Warriors vencem Bulls em Chicago e se isolam na liderança do Oeste

Na noite deste sábado (6), o Golden State Warriors derrotou o Chicago Bulls por 112 a 102, e chegou a sua 12º vitória consecutiva na temporada. Com o triunfo desta noite a equipe de Oakland se isolou na liderança da conferência Oeste, com uma campanha de 17 vitórias e duas derrotas. Com a derrota o Bulls caiu para o quinto lugar no Leste, com uma campanha de 12 vitórias e oito derrotas.

O grande destaque do jogo foi Draymond Green, que marcou 31 pontos (sua maior pontuação na carreira). O ala do Warriors ainda contribuiu com sete rebotes, quatro roubadas de bola e três tocos. Além de Green, Klay Thompson também foi bem na partida, anotando 24 pontos e pegando cinco rebotes. O armador Stephen Curry fechou a partida com 19 pontos, sete assistências e seis rebotes. O brasileiro Leandro Barbosa atuou por apenas cinco minutos e não pontuou.

Pelo lado do Bulls o grande destaque da partida foi o espanhol Pau Gasol, que fechou o duelo com 22 pontos e 20 rebotes em 36 minutos. O ala Jimmy Butler contribuiu com 24 pontos, enquanto o armador Derrick Rose anotou apenas nove pontos e distribuiu seis assistências em pouco mais de 31 minutos.

O Bulls só volta à quadra na próxima quarta (10), contra o Brooklyn Nets em casa. Já o Golden State vai a Minnesota na segunda (8), encarar o Timberwolves.

Com grande atuação coletiva, Rockets vencem Suns em casa

O Houston Rockets venceu o Phoenix Suns em casa, por 100 a 96 e chegou a sua 16º vitória na temporada. Com o triunfo desta noite os Rockets assumiram a segunda colocação da conferência Oeste, mesmo com o revés o Suns não deixou a zona de classificação para os playoffs. O time do Arizona ocupa a oitava posição, com uma campanha irregular de 12 vitórias e nove derrotas.

O grande destaque da partida foi o jogo coletivo do Rockets, cinco jogadores anotaram pelo menos 10 pontos na partida. Patrick Beverley foi o que mais contribuiu, o armador fechou o jogo com 19 pontos, além de seis rebotes. O ala James Harden anotou apenas 15 pontos, mas contribuiu com 12 rebotes, sete assistências e três tocos.