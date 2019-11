NBA: Miami Heat x Indiana Pacers

00:19 Encerramos por aqui nossa transmissão. Muito obrigado à todos que nos acompanharam na VAVEL Brasil!

00:17 Lance Stephenson foi o jogador que mais pegou rebotes: 11. Anotou também 10 pontos e 5 assistências.

00:14 Além dos pontos, Lebron deu 7 assistências e Wade deu 4. Inclusive James foi o jogador que mais deu assistência no jogo.

FIM DE JOGO NA AMERICAN AIRLINES ARENA! O Heat vence o Pacers por 99 a 87 e continua invicto jogando na sua casa nos playoffs deste ano. Depois de sair atrás, vira a série para 2 a 1.

00:12 Lebron James anotou 26 pontos (9-14 FG, 1-2 3PT e 7-9 FT); Wade anotou 23 pontos (9-16 FG, 2-3 3PT e 3-4 FT)

4ºQ, 42.5 Lebron James e Wade deixam a quadra

00:07 Lebron James é o cestinha da noite com 26 pontos.

00:05 Ray Allen está 100% na linha de 3 pontos: 4 arremessos e 4 acertos.

4ºQ, 2:50 Timeout Pacers

4ºQ, 2:50 RAY ALLEN SENSACIONAL!!! Mais uma bola de três dele e o Heat lidera por 97 a 82

4ºQ, 3:16 Lebron James anota seu 26º ponto no jogo

4ºQ, 3:38 Bosh comete sua quinta falta. Mais uma e está fora da partida

4ºQ, 4:11 Bosh anota mais dois para o Heat: 92 a 81

4ºQ, 4:36 Hibbert desconta para o Pacers: 90 a 81

23:59 Miami consegue sua maior vantagem dos 3 jogos da série

4ºQ, 4:58 RAY ALLEN PRA TRÊS DE NOVO!!! 90 a 79

4ºQ, 5:58 Timeout Pacers

4ºQ, 5:58 RAY ALLEN PRA TRÊS!!! 87 a 79

4ºQ, 6:17 Ray Allen errou um lance-livre. Momento raro. Acertou o segundo: 84 a 79

4ºQ, 6:34 Paul George anota mais dois para o Indiana

4ºQ, 6:54 Lebron James pega o rebote e anota mais dois

4ºQ, 7:55 CJ WATSON PRA TRÊS!!! 81 a 77

4ºQ, 8:05 RAY ALLEN PRA TRÊS!!! 81 a 74

4ºQ, 8:37 Paul George converteu 3 lances-livre

23:50 Wade é o cestinha do jogo até o momento

23:49 Hibbert lidera o Pacers com 14 pontos. Paul George e West tem 11 pontos cada. Pelo lado do Miami, Wade lidera com 23 pontos e Lebron James com 22.

4ºQ, 8:37 Timeout Heat

4ºQ, 9:06 Paul George errou o lance-livre

4ºQ, 9:06 PAUL GEORGE AND ONE!!!

4ºQ, 9:52 Wade chega a 23 pontos e o Heat lidera por 76 a 69

4ºQ, 10:54 George Hill comete sua quinta falta e é substituído por CJ Watson

4ºQ, 11:21 PAUL GEORGE PRA TRÊS!!! 74 a 67

4ºQ, 11:39 WADEEEEE!!! Mais três pontos para Miami: 74 a 64

23:38 Lebron James sentiu dores e foi para os vestiários

FIM DO TERCEIRO QUARTO! Heat na frente por sete pontos: 71 a 64

3ºQ, 1.4 DWAYNE WADE PRA TRÊS!!! Heat 71 a 64

3ºQ, 5.7 Mahinmi converte 1 lance-livre também: 68 a 64

3ºQ, 23.5 Lebron James converte 1 lance-livre:68 a 63

3ºQ, 56.9 LEBRON JAMES PRA TRÊS!!! Heat chega a sua melhor vantagem no jogo: 67 a 63

3ºQ, 1:50 West pontua mais dois para diminuir: 64 a 63

3ºQ, 2:14 Norris Cole faz bela jogada: 64 a 61

3ºQ, 2:40 E acertou os 3. Miami um ponto na frente: 62 a 61

3ºQ, 2:40 Ray Allen tem três lances-livre para cobrar

3ºQ, 2:40 BUTLER BINGO!!! Três pontos para o Pacers que assume a liderança: 61 a 59

