Final Four 2015: Flamengo x Pioneros (MEX)

22:27 Encerramos nossa transmissão por aqui. Acompanhe amanhã a decisão do Final Four aqui na VAVEL Brasil. Boa noite.

22:25 Neste domingo (15), Bauru e Pioneros (MEX) vão decidir o campeão do Final Four. Na decisão de terceiro lugar, teremos Flamengo x Peñarol Mar Del Plata

22:23 O Flamengo abriu grande vantagem no primeiro quarto, mas viu o Pioneros vencer o segundo e o terceiro quarto e abrir vantagem. A equipe rubro-negra venceu o quarto final e conseguiu forçar a prorrogação. Mas, na última bola o clube carioca acabou derrotado em casa.

22:21 Assim como na primeira fase da LDA, o Pioneros venceu o Flamengo

FIM DE JOGO!!! VITÓRIA DO PIONEROS!!! OS MEXICANOS ESTÃO NA DECISÃO DO FINAL FOUR!!!

O Flamengo tem 3.5 segundos para virar o jogo

Timeout Flamengo

PIONEROS NA FRENTE!!! 82 a 81

Faltando 3.5 segundos o Pioneros tem dois lances livres para bater.

MINUTO FINAL!

Marquinhos coloca o Flamengo na frente

Acertou apenas um, o suficiente pro Pioneros assumir a frente. 80 a 79

Keenan volta a linha de lance livre de novo

Keenan empata o jogo! 79 a 79

Dois lances livres para Keenan. Pioneros pode passar a frente

Meyinsse recoloca o Flamengo na frente: 77 a 76

Keenan vira o jogo: 76 a 75

Marcelinho errou dois lances livres. O jogador está mal no perímetro: 2/5

Falta em Meyinsse. Dois lances livres para o Flamengo que tem a chance de abrir três pontos.

O Flamengo está na frente por um ponto

MAIS UM TOCO DO MEYINSSE NA DEFESA!!!

O Pioneros tem mais um jogador fora do jogo com o limite de faltas. Já são dois.

COMEÇOU A PRORROGAÇÃO! Mais cinco minutos de jogo para desempatar.

FIM DE JOGO! TEREMOS PRORROGAÇÃO! Flamengo 74 x 74 Pioneros

ACERTOU MAS NÃO VALEU!!! Keenan acertou o chute de três que desempataria o jogo, mas o tempo já havia se esgotado. Prorrogação.

MINUTO FINAL DE JOGO! TUDO EMPATADO NO MARACANÃZINHO

Timeout Pioneros. 74 a 74

Clemente faz falta em Laprovittola e chegou a sua 5ª falta

4º 1:50 CASTRO DE 3!!! O Pioneros abre um de frente

TOCO DE MEYINSSE!!!

Há mais de dois minutos o Pioneros não pontua

A torcida do Flamengo canta muito.

O Flamengo consegue um run de 10-0

Com dois lances livres de Laprovittola, o Flamengo vira pra 73 a 71

HERMANN EMPATA TUDO!!!

Meyinsse pegou o rebote e anotou os pontos que igualariam o placar, mas o árbitro viu falta de ataque

Flamengo encosta e o Pioneros pede tempo

HERMANN PRA 3!!! E levanta a torcida do Flamengo no Maracanãzinho

Torcida do Flamengo grita "Vamos Flamengo"

Pioneros começa a acertar as bolas de 3 e abre sete pontos de vantagem

HERNANDEZ DE 3!!! 69 a 62

4ºQ 7:39 OLIVINHA!!! Os primeiros pontos do jogador no jogo. 66 a 62

MAIS UMA BOLA DE TRÊS DO PIONEROS!!! 66 a 60

Olivinha ainda não pontuou no jogo

Marcelinho acertou 2 de 3 lances livres

4ºQ 9:17 Marcelinho arremessa da linha de três e sofre falta. Três lances livres para o experiente jogador do Flamengo.

4ºQ 9:26 O Pioneros começa acertando uma bola de três. 63 a 58

Começou o último quarto

FIM DO 3º QUARTO! Flamengo 58 x 60 Pioneros

Foram os primeiros pontos do Gegê no jogo

Gegê acertou os dois lances livres e diminuiu a vantagem para dois pontos. 60 a 58

Pioneros vence por 60 a 56. Flamengo tem dois lances livres com Gegê

Marquinhos soma 25 pontos. É o cestinha do jogo.

