! O ala-pivô se livre facilmente da marcação de Adams e enterra com potência. O jogo está na mão do Clippers: 102 a 76

1:40 Russell Westbrook coloca a bola de três e Jamal Crawford responde também com uma de três

2:40 DeAndre Jordan erra mais dois lances livres, agora ele está 1 de 8 no jogo mas o Thunder não consegue usar isso a seu favor e tirar a vantagem

3:14 Mais uma falta e dessa vez quem faz um dos dois lances livres é Blake Griffin. 95 a 71 Clippers

3:33 Ele acerta um, erra o outro mas o rebote fica com o Clippers

3:34 E lá vem DeAndre Jordan para a linha do lance livre novamente

3:46 Novamente funciona. Jordan erra mais dois lances livres e Durant corta mais dois pontos

4:00 E dá certo! Jordan erra os dois

4:00 Sem resposta para a ofensiva do Clippers, o Thunder apela por fazer a falta e colocar Jordan na linha do lance livre

4:02 Kevin Durant com mais dois pontos pra Oklahoma

5:00 Paul tenta outra de três mas dessa vez nada feito. Em 9 tentativas, ele acertou 8. Tempo de Oklahoma: 91 a 66 pro Clippers

5:06 Chris Paul, ele não para! OITAVA BOLA DE TRÊS de Chris no jogo, sem errar nenhuma tentada. É um novo recorde nos Playoffs

6:00 Westbrook coloca a bola de três lá dentro!

6:20 JJ Redick acerta o lance livre da técnica e Griffin os dois da falta normal

6:20 Falta técnica em Serge Ibaka. O jogador se enrolou com Blake Griffin que estava caído após uma falta.

6:53 Kevin Durant pra três! E o ginásio volta a fazer barulho

7:28 Ele anota os dois

7:28 Westbrook vai para a linha do lance livre depois de sofrer falta de Barnes

8:20 Outro erro de Oklahoma e JJ Redick anota mais dois pontos no contra-ataque: 82 a 58

8:40 Griffin para DeAndre Jordan! Outra bela ponte aérea

9:09 E o show continua! O Thunder perde a bola no ataque e Chris Paul num arremesso de média distância gabarita mais dois pontos pro Clippers. Tempo Oklahoma, 78 a 56

10:20 SETE DE SETE! Menos de 2 minutos é o que precisa Chris Paul para anotar outra bola de três

11:03 DeAndre Jordan recebe de CP3 e consegue os dois pontos. Durant responde pelo lado de Oklahoma

COMEÇA O TERCEIRO PERÍODO!

Intervalo: Confira o desempenho dos jogadores no primeiro tempo:

Intervalo: Menos erros de ataque e melhor aproveitamento nos arremessos vão dando ao Clippers uma vantagem de 17 pontos em Oklahoma. O destaque até agora é Chris Paul que teve esta incrível performance no primeiro tempo de partida:

TERMINA O SEGUNDO QUARTO! Impecável e mortal no ataque, o time visitante vai vencendo por 69 a 52 com atuação monstruosa de Chris Paul até agora: 22 pontos e 6 assistências

0:03 Kevin Durant sofre a falta, acerta um lance livre, erra o outro mas Ibaka pega o rebote e anota dois pontos

0:20 Blake Griffin anota dois lances livres

1:49 Durant erra um e acerta o outro. 67 a 47 pro Clippers

1:49 Terceira falta de CP3. Durant vai pra linha do lance livre e o armador do Clippers volta para o banco

2:57 O Clippers acertou incriveis 25 arremessos dos 40 tentados até agora, sendo 9 em 15 da linha dos três

2:57 Matt Barnes pra três de novo! Incrível! A chuva de bolas longas continua e a vantagem vai aumentando

3:54 Blake Griffin chega ao nono ponto na partida numa infiltração. A vantagem agora é a maior do jogo: 21 pontos

4:32 Chris Paul! Ele não sabe como errar! Na primeira bola depois de voltar do banco, CP3 anota outra bola de três. Sua sexta em seis tentativas!

