NBA Finals 2014: San Antonio Spurs x Miami Heat

01:05 Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado à todos que nos acompanharam na VAVEL Brasil. San Antonio Spurs e Miami Heat se enfrentam no jogo 2 no próximo dia 8, domingo, às 21h (de Brasília).

01:02 O brasileiro Tiago Splitter teve boa atuação também. Anotou 14 pontos e pegou 4 rebotes.

01:01 Manu Ginobili merece destaque também. O argentino botou fogo no jogo no primeiro tempo e comandou os Spurs em boa parte do jogo. Manu anotou um double-double com 16 pontos e 11 assistências.

00:59 Vale destacar também o armador Tony Parker que anotou 19 pontos e deu 8 assistências.

00:58 Pelo lado do San Antonio Spurs, Tim Duncan foi o cestinha com 21 pontos. O pivô conseguiu a marca do double-double pois pegou 10 rebotes.

00:56 Destaque no banco do Miami Heat foi para Ray Allen que anotou 16 pontos.

00:55 Bosh e Wade também tiveram boas atuações. O pivô anotou 18 pontos e pegou 9 rebotes, enquanto o ala fez 19 pontos.

00:53 LeBron James se machucou no final da partida, mas apesar da derrota teve um bom desempenho. Jogou 33 minutos, marcou 25 pontos, pegou 6 rebotes e deu 3 assistências.

4ºQ, 0:00 FIM DO PRIMEIRO JOGO DA FINAL! Vitória do San Antônio Spurs sobre o Miami Heat por 110 a 95

4ºQ, 0:17 KAWHI LEONARD PRA TRÊS!!! É pra fechar o placar no primeiro jogo da decisão

4ºQ, 1:14 TONY PARKER PRA TRÊS!!! Os Spurs abre 10 pontos de vantagem faltando apenas 1 minuto pro fim do jogo

4ºQ, 1:27 Se perdeu no jogo o Miami Heat

4ºQ, 1:43 KAWHI LEONARD PRA TRÊS!!!,

4ºQ, 2:46 MARIO CHALMERS PRA TRÊS!!!

4ºQ, 3:24 BORIS DIAW!!! Bela assistência de Manu Ginobili que chega ao double-double

4ºQ, 3:50 DANNY GREEN PRA TRÊS!!!

4ºQ, 3:59 LeBron sente dores e preocupa. Está fora do jogo o principal jogador do Miami Heat

4ºQ, 4:33 DUNK ESPETACULAR DE DANNY GREEN!!!

4ºQ, 4:59 Duncan coloca o Spurs em vantagem

4ºQ, 5:35 DANNY GREEN PRA TRÊS DE NOVO!!!

4ºQ, 6:07 DANNY GREEN PRA TRÊS!!!

4ºQ, 7:32 LeBron James sente dores neste momento. A vantagem do Heat é de apenas dois pontos

4ºQ, 7:32 Timeout Heat

4ºQ, 7:32 Parker para Duncan e mais dois pontos para os Spurs

4ºQ, 8:27 Parker volta a pontuar. Mais dois pontos para os Spurs

4ºQ, 9:38 Bosh converteu o lance-livre e chegou à 18 pontos

4ºQ, 9:38 CHRIS BOSH PRA TRÊS AND ONE!!! Duncan comete falta e o pivô do Heat acerta o arremesso. Chance de ataque de quatro pontos

4ºQ, 10:22 Splitter anotou os últimos nove pontos do San Antonio

4ºQ, 12:00 Começou o último quarto da primeira partida da final

3ºQ, 00:00 FIM DO 3º QUARTO! Heat vai vencendo por 78 a 74

3ºQ, 0:00.07 Tiago Splitter anota mais dois pontos de forma "chorada" para o Spurs

3ºQ, 0:08 LEBRON JAMES PRA TRÊS!!!

3ºQ, 0:28 TIAGO SPLITTER NA CRAVADA!

3ºQ, 1:24 O momento é bem melhor para o Miami. O San Antonio cedeu três contra-ataques com turnovers

3ºQ, 1:24 LeBron sofreu falta de Danny Green e converteu dois lances-livre.

