Heat domina Nets e abre vantagem nos playoffs do Leste da NBA

Focado, descansado e avassalador durante os 48 minutos de quadra, o Miami Heat venceu o Brooklyn Nets dentro de casa por 107 a 86 nesta terça-feira (07). Com a vitória, Miami abriu uma vantagem de 1 a 0 na série semi-final da conferência Leste da NBA. Antes do primeiro confronto da série, o histórico do confronto mostrava 4 vitórias de Brooklyn em 4 jogos da temporada regular. Isso, no entanto, não se repetiu no primeiro jogo da série de playoffs. As equipes voltam a se encontrar na próxima quinta-feira (8), também na Flórida, pelo jogo 2 da série.

O primeiro quarto da partida foi equilibrado e quem conseguiu largar na frente foi Brooklyn, abrindo 7 a 2. Entretanto, a defesa dos visitantes não era párea para o Heat, que mesmo sem forçar o jogo em LeBron James, rodava bem a bola e conseguia cestas fáceis. Depois da cesta do reserva Alan Anderson a 1 minuto do final do primeiro quarto, os Nets tiveram sua última liderança na partida, 20 a 19. Logo em seguida, Ray Allen confirmou a sua especialidade e anotou uma bola de três pontos, encerrando o período com os donos da casa vencendo por 22 a 20.

No segundo período, o Miami Heat, comandado por James, Dwyane Wade e Chris Bosh, conseguiu abrir uma vantagem de 11 pontos e deu sinais de que dominaria de vez o jogo dali para frente. Contudo, Joe Johnson e Deron Williams anotaram 9 dos últimos 12 pontos de Brooklyn no quarto e diminuíram a vantagem de Miami para apenas 3 pontos no intervalo.

Deron acertou uma bola de 3 no fim do primeiro tempo

O segundo tempo de jogo, porém, foi quando Miami se impôs e construiu sua larga vantagem. Sem encontrar dificuldades no garrafão e acertando arremessos de longa distância, o Heat conseguiu seu melhor desempenho ofensivo na partida no terceiro quarto, com 33 pontos anotados. Sem encontrar respostas para a velocidade de Miami, o time visitante também não produziu o suficiente ofensivamente e entrou no último período perdendo por 13 pontos, 79 a 66.

No último período, o Heat novamente foi melhor. Tentando administrar o resultado, continuou produzindo bem no ataque, se defendendo com eficiência, e a vantagem passou da casa dos 20 pontos. Ray Allen foi o destaque da equipe no período, com 9 pontos. No fim, vitória de Miami por 107 a 86.

Destaques do Heat

LeBron James: 22 pontos, 5 rebotes e 3 assistências (10/15 nos chutes de quadra, 67%)

Chris Bosh: 15 pontos e 11 rebotes (5/11 nos chutes de quadra, 45%)

Dwyane Wade: 14 pontos, 5 assistênciase e 4 rebotes (7/13 nos chutes de quadra, 54%)

Destaques dos Nets

Deron Williams: 17 pontos, 3 assistências e 3 rebotes (7/10 nos chutes de quadra, 70%)

Joe Johnson: 17 pontos e 4 rebotes (7/11 nos chutes de quadra, 63%)