Guia do Final Four da Euroliga

Nesta sexta-feira (16), começa o Final Four da Euroliga, o quadrangular final da mais importante competição de clubes do basquete europeu. Nesta etapa, quatro equipes disputam semifinais, decisão do terceiro lugar e final. Ao contrário do que ocorre nas quartas de final, disputadas em séries de até cinco partidas, todos os confrontos são decididos em jogos únicos As semifinais serão jogadas ambas na sexta-feira, enquanto a final e a disputa do terceiro lugar serão jogadas no domingo (18). Toda esta fase será sediada pela cidade italiana de Milão, no Mediolanum Forum.

Três dos quatro maiores campeões europeus estão entre os quatro sobreviventes desta edição: nesta ordem, Real Madrid (maior vencedor, com oito títulos), CSKA Moscou (segundo maior, com seis títulos) e Maccabi Tel Aviv (quarto maior, com cinco títulos). Um pouco distante nesta disputa está o Barcelona, que tem apenas dois títulos), mas é o campeão mais recente entre os postulantes ao título, já que venceu o torneio em 2010. Ao mesmo tempo que é o maior vencedor, o Real Madrid vive o maior jejum, sem vencer o troféu desde 1995.

Os duelos das semifinais serão entre CSKA e Maccabi, clássico que foi a grande final europeia por duas vezes, ambas vencidas pelos russos na década passada, em 2005/2006 e 2007/2008; e entre os gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona, que fazem o que muitos consideram o maior clássico esportivo do planeta. É a terceira vez na história que os dois times se enfrentam na semifinal da Euroliga, com uma vitória para cada lado como retrospecto. É, também, a segunda temporada seguida em que isso acontece. Os madrilenhos venceram na última oportunidade, mas foram derrotados peplo Olympiacos na fase seguinte.

Dos possíveis cenários de finais, o duelo entre Real Madrid e CSKA aconteceria pela quarta vez na história na grande decisão, mas pela primeira vez desde 1969. Nas três finais anteriores entre os dois clubes, o CSKA venceu duas (nas temporadas 1968/1969 e 1962/1963), contra uma dos espanhóis (1964/1965). Outra final que poderia se repetir seria entre Real Madrid e Maccabi, que decidiram a temporada de 1979/1980, com vitória espanhola. Em caso de classificação do Barça para a final, teríamos, obrigatoriamente, uma final inédita, pois em nehuma de suas sete aparições na decisão o time catalão enfrentou CSKA ou Maccabi.

Real Madrid (ESP) x Barcelona (ESP)

Data: 16/05/2014 (sexta-feira)

Horário: 16h (Brasília)

Times titulares

Real Madrid: Sergio Llull, Rudy Fernandez, Tremmell Darden, Nikola Mirotic e Ioannis Bourousis. Téc: Pablo Laso.

Barcelona: Marcelinho Huertas, Juan Carlos Navarro, Kostas Papanikolaou, Erazem Lorbek e Ante Tomic. Téc: Xavier Pascual Vives.

Campanhas na Euroliga

Real Madrid: 24 vitórias e 5 derrotas

Barcelona: 22 vitórias e 5 derrotas

Cestinhas

Real Madrid: Sergio Rodriguez - 13,5 pontos por jogo

Barcelona: Ante Tomic - 11,8 pontos por jogo

Histórico do duelo

Na Euroliga, foram 19 partidas, com 12 vitórias para o Barcelona e 7 do Real Madrid. O último encontro pela competição europeia foi na semifinal da temporada passada, quando o Real venceu e avançou para a final contra o Olympiacos, que sagrou-se campeão. No histórico geral, são 177 duelos oficiais entre os rivais, com 95 vitórias madrilenhas e 81 vitórias catalãs, além de um curioso empate por 85 a 85 em um amistoso em 1974. Nos cinco encontros desta temporada, foram quatro vitórias dos merengues.