3ºQ, 1:56 CRAVADA DE RAY ALLEN! Grande jogada do ala. Heat na frente.

3ºQ, 2:13 Falta de LeBron em Splitter

3ºQ, 2:28 Turnover de Kawhi Leonard, contra-ataque puxado por LeBron e Ray Allen concluiu

3ºQ, 2:50 Jogada sensacional de Ray Allen que empata a partida

3ºQ, 3:53 Timeout Heat

3ºQ, 3:53 Ginobili faz grande jogada individual e anota mais dois pontos para o Spurs. San Antonio lidera

3ºQ, 5:40 Manu converte o lance livre e empata o jogo

3ºQ, 5:40 MANU GINOBILI AND ONE! Heat lidera por 1

3ºQ, 6:27 LEWIS PRA TRÊS!!!

3ºQ, 7:03 Timeout Heat

3ºQ, 7:12 Duncan empata.

3ºQ, 7:23 LEBRON JAMES PRA TRÊS!!! Na sequência do erro de Cole, LeBron pegou o rebote e anotou uma cesta espetacular. Heat na frente.

3ºQ, 7:30 Norris Cole erra chute de três. Estava com liberdade para o arremesso.

3ºQ, 8:51 Mario Chalmers 4 faltas em 12 minutos

3ºQ, 9:35 Timeout Spurs

3ºQ, 9:35 DWAYNE WADE PRA TRÊS!!! A vantagem é só de um ponto

3ºQ, 10:44 RASHARD LEWIS PRA TRÊS!!!

3ºQ, 11:11 Wade anota os dois primeiros pontos de Miami

3ºQ, 12:00 Começou o terceiro quarto. Kawhi Leonard anota os dois primeiros pontos do Spurs

23:32 Pelo lado de Miami, LeBron anotou 13 pontos, Wade 12 pontos e Bosh 10 pontos e 7 rebotes.

23:30 Manu Ginobili e Tim Duncan foram os destaques dos Spurs neste primeiro tempo. Duncan anotou 15 pontos, enquanto o Ginobili fez 11 pontos e deu 5 assistências. Vale destacar também Parker com 10 pontos.

23:16 INTERVALO NO JOGO 1 DA FINAL DA NBA! San Antonio Spurs 54 x 49 Miami Heat

2ºQ, 0:00 Danny Green erra outro arremesso no segundo final

2ºQ, 0:07 Lewis erra o arremesso de três

2ºQ, 0:45 Bosh ganha mas Miami perde o ataque

2ºQ, 0:45 Jump ball Belinelli vs. Bosh

2ºQ, 1:08 Allen erra outro chute de três.

2ºQ, 1:41 Timeout Heat

2ºQ, 1:49 Ray Allen errou dois arremessos de três seguidos

2ºQ, 2:12 Duncan chega à 14 pontos no jogo

2ºQ, 2:32 Chris Bosh na cravada!

2ºQ, 3:17 LeBron James anota mais dois para Miami

2ºQ, 3:31 Bosh erra arremesso de três

2ºQ, 3:41 PARKER PRA TRÊS!!!

2ºQ, 4:04 LeBron converte os dois lances livre

2ºQ, 4:04 Diaw comete falta em LeBron

2ºQ, 4:50 BELINELLI PRA TRÊS!!! Spurs responde o Heat com bola de três também

2ºQ, 5:06 RAY ALLEN PRA TRÊS!!!

2ºQ, 5:21 Timeout Heat

2ºQ, 5:27 Duncan anota mais dois e aumenta a vantagem do San Antonio. Duncan já tem 12 pontos na partida

2ºQ, 6:06 Parker coloca o Spurs em vantagem

2ºQ, 6:46 Timeout Spurs

2ºQ, 6:47 Wade faz bandeja e coloca o Heat em vantagem

2ºQ, 7:16 BOSH PRA TRÊS!!! Jogo empatado

2ºQ, 7:41 Dwayne Wade faz boa jogada e marca mais dois pontos. São 10 pontos, cestinha do Miami até aqui

2ºQ, 8:26 Timeout Spurs

2ºQ, 8:36 BELINELLI PRA TRÊS!!! O Spurs responde na mesma moeda

2ºQ, 8:56 RAY ALLEN PRA TRÊS DE NOVO!!!

