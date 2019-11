Com ajuda de Lebron James, Kevin Love pode parar em Cleveland

Cerca de dez dias depois de LeBron James anunciar sua volta ao Cleveland Cavaliers, a franquia e a cidade parecem ter mudado da água para o vinho. Além de gerar empregos e movimentar cerca de 500 milhões de dólares, James é um enorme atrativo de jogadores e já recrutou os veteranos Mike Miller e James Jones, seus ex-companheiros de equipe no Heat. Agora, continuando a caçada, LeBron pretende trazer um allstar para Cleveland: Kevin Love.

Segundo o repórter Adrian Wojnarowski, do Yahoo!, LeBron já teria conversado diretamente com Love e dito que quer jogar ao seu lado em Cleveland. Love, por sua vez, se mostrou entusiasmado com a idéia de jogar com LeBron James em um time competitivo e isso pode ser sinal de que Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves estão perto de concretizar uma troca.

De acordo com os rumores, Andrew Wiggins, primeira escolha do draft deste ano, com certeza irá pra o Timberwolves caso Love se una a LeBron no Cavaliers. Além de Wiggins, Anthony Bennett, primeira escolha do draft do ano passado, Tristan Thompson e escolhas futuras de draft foram envolvidos nas especulações sobre a troca. A única coisa confirmada até agora é que por pelo menos mais um mês nenhuma troca envolvendo Wiggins acontecerá, pois o calouro assinou contrato com o Cavaliers e as regras da NBA proibem trocas pelo período de 30 dias.

A história pode ter final infeliz para LeBron e Cleveland caso queiram mesmo Kevin Love na equipe. O Chicago Bulls também demonstra forte interesse no ala-pivô e segundo informações teria oferecido Taj Gibson, Doug McDermott e Nikola Mirotic ao Wolves por Love, mas, pelo mesmo motivo de Wiggins, a troca só se concretizaria daqui um mês.

Em seis temporadas na NBA, todas pelo Minnesota Timberwolves, Love tem médias de 19.2 pontos e 12.2 rebotes.