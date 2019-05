Liga de Desenvolvimento 2014/2015: Basquete Cearense x Flamengo

Encerramos aqui nossa transmissão. Um muito obrigada à quem acompanhou a partida pela VAVEL Brasil.

O próximo jogo do Basquete Cearense pelo Novo Basquete Brasil é contra o Uniceub/Brasilia no próprio ginásio Paulo Sarasate na sexta-feira, enquanto no sábado a equipe principal do Flamengo enfrenta o Pioneros de Quintana Roo pela semifinal da Liga das Américas

21:35 O TITULO VEIO COM UMA VITÓRIA POR 63 A 58 CONTRA O ÚLTIMO CAMPEÃO

21:34 FIM DE JOGO! O BASQUETE CEARENSE É CAMPEÃO DA LDB 2014/2015

21:32 Flamengo faz falta em Davi Rossetto e o time nordestino se aproxima do título. 63 a 58

21:30 Diego pega rebote ofensivo e sofre falta. Na linha do lance livre acerta apenas 1. 30s faltando, 61 a 58 Basquete Cearense

21:26 DIEGO METE UMA BOLA DE 3 MUITO BEM MARCADO E RECOLOCA O FLAMENGO NO JOGO. 57 a 60

21:23 Felicio recupera a 20ª bola no jogo e anota mais 2 pontos. Espiga agora é quem para o relógio

21:21 Basquete Cearense abre 8 pontos faltando 01:17 para o fim do jogo e Chupeta pede outro tempo. 60 a 52

21:18 Paulo Chupeta não satisfeito com a equipe gasta o último tempo

21:16 BINGOOOOOOOO DAVI ROSSETTO TIRA UM COELHO DA CARTOLA E ANOTA UM TIRO DE 3 PONTOS PARA O BASQUETE CEARENSE

21:15 Bom corta luz entre Davi e Romulo, que sofre a falta e erra dos dois lance livres

21:13 Felicio converte 2 lances livres consecutivos pela primeira vez no jogo. Basquete Cearense 56 a 52

21:11 Basquete Cearense começa a trabalhar os ataques com calma para o relógio girar. Faltam 3 minutos

21:07 O TROCO VEM COM DAVI TAMBÉM DE FORA. 5 minutos restando para o fim do jogo

21:05 RODRIGO CONVERTE A PRIMEIRA DE 3 DELE NO JOGO E O FLAMENGO DIMINUI. 46 a 53

21:03 Paulo Chupeta pede outro tempo agora com desvantagem de 10 no placar, 53 a 43

21:01 Novamente Chupeta cometendo falta que gera 3 lances livres, dessa vez em Lucas que converteu todos. Vantagem do Basquete Cearense é a maior da equipe jogo, 51 a 43

20:58 MAIS UMA DE 3 DE TADDEI. O GAROTO ESTÁ IMPOSSÍVEL

20:55 FIM DO TERCEIRO QUARTO. OS DONOS DA CASA ENTRAM NO ULTIMO PERIODO EM VANTAGEM, 45 A 41

20:53 TADDEI É MAIS UMA DE 3 DELE! 43 a 39 Basquete Cearense

20:52 Faltando 2 minutos pro fim do quarto Basquete Cearense passa novamente a frente do placar

20:49 Davi sofre falta de Chupeta atrás da linha de 3 pontos no ato do arremesso e converte os lances livres. 38 a 39

20:47 TOCO DE ERICK CAMILO!! 35 a 39 Flamengo

20:45 Espiga sente o mau momento e para o jogo faltando 4 minutos para o fim do terceiro quarto

20:44 Chupeta foi muito bem na assistência para Gigante. O ala improvisado armador pela ausencia de Danielzinho já tem 5 assistências

20:43 Felicio pega mais um rebote ofensivo e o Flamengo abre 4 pontos de vantagem. 37 a 33

20:42 LÉO MEDEIROS METE BOLA DE 3 E O FLAMENGO VIRA O JOGO

20:39 Confusão entre Erick e Gigante e a arbitragem precisou intervir, sem punição.

20:37 Erick Camilo marca seu 7º ponto e ajuda sua equipe a abrir vantagem de 4 pontos. Basquete Cearense 33 a 29

20:36 MINGAU PRA 3!!!!!!! FLAMENGO EMPATA O JOGO EM 29

20:35 Davi Rossetto marca os primeiros pontos do segundo tempo. 29x26 Basquete Cearense

20:31 Jogadores já aquecem para disputarem o segundo tempo

20:25 Com escassos 9 pontos Davi Rossetto é o maior pontuador do jogo até aqui

20:22 Rebotes Basquete Cearense 18 e Flamengo também 18. Felício é o destaque com 8 rebotes

20:21 O nível do jogo não é dos melhores são 18 cestas de quadra convertidas e 17 erros

