Ricky Rubio renova contrato com Wolves por quatro anos

A sexta-feira (31), além de bons jogos, também marcou o prazo final para as franquias da NBA acertarem extensões de contratos com seus jogadores saídos dos acordos de calouros. Com isso, dois importantes jogadores acertaram sua permanência por quatro anos em seus respectivos times. Ricky Rubio e Klay Thompson terão contratos garantidos até 2019 com Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, respectivamente.

A primeira notícia veio de Minnesota, no qual a franquia acertou a renovação de Rubio por quatro anos com o valor de 56 milhões de dólares. Logo em seguida foi a vez do Golden State Warrios fazer uma renovação gigantesca. O ala-armador Klay Thompson irá receber nada menos do que 70 milhões por quatro anos de contrato que se inicia em 2015.

Coincidentemente, os dois atletas tem 24 anos, o que demonstra que ambas as equipes planejam todo seu futuro em cima deles. O Timberwolves tem um elenco extramemente jovem, e sabe que um armador da capacidade de Rubio pode crescer ainda mais nessa temporada.

Thompson já mostrou diversas vezes ser um excelente jogador, e os Warrios garantiram de vez que o atleta não vai mais testar a próxima janela de transferências. O ala-armador fez parte da equipe dos Estados Unidos que conquistou o título da Copa do Mundo de Basquete, na Espanha, esse ano.

Além da dupla, Alec Burks do Utah Jazz renovou o contrato por quatro anos por um valor de 42 milhões de dólares. O MVP das últimas finais, Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, não chegou a um acordo com a franquia e vai virar agente livre restrito em 2015.