3ºQ, 4:10 Timeout Heat

3ºQ, 4:19 CJ WATSON PRA TRÊS!!! 58 a 57

3ºQ, 5:16 Lebron converte os dois lances e o Heat é líder por 56 a 55

3ºQ, 5:16 Paul George comete sua 4ª falta em Lebron James e é substituído

3ºQ, 5:55 Paul George converte apenas 1 e o Indiana lidera

3ºQ, 5:55 Lebron faz falta em Paul George

3ºQ, 6:11 Paul George converte um dos dois lances e empata o jogo: 54 a 54

3ºQ, 6:22 Chalmers recupera a liderança para Miami: 54 a 53

3ºQ, 6:34 Stephenson coloca o Indiana na frente de novo: 53 a 52

3ºQ, 7:36 Timeout Pacers

3ºQ, 7:36 LEBRON JAMES!!! Lebron coloca o Heat na liderança do placar: 52 a 51

3ºQ, 7:36 Stephenson toma toco do aro

3ºQ, 8:36 Bosh comete sua quarta falta

3ºQ, 8:47 Wade desconta para Miami

3ºQ, 9:23 E converteu o lance-livre

3ºQ, 9:23 GEORGE HILL AND ONE!!!

3ºQ, 9:31 Bosh anota para Miami

3ºQ, 9:52 Hibbert anota mais dois

3ºQ, 10:13 Wade anota os primeiros pontos de Miami: 44 a 40

3ºQ, 11:36 Hibbert anota os primeiros pontos

3ºQ, 12:00 Começou o terceiro quarto

23:05 Lebron James foi o jogador de Miami que mais deu assistência: 3.

23:04 Stephenson foi o jogador que mais pegou rebote nesta primeira parte do jogo: 9. Além disso, marcou 8 pontos (2-6 FG, 0-3 3PT e 4-5 FT) e deu 4 assistências - também foi o jogador que mais deu assistências.

22:56 Lebron James também marcou 10 pontos (4-7 FG, 2-3 FT) e é o cestinha do Miami Heat.

22:55 Hibbert foi o destaque do Indiana Pacers neste primeiro tempo de jogo com 10 pontos (4-6 FG, 2-2 FT).

FIM DO SEGUNDO QUARTO! Intervalo na American Airlines Arena, o Pacers vai vencendo momentâneamente o Heat por 42 a 38. Os visitantes chegaram a abrir 14 pontos de frente, mas vão para os vestiários vencendo apenas por 4.

2ºQ, 13.8 Timeout Pacers

2ºQ, 13.8 Wade usa a tabela e marca mais dois: 42 a 38

2ºQ, 49.3 Wade marca mais 2

2ºQ, 1:15 Cole faz ótima jogada e diminui para o Heat: 40 a 34

2ºQ, 2:00 Lebron errou o lance-livre

2ºQ, 2:00 LEBRON JAMES AND ONE!!! 38 a 32

2ºQ, 2:30 Stephenson sofreu a falta e converteu apenas 1 lance-livre

2ºQ, 2:40 Lebron James! 37 a 30

2ºQ, 3:05 Indiana erra sua quinta subida ao ataque seguida.

2ºQ, 3:30 Paul George comete sua terceira falta e só deve voltar no segundo tempo agora

2ºQ, 4:05 Miami Heat faz seis pontos seguidos e Frank Vogel pede tempo. Timeout Pacers.

2ºQ, 6:14 Foi confirmada a bola de três

2ºQ, 6:14 Butler acerta o arremesso e a arbitragem vai rever o lance para decidir se foi de três ou não.

2ºQ, 6:34 Pacers fica com o rebote

2ºQ, 6:39 Scola é rejeitado por Wade

2ºQ, 7:10 Wade converte os dois arremessos

2ºQ, 7:10 Falta em Wade.

2ºQ, 7:30 Indiana abre 14 de novo

2ºQ, 7:43 Stephenson converte o lance-livre

2ºQ, 7:43 STEPHENSON AND ONE!!! Jogador sofre a falta de Bosh (a 3ª dele) e acerta o arremesso.

22:19 O argentino Scola entrou muito bem no jogo

2ºQ, 8:37 Timeout

2ºQ, 9:24 Scola anota mais dois para o Pacers: 29 a 20

2ºQ, 9:32 BOSH PRA TRÊS!!! 27 a 20

2ºQ, 9:52 Boa jogada de Scola: 27 a 17

2ºQ, 10:20 NORRIS COLE BINGO!!! Cole acerta da linha de três: 25 a 17.