2ºQ, 9:18 Tiago Splitter desperdiça grande oportunidade

2ºQ, 10:24 PATTY MILLS PRA TRÊS!!! Spurs abre quatro de vantagem

2ºQ, 10:43 RAY ALENN PRA TRÊS!!! Miami diminui a vantagem para 1 ponto

2ºQ, 11:23 COLE PRA TRÊS!!!

2ºQ, 12:00 Segundo período em andamento

22:39 Destaques até aqui para Manu Ginobili (9 pontos e 3 assistências), Tim Duncan (8 pontos) e LeBron James (7 pontos)

1ºQ, 0:00 FIM DO PRIMEIRO QUARTO! San Antonio Spurs 26 x 20 Miami Heat

1ºQ, 0:00 Green erra arremesso de três no último lance do primeiro período

1ºQ, 0:17 LeBron sente dificuldades com a marcação de San Antonio e começa a errar arremessos

1ºQ, 1:03 PATTY MILLS PRA TRÊS! Assistência de Ginobili

1ºQ, 1:44 Pick and roll de Ginobili para Splitter, mais dois pontos para Spurs

1ºQ, 2:34 Kawhi Leonard já tem duas faltas. Ele é o responsável por marcar LeBron James

1ºQ, 2:49 MANU GINOBILI PRA TRÊS DE NOVO!!! São 9 pontos em 5 minutos, 3-3 na linha de três pontos

1ºQ, 3:50 Boa jogada de LeBron e mais dois pontos para Miami

1ºQ, 4:06 Mario Chalmers, já com duas faltas, deixa a quadra para a entrada do Noris Cole

1ºQ, 4:32 Wade faz boa infiltração e diminui a vantagem dos Spurs em 1 ponto

1ºQ, 5:12 Timeout Heat

1ºQ, 5:18 MANU GINOBILI PRA TRÊS DE NOVO!!! O argentino entra em quadra e coloca fogo no jogo

1ºQ, 5:50 Rashard Lewis anota dois pontos para Miami

1ºQ, 6:14 GINOBILI PRA TRÊS!!!

1ºQ, 6:44 Duncan coloca o San Antonio em vantagem

1ºQ, 6:59 Timeout Spurs

1ºQ, 6:59 DWAYNE WADE ESPETACULAR! O ala do Heat deu belo giro para cima de Tim Duncan que passou batido no lance.

1ºQ, 7:18 Falta em Duncan

1ºQ, 9:47 Parker infiltra bem e anota dois pontos para os Spurs

1ºQ, 10:08 Duncan anota seus primeiros dois pontos no jogo

1ºQ, 10:46 LEBRON JAMES! Kawhi Leonard comete turnover e LeBron avançou a quadra sozinho para cravar

1ºQ, 11:05 BOSH PRA TRÊS!!!

1ºQ, 11:19 Splitter acerta os dois arremessos na linha de lance livre

1ºQ, 11:19 Falta em Tiago Splitter

1ºQ, 11:38 Chris Bosh abre o placar

1ºQ, 12:00 Sobe a bola no AT&T Center. A primeira posse de bola é do Miami Heat.

22:05 Austin Mahone cantou o hino nacional americano no AT&T Center.

22:02 Neste momento os jogadores de San Antonio Spurs e Miami Heat já estão na quadra para a realização do hino nacional americano.

21:55 No jogo 5 das finais do ano passado, Danny Green chegou à marca de 25 bolas de três, superando as 23 de Ray Allen nas finais da temporada 2007/08. No fim da série, Green anotou um total de 29 cestas no perímetro.

21:49 Nas finais do ano passada, Heat vencia o jogo 7 por 90 a 88, quando Duncan teve a oportunidade de igualar o placar para os Spurs, e numa jogada que não costuma errar, errou no momento decisivo. Relembre o lance que contribuiu para a vitória do Miami Heat:

21:40 LeBron James respondeu Duncan como quem encara um desafiante, e diminuiu a importância da revanche. "Eles estão motivados. A motivação vai só até um momento. Você tem que fazer jogadas. No final, são 10 jogadores, 3 árbitros e uma bola. A motivação sozinha não vai fazer seus chutes caírem", afirmou. O ala ainda falou sobre a vontade dos Spurs de reencontrar o Heat: "Eles nos queriam, eles nos têm", finalizou.

