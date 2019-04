Final Four 2015: Bauru x Peñarol Mar del Plata

Encerramos por aqui a nossa transmissão! Até a próxima!

FIM DE JOGO!! BAURU VENCE POR 80 A 61 E ESTÁ CLASSIFICADO PARA A FINAL DA LIGA DAS AMÉRICAS 2015

Robert Day faz a cesta e sofre falta. São 20 de vantagem faltando 1 minuto para o fim

Larry Taylor rouba a bola e sofre a 4ª falta de Leiva. Bauru com os 2 pés na final da Liga das Américas

Torcida do Bauru grita "Eliminado" para a torcida do Peñarol

02:36 restando e o Peñarol erra na saída, devolvendo a bola ao adversário

Boccia é outra vez quem tem a bola pelo Peñarol e converte 2 lance livres. 53 a 73

Boccia recupera o rebote ofensivo e tenta dar um gás faltando 04:44. A vantagem bauruense ainda é grande

33333!!!!! ROBERT DAY. COM O RELÓGIO ESTOURANDO E SEM O DOMÍNIO COMPLETO DA BOLA FAZ 68 A 47

07:30 Jogo tranquilo para o time brasileiro. Vence por 65 a 47

BOLA EM JOGO PARA O ÚLTIMO QUARTO

FIM DO TERCEIRO QUARTO! BAURU 61 X 45 PEÑAROL

0:30 Murilo amplia para o Bauru! 61 a 45.

02:32 restando para o fim do segundo quarto e Robert Day comete uma violação no ataque. Bauru vence por 16

Léo Gutierrez volta do tempo técnico invadindo o garrafão com facilidade e desconta. 37 a 53

HETTSHEIMER ACERTA A 7ª BOLA DE 3 DO PASCHOALOTTO/BAURU. SÃO 18 PONTOS DE VANTAGEM NO MOMENTO. 53 A 35

Leiva,sempre ele, chega ao 11º ponto na partida mas o desempenho nos lances livres não é bom, 3/6

Alex gira marcado por Boccia e anota 2 pontos. 46 a 32 Bauru

Quintetos diferentes em quadra. Bauru veio com Larry no lugar de Gui Deodato formando Fischer, Alex,Hettsheimer e Murilo além deles. No Peñarol Massarelli, um dos destaques da equipe tomou o lugar que era de Dowell

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO SEGUNDO QUARTO! PEÑAROL REAGIU MAS NÃO O SUFICIENTE. 41 A 29 BAURU

Cesta e falta em Alex que converte o lance livre e ainda tem a posse. Guerrinha pede tempo para desenhar uma jogada faltando 6 segundos

Gui Deodato rouba a bola na saída do Peñarol e faz mais 2. 38 a 27

00:55 faltando e Alex converte 2 lances livres. 36 a 27

Urubuzada chegou ao Maracanãzinho e qualquer erro de Alex é grito de gol. Camisa 10 levou toco e o ginásio veio abaixo.

4 ataques consecutivos pontuando e a diferença cai para 5 pontos. Bauru ainda na frente, 32 a 27

Sessão lance livres para o Peñarol. Foram 4 em sequencia, dois com Leiva e dois com Massarelli. 23 a 32

Boccia invade o garrafa e acerta bola por cima do defensor. 20 a 32

É DE 3!!!!! LARRY TAYLOR RECUPERA REBOTE OFENSIVO E ASSISTE HETTSHEIMER QUE ACERTA DE FORA

Leiva comete falta de ataque no bloqueio, bola Bauru que tem a bola a lance livre de falta técnica para cobrar. Alex converte 27 a 16

Guerrinha pede tempo depois de uma corrida de 10 a 4 em favor da equipe argentina.Faltando 05:59 para o fim do segundo quarto

Robert Day comete sua segunda falta e sai do jogo. Volta Murilo

Depois de alguns minutos sem marcar Bauru faz 2 com Rafael Hettsheimer

08:17 restando para o fim do segundo quarto e o Peñarol ameaça uma reação. 24 a 14

COMEÇOU O SEGUNDO QUARTO E O PEÑAROL DÁ A SAÍDA

Massarelli reclamou muito com a arbitragem que o relógio do Maracanãzinho não funciona de jeito nenhum. Os jogadores em quadra não conseguem acompanhar o placar e muito menos o cronômetro de jogo