O jogo

Com dois dos melhores quintetos que o basquete europeu já viu, o jogo tem todos os ingredientes para ser um dos melhores da história. O extraordinário perímetro madrilenho de Sergio Llull, Rudy Fernandez e Tremell Darden, além do sexto homem Rodriguez, leva sensível vantagem sobre o também fantástico perímetro blaugrana, formado por Huertas, Juan Navarro e a jovem estrela Papanikolaou. Para os catalães, a missão é conter a produção ofensiva dos madrilenhos neste setor, fato que aconteceu duas vezes nesta temporada (ainda que, na final da Copa del Rey, a vitória ainda tenha ficado com o Real). Por outro lado, o Real deve se preocupar com o garrafão adversário, que é mais forte que o seu, apesar de esta vantagem também não ser muito grande. Nessa região da quadra, Ante Tomic vive uma excelente fase e pode ser o diferencial para o Barça.

Favorito?

Mesmo que tenha tido uma temporada histórica e fantástica, o supertime do Real não tem o favoritismo neste clássico. Ninguém tem. Nem o Barça, que no Top 16 mostrou-se ainda mais sólido que o rival. Por ser um confronto em jogo único e, tratando-se de um dos maiores clássicos do basquete mundial, qualquer resultado será natural.

CSKA Moscou (RUS) x Maccabi Tel Aviv (ISR)

Data: 16/05/2014 (sexta-feira)

Horário: 13h (Brasília)

Times titulares

CSKA: Milos Teodosic, Sonny Weems, Victor Khryapa, Kyle Hines e Nenad Krstic. Téc: Ettore Messina

Maccabi: Yogev Ohayon, Ricky Hickman, Devin Smith, David Blu e Sofoklis Schortsanitis. Téc: David Blatt

Campanhas na Euroliga

CSKA: 22 vitórias e 7 derrotas

Maccabi: 19 vitórias e 9 derrotas

Cestinhas

CSKA: Sonny Weems - 12,6 pontos por jogo

Maccabi: Ricky Hickman - 12,1 pontos por jogo

Histórico do duelo

Em 30 partidas, foram 16 vitórias do CSKA contra 14 do Maccabi. Nesta temporada, se enfrentaram duas vezes no Top 16, com dois triunfos russos. Aliás, o CSKA venceu 7 dos últimos 10 confrontos. No duelo histórico entre os treinadores, Ettore Messina, do CSKA, venceu David Blatt em todas as 8 vezes em que se encontraram.

O jogo

Dois dos melhores garrafões da competição duelam pela terceira vez na temporada e prometem um confronto de muita força dos grandes homens. Mesmo que o time israelense tenha perdido ambas até aqui, uma delas foi uma das piores derrotas de sua história (100 a 65 na ida do Top 16), a história pode ser diferente nesta fase. As esperanças do time amarelo passam, em boa parte, pelas mãos do pivô grego Sofoklis Schortsanitis, uma grande força no mano-a-mano dentro da área pintada. Porém, do outro lado está o garrafão mais temido da Europa, com Nenad Krstic e Kyle Hines (jogador que pode vencer a Euroliga pelo terceiro ano seguido). No duelo de perímetro, os russos têm mais força, especialmente se Milos Teodosic tiver se recuperado bem da lesão que o tirou de quatro partidas nas quartas de final. O CSKA ainda espera contar com a boa atuação de Sonny Weems, cestinha do time na competição, que se destacou nas quartas, com uma média de 15,4 pontos por jogo. Além de Schortsanitis, o Maccabi também espera que Ricky Hickman tenha uma atuação semelhante às que teve nas quartas, quando acumulou médias de 16,5 pontos, 4,5 assistências e 1,3 roubada de bola por jogo.

Favorito?

Pela campanha geral, as duas vitórias no confronto direto e o avanço nas quartas mesmo sem sua principal estrela, o CSKA entra em quadra com um leve favoritismo. Contudo, enfrenta um time de muita qualidade e tradição e, tratando-se de um duelo em jogo único, um revés não seria surpreendente..