21:35 Tim Duncan, que já disputou a final da NBA por 5 vezes na carreira (com 4 títulos), garantiu estar especialmente motivado para a decisão desta temporada. "É inacreditável que tenhamos recuperado o foco depois do que aconteceu ano passado. Mas estamos motivados e restam só 4 vitórias. Estamos felizes por ser o Heat. Dessa vez, vamos vencer", revelou em tom não muito comum para o seu estilo de declarações.

21:32 Apesar de um aproveitamento relativamente baixo dos chutes de quadra (42,3%) e limitações físicas, Manu Ginobili parece cada vez mais confortável conforme os playoffs vão passando. O argentino consegue aproveitar bem os "pick-and-rolls" como o jogador com a posse da bola, além de ser uma ameaça nos arremessos do perímetro e cavar falta como poucos. Esta característica faz dele o jogador que mais chuta lances livres por partida nos Spurs, pouco mais de 4.

21:29 Se o Heat tem o "big 3" formado por LeBron, Wade e Bosh, pelo lado de San Antonio, Manu Ginobili e Tim Duncan compõem um trio histórico com Parker. Juntos, venceram 113 partidas de playoffs, maior marca de três jogadores juntos na história da NBA.

21:25 Aqui, vemos Bosh e seu ótimo começo no jogo 4 contra os Pacers. Chutando bem de fora da área pintada, o ala-pivô leva jogadores pesados como Roy Hibbert e Ian Mahinmi para longe do garrafão. Isso deixa a cesta do adversário mais desprotegida e facilita as infiltrações de seus companheiros.

21:25 O Miami Heat não tem só LeBron James. Chris Bosh pode desequilibrar para a equipe de Erik Spoelstra se estiver bem nos chutes de média e longa distância, espaçando a quadra e tirando os pivôs de San Antonio do garrafão.

21:20 Kawhi Leonard, um dos melhores defensores da liga, terá a missão de parar LeBron James. Se o camisa número 2 dos Spurs conseguir manter LeBron longe da cesta e forçá-lo a chutar arremessos ruins e cometer desperdícios, o Heat pode se complicar. Este vídeo mostra bem o panorama da defesa de Leonard. Quanto mais longe da cesta e mais arremessos de média e longa distância James chutar, melhor para os Spurs.

2 1:15 LEIA MAIS: Um ano depois, Heat e Spurs voltam a se enfrentar na final da NBA

21:10 Apesar de ter sido dado como dúvida devido a problemas no tornozelo, Parker não deve ser problema e provavelmente encarar o Heat logo mais.

21:05 Chris Bosh tem 70% de aproveitamento na linha de três pontos e é o melhor do Miami Heat nestes playoffs no perímetro.

21:00 Desde que o "Big 3" formado por Wade, LeBron e Bosh foi formado em 2010, Miami disputou em 15 oportunidades uma série de 7 jogos, e em todas elas venceu pelo menos um jogo fora dos seus domínios. Nesta pós-temporada, a equipe ainda não perdeu em casa. Assim, a equipe chega forte para final e vai tentar vencer os Spurs em um destes dois primeiros jogos.

20:55 Kawhi Leonard foi eleito para o segundo time ideal de defensores da NBA nesta temporada. Leonard apresentou médias de 6.2 rebotes, 1.7 roubada de bola e 0.7 toco. O ala se destacou nas roubadas de bola. Neste fundamento, liderou a equipe em 28 jogos, e foi o melhor da franquia desde Manu Ginobili na temporada 2003/04, quando liderou a equipe com médias de 1.77

20:50 Tim Duncan, apesar da rotação do elenco do Spurs, liderou a franquia na liga em minutos jogados na temporada regular: 2.158 minutos.