Meyinsse converte mais dois pontos para o Flamengo. 56 a 53 para o Pioneros

A torcida do Flamengo vê que a situação complicou e resolve cantar para apoiar o time.

3ºQ 3:37 Pioneros abre quatro: 55 a 51

3ºQ 4:09 Pioneros na frente por dois

O placar do Maracanãzinho continua sem funcionar.

3ºQ 4:59 Keenan empata. 51 a 51

3ºQ 5:27 MARQUINHOS PRA 3!!! Virada do Flamengo. 51 a 49.

3ºQ 6:08 CRAVADA DO MEYINSSE!!! 49 a 48 para o Pioneros

3ºQ 6:28 KEENAN DOIS PONTOS E A FALTA!!! Jogada de três pontos

3ºQ 6:55 LAPROVITOLLA!!! Grande jogada do camisa 7 para deixar tudo igual

3ºQ 7:52 Clemente coloca o Pioneros na frente. 46 a 44

Marquinhos já tem 20 pontos

3ºQ 9:30 Clemente empata o jogo: 42 a 42

COMEÇOU O TERCEIRO QUARTO!

21:06 O detaque rubro-negro foi Marquinhos. O destaque mexicano foi Clemente.

21:05 Assim como na primeira fase da LDA, o Flamengo abriu vantagem mas teve apagão e viu os mexicanos encostarem. Na ocasião, o Pioneros venceu. Panoramas iguais até o momento.

21:02 No momento, final brasileira no Final Four: Bauru x Flamengo.

FIM DO SEGUNDO QUARTO! INTERVALO NO MARACANÃZINHO! Flamengo 42 x 40 Pioneros

Marquinhos é o destaque rubro-negro nesse primeiro tempo. A jogada de três pontos rendeu ao Flamengo a frente no placar novamente. Equipe teve apagão no segundo quarto.

O técnico Manuel Cintron pede tempo.

2ºQ 0:05s MARQUINHOS DOIS PONTOS E FALTA!!! Flamengo na frente.

2ºQ 0:30s LAPROVITOLLA!!! 40 a 39

Flamengo erra duas bolas de três seguidas e em contra-ataque o Pioneros abre 40 a 37

VIRADA MEXICANA! 38 a 37

2ºQ 1:30 Clemente acerta o primeiro. Tudo igual, 37 a 37

2ºQ 1:30 Falta do Gegê para contra-ataque. Dois lances livres para o Pioneros que pode passar a frente

2ºQ 1:43 Keenan pega o rebote e corta a vantagem pra um ponto: 37 a 36

Soriano perde dois lances livres e o Pioneros perde a chance de cortar a vantagem para um ponto

Benite acerta sua primeira bola no jogo. 37 a 34

Pioneros anota mais dois pontos em lances livres. 35 a 34

MEYINSSE!!! 35 a 32

Lopez anota dois lances livres para o Pioneros. 33 a 32

Pioneros encosta

CLEMENTE PRA 3 DE NOVO!!! 33 a 30

2ºQ 4:51 Pioneros teve dois lances livres e só aproveitou 1.

2ºQ 4:51 Marcelinho e Gegê em quadra pelo Flamengo

CLEMENTE PRA 3!!! Pioneros diminui a vantagem para cinco pontos. 31 a 26.

2ºQ 6:31 Flamengo teve direito a um quarto lance livre devido a uma falta técnica do técnico da equipe mexicana.

2ºQ 6:31 Marquinhos arremessou pra três e recebeu a falta. Três lances livres para o camisa 11 do Flamengo.

MARQUINHOS DE 3!!! Jogador rubro-negro esfria reação da equipe mexicana

Grande início de segundo quarto do Pioneros. Mexicanos conseguiram um run de 6 a 0.

ENCOSTOU! Pioneros anota mais dois e a vantagem cai para três pontos. 23 a 20.

Pioneros anotou quatro pontos no segundo período enquanto o Flamengo nenhum. 23 a 18.

