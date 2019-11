Paulistano e Mogi vencem e avançam às semis do NBB

Nesta sexta-feira (09), duas partidas definiram os confrontos das semi-finais do Novo Basquete Brasil (NBB) 6. Jogando em casa, no ginásio Antonio Prado Jr, o Paulistano venceu Franca por 86 a 77 e obteve inédita classificação a esta fase, finalizando a série em 3 a 2. Mais tarde, em Limeira, a equipe de Mogi das Cruzes derrotou os donos da casa por 75 a 70 e tornou-se o primeiro 12º colocado na temporada regular a chegar às semis. Na próxima fase, Mogi terá pela frente o atual campeão brasileiro e das Américas, o Flamengo, enquanto o Paulistano pega o São José, que varreu Brasília por 3 a 0.

Paulistano larga na frente, sofre reação, mas consegue a classificação dentro de casa

Diante de sua torcida, o Paulistano recebeu o Franca e conseguiu uma suada vitória no jogo 5, que deu aos alvirrubros o passaporte para a fase semi-final do NBB. A dupla estrangeira formada por Desmond Holloway e Kenny Dawkins jogou muito bem e os dois somados anotaram 33 pontos ao longo da partida. O próximo adversário será o São José e com mando de quadra, caso necessite do jogo 5. A série inicia na terça-feira (13) às 20 horas na própria capital paulista, que recebeu a partida decisiva.

O primeiro quarto foi de domínio total dos donos da casa. Com boa rotação defensiva e contra-ataques eficientes, a equipe converteu 9 de 12 arremessos de 2 pontos (75%) e contaram com 10 pontos anotados por Pilar para ditar o ritmo da partida. Pelo lado francano, o ataque baseou-se no jogo de perímetro. Foram 7 chutes de 3 pontos (a mesma quantidade dos de 2 pontos). Figueroa fez 9 pontos só em cestas de longa distância, e o quarto se encerrou com vantagem do time da capital paulista por 27 a 19. O segundo período foi marcado pela troca de cestas entre as equipes, mas com o Paulistano errando menos arremessos que o adversário. Cesár, com 7 pontos, sendo 5 na linha do lance livre, foi o máximo anotador pelos donos da casa, enquanto Figueroa seguia como melhor francano em quadra. A diferença aumentou e deixou uma vantagem segura a ser administrada, 45 a 32.

O terceiro quarto, no entanto, foi de intensidade no garrafão do ataque de Franca. Paulão Prestes, até então pouco acionado, fez 12 pontos e pegou 3 rebotes no período, mas a diferença não foi muito alterada, já que as equipes se encaminhavam para os últimos 10 minutos de jogo com uma liderança de 10 pontos do Paulistano, 65 a 55. No quarto período, a partida parecia sob controle para os alvirrubros, mas Franca reagiu. Faltando poucos minutos para o fim do jogo, apertou a marcação e foi eficiente no ataque, até empatar com mais uma cesta de Figueroa em uma jogada de 3 pontos. A torcida francana, mesmo fora de casa, fazia muito barulho e empurrava seus jogadores. A reação, contudo, foi interrompida por Pilar, que fez 5 pontos seguidos e impulsionou o Paulistano à vitória. Encerrando a série em 3 a 2, o o time da capital paulista disputará pela primeira vez uma semi-final de NBB, em que enfrenta o São José.

Mogi surpreende, vence Limeira fora de casa e pega o Flamengo nas semis

Zebra da primeira rodada dos playoffs, Mogi das Cruzes viajou até Limeira para tentar eliminar a terceira melhor equipe da temporada regular do NBB 6 e reafirmar sua força na competição. Com muitas reviravoltas durante o jogo, a equipe comandada por Paco Garcia atingiu seu objetivo e venceu fora de casa, avançando para a fase semi-final do torneio, em que enfrentará o Flamengo. O primeiro jogo do confronto se dará na próxima segunda-feira (12), no Tijuca Tênis Clube.

O primeiro quarto foi muito intenso, com uma grande atmosfera criada pelas torcidas presentes no "Vô Lucato", em Limeira. As equipes pareciam um pouco afobadas, e com boas defesas, o placar foi baixo no período. O time da casa teve melhor pontaria nos chutes do perímetro e venceu o quarto por 19 a 16. No segundo período, porém, o panorama mudou. Limeira voltou dominante e contou com uma boa atuação do americano David Jackson para distanciar-se no placar por alguns momentos, chegando a liderar por 33 a 24. Mesmo largando mal no quarto, Mogi teve forçar para se recuperar rapidamente. Com uma boa defesa e um ritmo acelerado, a equipe visitante praticamente devolveu a arrancada dos donos da casa e a diferença era de apenas 2 pontos quando o primeiro tempo se encerrou, 35 a 33.

Mogi não perdeu o fôlego e voltou dos vestiários pegando fogo, de modo que assumiu a liderança com rapidez no reinício da partida. Com as duas torcidas cada vez mais envolvidas e o jogo mais nervoso, os times iam alternando belos acertos com erros bisonhos, assim como a dianteira no placar, retomada por Limeira após um chute de trás do meio da quadra de Deryk no estouro do cronômetro. O último período começou, portanto, com liderança limeirense por 52 a 51. Embalados pela cesta, os donos da casa ampliaram sua vantagem no quarto, tendo mais coletividade e tranquilidade na hora de concluir suas jogadas. Eles chegaram a liderar por 6 pontos com pouco menos de 2 minutos para o fim do jogo, mas um pedido de tempo de Paco Garcia mudou a história da partida. Na volta da conversa, os jogadores de Mogi marcaram incríveis 11 pontos seguidos e assumiram a ponta do placar com cerca de 30 segundos por jogar. 5 pontos atrás, não havia muito que Limeira pudesse fazer, a não ser tentar chutes de 3. Foi o que fizeram. Não deu certo, e a classificação ficou com os mogianos.