20:45 Relembre em vídeo a cesta histórica de Ray Allen, o maior cestinha do perímetro da história da NBA:

20:45 No jogo 6 das finais do ano passado, Allen acertou uma cesta de três pontos que forçou a partida a ir para a prorrogação, terminada com vitória do Miami Heat, evitando o título de San Antonio. A cesta de Ray Allen aconteceu no momento em que alguns torcedores do Heat já deixavam a American Airlines Arena e a taça Larry O'Brien já encaminhava-se para a quadra.

(Foto: Getty Images)

20:40 Ray Allen é o sexto homem do Miami Heat e é o reserva que mais joga. Experiente, aos 37 anos, Allen é um dos que mais mostram vontade para vencer todas as partidas, seja lá qual for. Ele costuma chegar antes de todos no ginásio e treinar seus arremessos da linha de três pontos até cansar. Não é por acaso que o astro é o jogador que mais acertou arremessos do perímetro na história da NBA.

20:35 Na vitória dos Spurs em San Antonio, Duncan teve uma atuação espetacular e anotou 23 pontos e 11 rebotes. Boris Diaw contribuiu com 16 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Com Andersen com muitas faltas, Spoelstra teve que apostar em LeBron, Bosh e Battier para marcar os dois, mas os Spurs dominaram o garrafão e venceram por 111 a 87.

20:30 Na temporada regular, Spurs e Heat se enfrentaram duas vezes e cada um venceu o jogo em que teve o mando de quadra. Na vitória do Heat, Spoelstra teve a sorte de não ver o nome de Dany Green na escalação, já que o jogador estava contundido. Green deu dor de cabeça ao técnico nas finais da temporada passada. Além disso, Ginobili estava em uma péssima noite e fez apenas três pontos e cometeu dois turnovers em 24 minutos. Miami venceu por 113 a 101.

20:25 A brilhante campanha dos Spurs na temporada regular, com 62 vitórias em 82 jogos, rendeu a Gregg Popovich o prêmio de melhor técnico da temporada pela terceira vez.

20:20 Diferente do Miami Heat, os Spurs usam bastante os seus reservas, o que proporciona um pouco de descanso aos veteranos Parker, Duncan e Ginobili. Patty Mills, Boris Diaw e Marco Belinelli estão acostumados a jogar um tempo relevante, o que pode ser o diferencial nas equipes, já que o banco do Heat não tem tantos minutos em quadra. Enquanto o Spurs roda bastante seus jogadores, o Heat se da ao luxo de deixar James Jones, Toney Douglas, Shane Battier e Greg Oden no banco apenas assistindo.

20:15 Relembre outros confrontos onde duas equipes se enfrentaram em duas finais seguidas:

1972 e 1973 New York Knicks vs. Los Angeles Lakers 1978 e 1979 Seattle Supersonics vs. Washington Bullets 1982 e 1983 Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers 1984 e 1985 Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics 1988 e 1989 Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers

20:10 À exceção dos confrontos entre Celtics e Lakers na década de 60, em que todos foram vencidos pela franquia de Boston, a única vez na história da NBA que dois times se encontraram dois anos seguidos e um time venceu os dois, foi justamente a última vez que dois times se encontraram duas vezes seguidas: os Bulls de Jordan venceram o Jazz de Malone nas duas oportunidades que teve. Nas outras vezes, o time que venceu o primeiro ano, perdeu no segundo.

20:05 As entradas de Rashard Lewis e Matt Bonner em Miami e San Antonio, respectivamente, foram ajustes importantes feitos pelos técnicos Erik Spoelstra e Gregg Popovich para vencer as séries de final de conferência.

20:00 Spurs e Heat tiveram campanhas diferentes até a final das conferências, onde ambos só garantiram o título no sexto jogo. Heat varreu o Bobcats e passou com um pouco de tranquilidade contra o Brooklyn Nets, enquanto o Spurs só venceu o Dallas no sétimo jogo para então atropelar o Blazers. Na final, ambos venceram por 4 a 2 seus adversários. O Indiana Pacers caiu diante do Miami Heat, atual bicampeão, enquanto o Thunder parou outra vez no Spurs.