Segundo quarto já está em andamento

FIM DO PRIMEIRO QUARTO! Flamengo 23 x 14 Pioneros

1ºQ 0:20s Castro anota mais dois pontos para o Pioneros. 23 a 14

ÚLTIMO MINUTO DO QUARTO!

Assim como o Bauru diante do Peñarol, o Flamengo começa muito bem e constrói uma boa vantagem no primeiro período.

Grande início de jogo do Hermann e do Marquinhos.

1ºQ 3:07 Hermann aparece de novo livre no garrafão e anota mais dois pontos para o Flamengo. 21 a 10.

1ºQ 3:30 Marquinhos anota mais dois pontos. 19 a 10.

1ºQ 4:29 Pioneros volta a pontuar. 17 a 8

Pioneros começou abrindo 6 a 2 e agora perde por 17 a 6. Quatro minutos sem pontuar para a equipe mexicana

1ºQ 5:15 LAPROVITOLLA PRA 3!!! 15 a 6 para o rubro-negro

TOCO DE MEYINSSE NA DEFESA!!!

1ºQ 6:07 Pioneros pede tempo

ENTERRADA DE MEYINSSE!!! Flamengo 12 a 6

Marquinhos errou o lance livre

MARQUINHOS DOIS PONTOS E FALTA!!! Grande início do jogador rubro-negro.

HERMANN DE 3!!! Flamengo vira: 8 a 6

DE 3!!! Marquinhos acerta e a vantagem cai pra um ponto

Marquinhos erra arremesso de três pontos e no contra-ataque o Pioneros marca o seu sexto ponto

O Flamengo empata

O Pioneros marca os primeiros dois pontos

20:18 SUBIU A BOLA!

20:17 O mascote Fiba Liga das Américas, Jay Jay, também marca presença. (Foto: Fiba)

20:16 O Pioneros começa com Hernandez, Clemente, Soriano, Southwell e Keenan

20:15 O Flamengo começa com Laprovittola, Marquinhos, Herrmann, Olivinha e Meyinsse

20:14 Tudo pronto para começar a partida. Vale vaga na final contra o Bauru!

20:01 Jogadores do Flamengo se aquecem na quadra. (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:53 Torcida do Flamengo vai chegando. O público cresceu em cima da hora e tende a melhorar. (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:50 O Bauru espera o vencedor de Flamengo e Pioneros, do México.

19:49 FINALISTA! O Bauru está na final do Final Four da Liga das Américas. Vitória sobre o Peñarol Mar Del Plata por 80 a 61.

19:47 Último minuto de jogo entre Bauru e Peñarol Mar Del Plata. A equipe pauslita tem vantagem de 19 pontos.

19:40 Torcida do Flamengo começa a cantar: "Vamos Flamengo, vamos ser campeões"

19:38 Grandes chances de uma final brasileira no Final Four

19:34 FOTO: Comissão técnica e jogadores do Flamengo já estão no ginásio (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:29 Daqui a pouco começa o último quarto do jogo que antecede Flamengo e Pioneros.

19:27 Terminou o 3º quarto de Bauro x Peñarol Mar Del Plata no Maracanãzinho. A equipe paulistana vence por 61 a 45.

19:20 O público ainda é pequeno, mas tende a melhorar com o horário do jogo do rubro-negro a se aproximar.

19:17 A torcida do Flamengo marca presença no Maracanãzinho.

19:13 O placar do Maracanãzinho está com problemas.

19:07 Neste momento, Bauru e Peñarol Mar Del Plata se enfrentam no Maracanãzinho. O jogo está no intervalo e a equipe brasileira vence por 41 a 29.

18:59 Guia VAVEL Final Four 2015: Flamengo

18:56 FIQUE DE OLHO: Marcelinho é um dos mais experientes da equipe. Na primeira fase, anotou 15 assistências. Costuma ser decisivo nos arremessos de três pontos. É considerado pela torcida o Zico do basquete.

18:55 FIQUE DE OLHO: Olivinha é o maior reboteiro da história do NBB, com mais de dois mil rebotes. Além dessa marca, é o terceiro jogador que mais pontuou pelo Flamengo na primeira fase da Liga das Américas: 90 pontos (15 pontos por jogo)

18:53 FIQUE DE OLHO: Laprovitolla é o garçom da equipe. Na primeira fase, deu um total de 46 assistências. Além disso, o armador é o segundo cestinha da equipe, com média de 17 pontos (102 pontos anotados na primeira fase).

