Argentina define lista para o Mundial após cortes de Richotti e Giorgetti

Passada a série de amistosos na América do Sul, o técnico Julio Lamas definiu o grupo que vai a Espanha enfrentar o Grupo B mundialista. São seis novos jogadores em relação ao campeonato da Turquia e aos jogos olímpicos de Londres. Os núcleo mais experiente é liderado por Luis Scola e Pablo Prigioni. Entre novatos se destacam Delía e Selem Safar.

Os dois torneios amistosos serviram como avaliação para a comissão técnica escolher os cortados e por mais que Richotti tenha atuado bem com a equipe B no Sul-americano não esteve no mesmo nível quando jogou contra Brasil, México e Angola. Nas quatro partidas disputadas foram três vitórias com apenas um resultado negativo, sendo este diante do Maracanãzinho lotado para a seleção brasileira. Em Buenos Aires os plantenses conquistaram o torneio tres nações vencendo o campeão do CentroBasket, México e vingando a derrota para o Brasil ocorrida seis dias antes.

O último MVP da liga argentina e reforço recém contratado pelo Flamengo, Walter Herrmann é um dos jogadores mais experientes e vitoriosos do grupo, mesmo não tendo disputado o mundial passado. Laprovittola e Marcos Mata são os outros representantes do NBB através da seleção argentina.

A lista completa

Facundo Campazzo - Real Madrid

Pablo Prigioni - New York Knicks

Nicolás Laprovittola - Flamengo

Selem Safar - Obras Sanitárias

Marcos Mata - Franca Basquete

Andrés Nocioni - Real Madrid

Walter Herrmann - Flamengo

Luis Scola - Indiana Pacers

Léo Gutierrez - Peñarol de Mar del Plata

Matías Bortolín - Regatas Corrientes

Delía - Obras Sanitárias

Galizzi - Quilmes de Mar del Plata

O grupo se reapresenta na quarta-feira após dois dias de folga e segue viagem para a Sérvia onde fará os ajustes finais disputando um quadrangular com Porto Rico, Turquia e os donos da casa. A estréia no Mundial será no dia 31 de agosto contra Porto Rico. O Grupo B ainda tem Grécia, Croácia, Filipinas e Senegal.