Na última tentativa de ataque do Peñarol no primeiro quarto estoura o relógio. FIM DO PRIMEIRO QUARTO 22 A 8 BAURU

MASSARELLI TIRA O PEÑAROL DO BURACO COM CHUTE DE 3! 9 a 22

Larry Taylor comete falta de ataque em Léo Guttierrez. 22 a 6 segue vencendo Bauru

Leiva muito bem na parte defensiva do jogo. São 6 rebotes até aqui no primeiro quarto

Bauru com aproveitamento muito bom de quadra, agora foi Murilo a fazer mais 2. 21 a 16

Faltando 03:30 Bauru vence 19 a 6

Corta luz entre Fischer e Murilo com o armador somando 2 pontos. 15 a 6

Hettsheimer para 2 e Fernando Rivero pede tempo, 7 ´pontos de diferença. 13 a 6 Paschoalotto/Bauru

Boccia para Leiva dentro do garrafão, dois pontos mais para Peñarol. 6 a 11

É A TERCEIRA BOLA DE 3 DE BAURU NO JOGO!! RICARDO FISCHER ACERTA SUA SEGUNDA DE FORA

ALEX PARA 3!!! E BAURU ABRE 8 A 4

BOLA EM JOGO! Bauru já marca os primeiros 2 pontos com Murilo

18:01 Equipes escaladas Bauru: Fischer, Alex, Gui Deodato, Hettsheimer e Murilo. Peñarol: KONSZTADT, Dowell, Leiva, Gutierrez e Boccia

O Maracanãzinho, palco da última edição do Final Four, será novamente a figura central deste evento. Receberá as duas semifinais, a disputa de terceiro lugar e a decisão do campeonato.

FIQUE DE OLHO: Alex. Principal destaque do Bauru e um dos principais jogadores do basquete brasileiro. Jogador de seleçao brasileira, é a principal esperança do Bauru para um possível título inédito do clube paulista.

FIQUE DE OLHO: Leo Gutierrez. Cestinha da equipe do Peñarol Mar De Plata, Martín foi o principal jogador durante a Liga Argentina de Basquete. Convocado para as Olímpiadas de 2012, já chamou atenção até mesmo de clubes de NBA. Camisa 10 da equipe argentina, é o principal jogador e organizador do ataque.

Larry Taylor: "Estamos aqui onde queríamos, mas não vamos ficar satisfeitos com menos que o título. Vamos à luta para ser campeões"

Guerrinha: "Nós brasileiros estamos muito felizes por receber os estrangeiros aqui no Brasil. Essa conquista (sediar o Final Four) é um reflexo de como o Basquete está evoluindo na América do Sul"

Guerrinha, técnico do Bauru: "O jogo contra o Peñarol vai ser muito duro, é uma equipe muito tradicional. Vamos fazer o melhor possível para chegarmos à final."

Ricardo Fischer, sobre a lesão de Jeferson: "O elenco tinha uma folga, uma rotação muito grande. Agora perdeu um pouco. Perdemos em algumas coisas sem ele e ganhamos em outras. O time está bem fechado. Sentimos por ele. O time é experiente e cada um vai dar um pouquinho mais"

Ricardo Fischer: "Vai ser uma tarefa muito mais difícil por ser no Rio. Precisamos de paciência para jogar contra um time argentino. Pode ver que contra o Flamengo eles ficaram 20 pontos atrás, mas eles estão sempre vivos no jogo. Precisa ter muita paciência".

Fechando a noite, Flamengo e Pioneros de Quintana decidem o segundo classificado para a final. Atual campeão, o clube rubro-negro foi derrotado apenas uma vez no torneio, justamente contra seu adversário mexicano.

O primeiro confronto da noite será entre Bauru x Peñarol Mar Del Plata. O clube paulista tenta seu primeiro título na Liga das Américas, já o Peñarol quer tornar-se o maior campeão, faturando seu terceiro caneco.

O Final Four 2015 será disputado entre Flamengo, atual campeão do torneio, Bauru, Peñarol Mar Del Plata e Pioneros de Quintana. Após a primeira etapa, as quatro equipes obtiveram as melhores colocação na fase classificatória.

Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Bauru x Peñarol Mar Del Plata , pelo Final Four 2015. Partida a ser disputada às 18h, no Maracanãzinho. Fique conosco!