Warriors atropela o Clippers e segue com campanha invicta na NBA

Na madrugada desta quinta-feira (6), o Golden State Warriors não teve problemas para passar por cima do Los Angeles Clippers e chegar ao seu quarto triunfo consecutivo. Com a vitória por 121 a 104 o time do Oakland manteve sua invencibilidade na temporada. O destaque da partida foi o armador Stephen Curry, com 28 pontos (50% de aproveitamento nos arremessos de quadra), 7 assistências e 6 rebotes.

O domínio dos donos da casa começou logo no primeiro quarto, quando o Warriors abriu 10 pontos de frente com uma cesta do pivô Andrew Bogut. No segundo período de partida os donos da casa mantiveram a intensidade e ampliaram a vantagem 23 pontos. Leandro Barbosa teve participação direta no amplo domínio do Golden State no primeiro tempo. O brasileiro anotou 9 de seus 13 pontos na partida nos primeiro 20 minutos de partida.

Na volta do intervalo, o ala Draymond Green fez oito pontos consecutivos e ampliou a vantagem do Warriors para 31 pontos, mas Chris Paul respondeu, e conseguiu cortar um pouco do prejuízo do Clippers. Mas toda resposta que o armador do time visitante tentava dar, era repreendida logo na sequência com um arremesso de longe dos donos da casa. O terceiro quarto acabou com o Golden State vencendo o jogo por 102 a 75.

No último quarto o Warriors diminui um pouco do ritmo, e aos poucos a diferença que chegou à casa dos 30 pontos ia despencando. Faltando cinco minutos para o fim, a diferença era de apenas 13 pontos, mas dai entrou em cena o armador Stephen Curry, que resolveu a partida com seis pontos consecutivos.

Com grande atuação de Tim Duncan, San Antonio Spurs vence Atlanta Hawks

Com 17 pontos e 13 rebotes de Tim Duncan, o San Antonio venceu o Atlanta por 94 a 92 e chegou a segunda vitória na temporada. O primeiro tempo de partida foi todo dos Spurs, O time do Texas foi para o intervalo vencendo por 49 a 39. Na volta do intervalo o Hawks reagiu, e regido pelo ala Paul Millsap, conseguiu cortar a diferença para 4 pontos. No último período o jogo se manteve equilibrado até os minutos finais, até que o armador Tony Parker resolveu colocar a bola embaixo do braço e conduzir os atuais campeões a segunda na temporada. O brasileiro Tiago Splitter atuou por apenas 10 minutos, e contribuiu com 5 pontos e 4 rebotes.