2ºQ, 12:00 Começa o segundo quarto

22:10 FIM DO PRIMEIRO QUARTO! Pacers vence por 21 a 14. Hibbert anotou 10 pontos até aqui e é o destaque. Indiana chegou a abrir 13 pontos de frente e o Miami reagiu no fim.

1ºQ, 15.3 Lebron James de novo para diminuir a diferença para sete pontos: 21 a 14

1ºQ, 27.6 Falta de Paul George em Lebron James

1ºQ, 1:18 LEBRON JAMES!!! O astro anota seus primeiros pontos: 19 a 10

1ºQ, 1:50 BATTIER PRA TRÊS!!! Primeira bola de três do Heat: 19 a 8

1ºQ, 3:42 Timeout Miami Heat

1ºQ, 3:42 ROY HIBBERT NA CRAVADA! 17 a 4

1ºQ, 4:12 Belo passe de Stephenson para Hibbert! Pacers 15 a 4

1ºQ, 4:39 Lebron tentou infiltrar e a arbitragem marcou bola presa.

1ºQ, 5:40 O Miami já tem 5 turnovers contra apenas 1 de Indiana

1ºQ 5:40 Timeout Miami Heat

1ºQ 6:20 E converteu o lance-livre. Pacers 11 a 4.

1ºQ 6:20 WEST AND ONE! West sobre a falta de Chris Bosh e acertou o arremesso.

1ºQ, 8:02 O QUE FOI ISSO, HILL? Péssimo arremesso da linha de três. Nem deu aro.

1ºQ, 8:27 Indiana abre quatro pontos de vantagem: 6 a 2

1ºQ, 9:33 Paul George erra novo arremesso na linha de 3

1ºQ, 10:33 Wade empata: 2 a 2

1ºQ, 10:38 West abre o placar: 2 a 0

1ºQ, 10: 58 Miami falha de novo

1ºQ, 11:23 Paul George erra o primeiro ataque de Indiana

1ºQ, 11:40 O Miami perde o seu primeiro ataque

Subiu a bola na American Airlines Arena

21:40 O técnico Erik Spoelstra pediu para sua equipe impôr o ritmo de jogo desde o começo.

21:35 O Miami Heat joga sua primeira partida nestas finais de conferência diante da sua torcida.

21:25 Está quase na hora do jogo. Fiquem ligados!

21:17 Na outra série, o Spurs vence o Thunder por 2 a 0.

21:11 O Miami Heat entra em quadra.

21:05 Nas quatro vezes em que Lebron, Dwayne Wade e Chris Bosh perderam o primeiro jogo de uma série, em todas o Miami, após a chegada dos três jogadores, virou e venceu por 4 a 1.

21:00 Fique conosco! A bola sobe às 21h na American Airlines Arena.

20:50 Oscar Schmidt, maior jogador de basquete da história do Brasil, falou sobre o Miami Heat: "Hoje está difícil ganhar do Miami. Os caras jogam muito, chega na “hora h” eles marcam muito, ninguém faz cesta contra eles e se eles jogarem um pouquinho só no ataque não tem adversário. Sem dúvida, é o time que eu vou ver. Tem o melhor jogador do mundo na atualidade (LeBron James). Minha opinião, será tricampeão da NBA"

20:40 Paul George vai jogar. O ala que foi diagnosticado na quarta-feira com uma concussão irá para quadra.

20:30 Chris Bosh não teve boas atuações nos dois primeiros jogos em Indiana. Em Miami, o astro vai tentar sua recuperação na volta da equipe ao American Airlines Arena (AAA).

20:25 Se o Pacers tem uma defesa mais compacta do que o Heat, a equipe de Miami tem um ataque mais eficiente do que Indiana. A equipe teve média de 102,2 pontos por jogo (12º melhor da NBA) contra 96.7 do seu adversário (24º melhor). Além disso, com 50.1% de aproveitamento nos arremessos de quadra, o Miami tem o melhor aproveitamento da liga. O Pacers tem apenas o 16º com 44.9%.

20:20 Paul George anotou 14 pontos no último jogo com um péssimo aproveitamento nas finalizações: 4/16 FG, 2/5 3PT e 4/6 FT). O ala é duvida para esta partida.