19:55 San Antonio Spurs x Miami Heat reeditam a final da temporada 2013/14, vencida pelo Heat. Tal feito acontece pela primeira vez desde os duelos entre o Chicago Bulls de Michael Jordan e o Utah Jazz de Karl Malone, em 1997 e 1998, ambos vencidos por Chicago.

19:50 Relembre o lance em vídeo

19:50 Tiago Splitter é o primeiro brasileiro a disputar duas vezes seguidas a final da NBA. O pivô foi titular em 16 dos 18 jogos do San Antonio Spurs nestes playoffs, obtendo médias de 7.9 pontos, 6.8 rebotes e 2.0 assistências por partida. Na final da temporada passada, Splitter protagonizou um lance histórico ao levar um belo toco de LeBron James.

(Foto: Getty Images)

19:45 LeBron James é o oitavo maior cestinha da história dos playoffs. Com 4.278 pontos, o ala deixou para atrás o histórico Larry Bird, que fez história no Boston Celtics na década de 80. Com média de 27.1 pontos por jogo, "King James" deve alcançar em breve Jerry West, astro que fez história no Los Angeles Lakers e possui 4.457 pontos.

19:40 LeBron continuou sendo o principal jogador de Miami nos playoffs. Domina as médias com 27.1 pontos por partida, 6.8 rebotes, 5.0 assistências e 1.8 roubos de bola. Chris Bosh tem sido o melhor da equipe nos tocos, com 1.3 por jogo..

19:40 O destaque na temporada regular foi LeBron James. O astro que foi superado por Kevin Durant, do Oklahoma City Thunder, na briga pelo prêmio de MVP, teve médias de 27.1 pontos por jogo, 6.9 rebotes, 6.4 assistências e 1.4 roubos de bola. LeBron só não dominou nos tocos, que ficaram por conta de Chris Andersen, com 1.3 por partida.

19:35 O Miami Heat fez campanha de 54 vitórias e 28 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, foram 12 vitórias e 3 derrotas, números melhores do que San Antonio.

19:30 Nos playoffs, Tim Duncan vem sendo o destaque dos Spurs. O pivô tem médias de 16.5 pontos por jogo, 8.9 rebotes e 1.4 toco por jogo. Parker lidera nas assistências (4.9) e Manu Ginobili tem média de 1.7 roubos de bola.

19:25 Os líderes de San Antonio nos principais fundamentos do jogo foram Tony Parker, com 16.7 pontos por jogo e cerca de 6 assistências por partida; Tim Duncan, com média de quase 10 rebotes e 2 tocos por jogo e Kawhi Leonard, que rouba pouco menos de 2 bolas por duelo

19:20 Em 82 jogos na temporada regular, o San Antonio Spurs obteve 62 vitórias e 20 derrotas. Nos playoffs, foram 12 vitórias e 6 derrotas.

19:15 Na conferência Leste, o campeão foi o Miami Heat, que não teve muito trabalho em nenhuma rodada. Na primeira, eliminou o Charlotte Bobcats em quatro jogos (4 a 0). Na segunda, a vítima foi o Brooklyn Nets (4 a 1) - até então, Brooklyn não havia perdido para Miami na temporada. Na final da conferência, sobrou para o Indiana Pacers, que foi quem conseguiu levar uma série contra o Heat ao maior número de jogos 6 (4 a 2).

19:10 Campeão da conferência Oeste, o San Antonio Spurs venceu Dallas Mavericks na primeira rodada em 7 jogos (4 a 3), o Portland Trail-Blazers na segunda rodada em 5 jogos (4 a 1) e o Oklahoma City Thunder em 6 jogos na final da conferência (4-2).

19:05 O mando nos dois primeiros jogos é do San Antonio Spurs, pois teve melhor campanha na temporada regular. O Miami Heat joga os jogos 3 e 4 em casa, no American Airlines Arena. Se necessário, os Spurs disputam os jogos 5 e 7 em casa, enquanto o Miami só jogará o jogo 6 com o apoio da sua torcida.

19:00 Boa noite, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora San Antonio Spurs x Miami Heat pelo jogo 1 da final da NBA. A partida será disputada a partir das 22h, no AT&T Cente, em San Antonio, Texas (EUA). Spurs e Heat reeditam a final do ano passado, vencida pelo Miami.