5:25 Duas cestas seguidas de Oklahoma e Doc para o jogo. Durant chega aos 14 pontos e Westbrook aos 10

6:11 Outro erro do Thunder, o segundo seguido de Westbrook, Crawford rouba a bola e lança Granger no contra ataque para a enterrada. Vantagem volta pra 19 e mais um tempo pedido pelo Thunder

7:11 Durant consegue a infiltração e os dois pontos. Collison responde na mesma moeda

7:58 Westbrook! De volta do banco ele leva vantagem sobre Collison e anota dois pontos

8:14 Granger acerta os três e vantagem do Clippers chega a 19

8:14 Falta em Danny Granger que cobrará três lances livres

8:46 Jamal de novo! Ele busca o contato com Derek Fisher, sofre a falta e consegue converter o arremesso. Tempo de Oklahoma

9:16 Jamal Crawford anota um dos lances livres e o placar aponta 42 a 27 pro Clippers

9:40 Vendo a o Clippers se distanciar, Kevin Durant volta para a partida e já perde uma fácil bandeja

10:20 Collison para Glen Davis! Bela jogada resultada de um Pick'n'roll pra anotar os primeiros pontos da equipe no quarto

10:50 Equipes começam o segundo quarto errando arremessos: 3 pra Oklahoma e 2 pra Los Angeles

11:40 Steve Adams vem do banco pra Oklahoma e consegue um belo rebote, em seguida leva a falta

COMEÇA O SEGUNDO PERÍODO!

FIM DO PRIMEIRO PERÍODO! Com show de Chris Paul o Clippers abre 14 pontos de vantagem: 39 a 25.

0:02 CHRIS PAUL SENSACIONAL! Mesmo marcado o armador consegue outra bola de três! São cinco dele no quarto!

0:34 Durant com mais 2 pontos!

1:20 Durant cava a falta e anota um dos dois lances livres: 34 a 23 pro Clippers

1:43 Chris Paul pra três de novo!!! Los Angeles fazendo chover no primeiro quarto. CP3 on fire com 4 bolas de longa de distância já

2:10 Outro erro dos mandantes, outra cesta dos visitantes. Durant comete falta de ataque e Chris Paul anota mais um cestinha

2:40 Matt Barnes pra três!! As bolas vão caindo e o Clippers vai abrindo. Bela assistência de Redick. 29 a 20

3:00 Outro erro! Westbrook passa errado para Durant e a bola volta pro Clippers que anota 2 pontos numa bela infiltração de Redick

4:01 Depois do pedido de tempo o Clippers conseguiu boas defesas e forçou o Thunder a cometer erros. Chris Paul e JJ Redick conseguiram bons arremessos pra colocar o time de Los Angeles na frente

4:25 CP3 novamente!!!! Outra bola de três de Chris Paul dá ao Clippers uma vantagem de 4 pontos! Teeempo pedido por Scott Brooks

4:37 Armador de lá, armador de cá: Westbrook responde com uma bela infiltração e mesmo marcado faz a cesta

4:50 CHRIS PAUL! De novo pra três! O armador começa calibrado e o Clippers abre 3

5:20 Defesa! Clippers recupera duas bolas seguidas e devolve a sequência anotando 8 pontos seguidos

6:10 JJ Redick e Chris Paul anotam duas de 3 seguidas e o jogo está empatado

7:05 O Clippers erra muitos arremessos e o Thunder aproveita para abrir vantagem

7:43 Russell Westbrook escapa da marcação e consegue a fácil bandeja! 9 pontos seguidos de Oklahoma e Doc Rivers pede tempo. O placar é de 16 a 10 pro time da casa

8:13 Vem abaixo o ginásio!!! Serge Ibaka enterra potentemente, Sefolosha rouba a bola e Durant anota 3 pontos!