20:15 Miami Heat e Indiana Pacers é o confronto do segundo melhor contra o melhor da conferência leste. O Heat conseguiu campanha de 54 vitórias e 28 derrotas, enquanto o Pacers obteve 56 vitórias e 26 derrotas. Contra equipes do leste, o Heat teve 34 vitórias e 18 derrotas, enquanto o Pacers teve 38 vitórias e 14 derrotas.

20:10 O Miami Heat tem um péssimo aproveitamente em rebotes - é o pior da liga. Após os 8 primeiros jogos deste playoffs, com a saída de Bynum da equipe, Hibbert melhorou sua média de 3.3 para 7.9 rebotes. Porém, Stephenson teve a melhor média de rebotes da equipe na temporada regular: 7.9. O Pacers tem a segunda melhor defesa da NBA.

20:05 Lebron James, destaque do Miami Heat na temporada regular com médias de 27.1 pontos, 6.9 rebotes e 6.4 assistências, tem visto a estrela de Wade brilhar nestes dois primeiros jogos da decisão. Porém, o King de Miami tem feito bons jogos também. Ambos foram fundamentais na vitória no último jogo.

20:00 Paul George é o destaque do Indiana Pacers nesta temporada com média de 21.7 pontos. O ala pode não jogar devido a concussão diagnosticada na quarta-feira.

19:55 FIQUE DE OLHO: Roy Hibbert melhorou seu desempenho na temporada. Nos primeiros 8 jogos dos playoffs, médias de 4.6 pontos, 3.3 rebotes e 1.4 blocks; com a saída de Andrew Bynum da equipe, ele passou a ter médias de 15 pontos, 7.9 rebotes e 1.7 blocks.

19:50 FIQUE DE OLHO: Wade vive seu melhor momento nos últimos cinco meses - o astro da equipe anotou 28, 27 e 23 pontos nos últimos três jogos do Miami Heat.

19:45 Na história dos playoffs, o vencedor do game 3 vence a série em 76% das vezes. É bom ficar de olho para ver se desta vez a matemática acerta novamente ou não.

19:40 O Indiana Pacers vem de cinco vitórias consecutivas fora de casa neste playoffs. Nesta final de conferência, será a primeira partida fora dos seus domínios.

19:35 O Heat tem motivos de sobra para estar motivado: atual bicampeão da NBA e tricampeão da conferência leste, a equipe encontra pela primeira vez a sua torcida na final da conferência leste. A equipe de Erik Spoelstra pode conquistar pela quarta vez consecutiva o título de melhor time do leste. Além do reencontro com sua torcida na final, o Heat vem de vitória fora de casa, o que é importante nesta fase de mata-mata, principalmente quando vence a equipe que teve melhor campanha na temporada regular - o Heat ficou em segundo.

19:30 Na derrota no game 2, Paul George recebeu uma joelhada - não intencional - de Dwayne Wade. Na quarta-feira, o Pacers comunicou que George foi diagnosticado com uma concussão e é dúvida para a partida. Relembre:

19:25 Confira os melhores momentos do game 2:

19:20 No game 2, o Miami Heat conseguiu uma vitória importante fora dos seus domínios: 87 a 83. A boa atuação de Stephenson com 25 pontos (10/17 FG, 2/4 3PT e 3/5 FT), 6 rebotes e 7 assistências não foi o suficiente para o Pacers bater o Heat que foi liderado novamente por Wade (23 pontos, 5 rebotes e 5 assistências) e Lebron James (22 pontos, 7 rebotes e 6 assistências).

19:15 Confira os melhores momentos do jogo:

19:10 No primeiro jogo (game 1), vitória do Pacers por 107 a 96. Paul George liderou os donos da casa com 24 pontos (7/13 FG, 3/6 3PT e 7/8 FT), 7 assistências e 4 rebotes em 38 minutos. Wade liderou o Heat com 27 pontos em 39 minutos. Lebron James fez 25 pontos em 40 minutos. King James só jogou um minuto a menos que Stephenson, que anotou 17 pontos.

19:05 Boa noite, fã de basquete! Seja bem-vindo a nossa tramissão do terceiro jogo da final dos playoffs da conferência leste da NBA. Miami Heat e Indiana Pacers se enfrentam no American Airlines Arena, em Miami, pela primeira vez. Nos dois primeiros jogos em Indiana, empate por 1 a 1.