18:52 FIQUE DE OLHO: Walter Hermann é o cestinha do Flamengo com média de 17.1 pontos por jogo (103 pontos na primeira fase da Liga das Américas).

18:49 As duas derrotas do rubro-negro na Liga das Américas foram para equipes do México.

18:47 Relembre a campanha do Flamengo na primeira fase da Liga das Américas:

Malvin (URU) 74 94 Flamengo Flamengo 110 77 Leones (CHI) Pioneros (MEX) 86 81 Flamengo Halcones (MEX) 92 62 Flamengo Trotamundos (VEN) 70 105 Flamengo Peñarol (ARG) 86 88 Flamengo

18:43 Corrigindo das falhas de 2014, o clube rubro-negro melhorou sua recomposição defensiva e manteve a boa média no ataque, mas falha em chaves dos jogos. Contra Pioneros (MEX) e Peñarol (ARG), os 'apagões' custaram a perda de boas vantagens e até mesmo a derrota contra a equipe mexicana.

18:40 No retrospecto, o Flamengo tem cinco vitórias e apenas uma derrota, exatamente contra o Pioneros, seu adversário nas semifinais do Final Four 2015.

18:36 Comandado por José Neto, o clube carioca é favorito ao bicampeonato, mas mantém os pés no chão devido ao fortes adversários que enfrentará. Pela NBB, foi derrotado em duas oportunidades pelo Bauru, além do tropeço contra o Pioneros (MEX), adversário desta noite, já pela Liga das Américas.

18:33 Atual campeão da Liga das Américas e Mundial, o Flamengo é o clube-sede da edição 2015 do Final Four.

18:28 FIQUE DE OLHO: Brody Jensen é o garçom da equipe. Na primeira fase, o jogador somou 29 assistências e tinha média de 10 pontos por jogo.

18:25 FIQUE DE OLHO: Justin Anthony é o cestinha da equipe mexicana. O jogador somou 106 pontos na primeira fase da Liga das Américas, com média de 17.7 pontos por jogo.

18:23 Algoz de brasileiros, a única derrota da equipe mexicana para um brasileiro foi para o Bauru, uma das equipes classificadas ao quadrangular final.

18:21 Relembre a campanha do Pioneros na primeira fase da Liga das Américas:

Pioneros 109 83 Leones (CHI) Malvin (URU) 74 69 Pioneros Pioneros 86 81 Flamengo Pioneros 85 71 São José Corrientes (ARG) 58 70 Pioneros Pioneros 79 92 Bauru

18:17 Para o técnico Manuel Cintron, do Pioneros, a fase final da Liga das Américas é considerado o evento maior importante do ano para a comissão técnica.

18:15 Fundado em 2006, o Pioneros precisou de pouco tempo para se tornar uma das equipes mais vitoriosas do basquete mexicano. A luta pelo bicampeonato virou obsessão pelo elenco, onde alguns estiveram presentes na conquista de 2012.

18:12 Na primeira fase da Liga das Américas, Pioneros e Flamengo se enfrentaram. Os mexicanos não só deram trabalho ao rubro-negro, como foram superiores durante toda a partida, conquistando a vitória por 86 a 81.

18:09 Representando o México no Final Four, o Pioneros chega para completar o hall de equipes campeãs do torneio. Levantando o caneco em 2012, os mexicanos se destacam por ter dado trabalho aos brasileiros na primeira fase.

18:07 Atual campeão, o Flamengo joga em casa com o apoio da sua torcida para sair vitorioso e defender o seu título. A equipe rubro-negra é a grande favorita do torneio.

18:04 O Final Four da Liga das Américas é o quadrangular final da mais importante competição de clubes do basquete sulamericano. O Maracanãzinho, como na edição anterior, foi escolhido para ser o palco dos jogos.

18:00 Boa noite, seguidores da VAVEL Brasil! Está começando a transmissão em tempo real do Final Four da Liga das Américas 2015. Daqui a pouco, às 20h, Flamengo x Pioneros (MEX) jogam no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, para decidir o finalista da competição.