9:34 Ponte aérea de Blake Griffin para DeAndre Jordan!! Ibaka responde com um arremesso de longa distância. 10 a 7 Clippers

10:32 Kevin Durant! O MVP anota os 2 primeiros pontos do Thunder na partida

11:40 JJ Redick anota os primeiros pontos da partida, o Thunder erra e Blake Griffin faz 4-0

COMEÇA O JOGO! A primeira posse de bola é do Clippers

22h41: Tudo pronto em Oklahoma e vai subir a bola!

22h30: Na outra partida da noite o Washington Wizards vai batendo o Indiana Pacers em Indianapolis e abrindo 1 a 0 na série. Faltam 40 segundos e o placar é de 94 a 84

21h33: O Los Angeles Clippers começa com Chris Paul, JJ Redick, Matt Barnes, Blake Griffin e DeAndre Jordan

21h30: O Oklahoma City Thunder vem com Russell Westbrook, Thabo Sefolosha, Kevin Durant, Serge Ibaka e Kendrick Perkins

21h25: Chris Paul, que era dúvida para o jogo com dores no dedão da mão direita, disse que está bem e vai para o jogo. Já Hedo Turkoglu com uma lesão nas costas está fora das duas primeiras partidas da série. Pelo lado do Thunder, o técnico Scott Brooks poderá contar com todas as peças do elenco.

21h22: Dois duelos se destacam e devem ser fundamentais pro desenrolar da série: Russell Westbrook x Chris Paul no perímetro e Blake Griffin x Serge Ibaka no garrafão.

21h20: Durante a temporada foram 4 confrontos entre Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers com duas vitórias pra cada lado, além de muito equilibrio e nervos à flor da pele em alguns momentos:

21h17: DeAndre Jordan que tem sido um coadjuvante mais que de luxo para a franquia californiana. Durante a série contra o Warriors ele teve médias de 12.1 pontos, 15.1 rebotes e incriveis 4 tocos por jogo. Além disso foi o destaque da equipe em duas das 4 vitórias com um jogo de 25 pontos e 18 rebotes e outro de 14 pontos e 22 rebotes.

21h15: O Los Angeles Clippers, em meio a denúncias de racismo contra seu dono, também precisou de 7 jogos para avançar à segunda rodada. Blake Griffin e DeAndre Jordan comandaram a equipe de volta à uma semifinal de conferência depois da eliminação na primeira rodada no ano passado

21h14: É bem provável que os números de Durant voltem ao normal nesta série já que o Clippers não tem um marcador do nível de Tony Allen, principal responsável pela dificuldade do MVP de pontuar nos Playoffs até agora

21h07: Além de chegar motivado após vencer um jogo 7, o Thunder tem um incentivo extra: Kevin Durant foi eleito o MVP da temporada e o anúncio oficial deve ser feito amanhã. Contra o Clippers, Durant teve médias de 32.5 pontos, 8 assistências e 4.5 rebotes nas 4 partidas da temporada regular e chega pra esta série tentando recuperar o bom aproveitamento nos arremessos. Na temporada regular ele converteu 50,3% dos arremessos e 39,1% de longa distância, contra o Grizzlies esses números caíram pra 44% e 32%.

21h05: O time da casa sofreu para passar do Memphis Grizzlies, mas Durant e Westbrook dominaram o jogo 7 colocando o Thunder na sua 4ª semifinal de conferência consecutiva. Confira aqui o guia do Thunder

Kevin Durant e Russell Westbrook sofreram na primeira rodada com a forte marcação do Grizzlies mas mesmo assim lideraram a equipe para a classificação (Foto: AP)

21h: Olá! Seja bem-vindo a nossa tramissão do primeiro jogo de uma das semifinais da conferência Oeste na NBA. Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers se enfrentam depois de vencerem suas respectivas séries em 7 partidas e prometem protagonizar um duelo eletrizante.