20:18 FIM DO PRIMEIRO TEMPO! OS DONOS DA CASA VÃO VENCENDO POR 27 A 26

20:17 Davi Rossetto acerta seus 2 lances livres e o Basquete Cearense toma a frente do placar por 27 a 26

20:14 Paulo Chupeta pede mais um tempo e diz que quer mais aproximação entre os jogadores da sua equipe. Flamengo vence faltando 50 segundos

20:13 É MAIS UMA BOLA DE 3 DE LUCAS!! Basquete Cearense fica a 1 ponto do empate. 25 a 26

20:11 Mingau e Sualisson são punidos com falta técnica. Faltam 02:10 pro fim do segundo quarto

20:10 Yago da cabeça do garrafão anota mais 2 pontos para o Flamengo. 26 a 22

20:08 LUCAS DE 3 PARA O BASQUETE CEARENSE! A vantagem novamente é reduzida a 2 pontos. 22 a 24

20:07 Depois de ficar 3 minutos sem pontuar, Felicio faz 2 pontos, sofre falta e erra o lance livre. Flamengo 22 a 19 restando 4 minutos

20:06 Chupeta para o jogo e pede para a equipe não jogar de forma afobada e ainda completa que o jogo está na mão

20:01 Muitas tentativas de 3 pontos consecutivas e erradas. Flamengo 1/8 e Basquete Cearense 1/11

19:59 Davi Rossetto marca dois pontos e a vantagem do Flamengo é a menor do jogo no momento, 2 pontos. 16 a 18

19:57 Vários erros das equipes nessa volta de jogo

19:54 Sualisson converte um lance livre,de dois, e marca os primeiros pontos do segundo quarto

19:51 FIM DO PRIMEIRO QUARTO NO GINÁSIO PAULO SARASATE. BASQUETE CEARENSE 13 X 18 FLAMENGO

19:49 Flamengo erra 3 vezes em baixo da cesta após rebotes ofensivos. Flamengo 18 a 13

19:47 Léo Medeiros entra em quadra e no seu primeiro ataque acerta a cesta. Flamengo vence 16 a 12 faltando pouco menos de 2 minutos pro fim do primeiro quarto

19:46 BOLA DE 3 DO BASQUETE CEARENSE! TADDEI FAZ O 12º ponto do time. 14 a 12 Flamengo

19:44 TOCO DE ALEXANDRE PARANHOS EM CIMA DO CHUPETA

19:42 Basquete Cearense voltou bem após o tempo. São 5 pontos sem reposta. Flamengo vence 14 a 9

19:38 Tempo pedido pelo técnico Espiga. Flamengo abre 10 pontos de diferença, 14 a 4. 6 minutos para o fim do primeiro quarto

19:36 Basquete Cearense errando muito no jogo. Agora Erick Camilo faz passe errado e o time desperdiça o ataque

19:35 Rodrigo outra vez acerta bola de 3 e o Flamengo abre 8 a 2

19:32 SUBIU A BOLA. Flamengo tem a primeira posse de bola e já faz 3 a 0 em cesta de Rodrigo

19:30 Times definidos Basquete Cearense: Davi Rossetto,Taddei,Romulo, Alexandre Paranhos e Erick Camilo. Flamengo: Chupeta, Rodrigo, Diego, Mingau e Felicio.

PRÉ-JOGO Victor Gusmão, cestinha na semifinal contra o Pinheiros, está fora do jogo de hoje pelo Basquete Cearense. Pelo lado do Flamengo o armador Danielzinho também está fora do jogo. Em comum entre os meninos foi a motivação da lesão: O piso escorregadio

PRÉ-JOGO As equipes se enfrentaram duas vezes nessa temporada e o Basquete Cearesense obteve 2 vitórias. Na segunda fase a vitória foi uma virada histórica tirando 21 pontos de desvantagem e colocou uma vantagem de 15 pontos no final do jogo.

PRÉ-JOGO O Flamengo é o atual campeão da LDB e tem um titulo da primeira edição do torneio, busca o tricampeonato no total, vem de altos e baixos e surpreende com essa chegada à fase final do torneio sub-22. Para se classificar o rubro-negro venceu na prrogação a Winner/Limeira por 62 a 59.

PRÉ-JOGO O Basquete Cearense venceu todos os jogos até aqui no campeonato e tem em Davi Rosetto como grande destaque. Vai decidir o titulo em casa após eliminar o Pinheiros na noite de ontem por a . Pela primeira vez uma equipe do Nordeste vai decidir um torneio da Liga Nacional de Basquete(LNB)

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Basquete Cearense x Flamengo , decisão da Liga de Desenvolvimento temporada 2014/2015 no ginásio Paulo Sarasate às 19:30 em Fortaleza.