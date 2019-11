Final Four 2015: Bauru x Pioneros (MEX)

22:20 Encerramos a transmissão por aqui. Muito obrigado à todos que acompanharam a transmissão em tempo real da Liga das Américas 2015 aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima. Continuem nos acompanhando dia a dia. Siga a VAVEL no Twitter e no Facebook

22:18 O Bauru conquistou o título inédito da Liga das Américas - e invicto.

22:12 FOTO: Antes de receberem o troféu, os jogadores do Bauru receberam a premiação em dinheiro (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

22:09 FOTO: A festa dos jogadores do Bauru, campeão da Liga das Américas 2015 (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

22:07 ALEX LEVANTA O TROFÉU!!! O BAURU É CAMPEÃO DA LIGA DAS AMÉRICAS 2015!!!

22:02 Confira os números de Rafael Hettsheimer, o cestinha e destaque do Bauru nessa decisão de Liga das Américas 2015:

FG 3PT FT REB AST PTS 8-12 (67%) 5-8 (63%) 9-10 (90%) 8 2 30

21:59 Jogadores do Bauru vestem camisas comemorativas ao título

21:56 O BAURU ESTÁ CLASSIFICADO PARA O INTERCONTINENTAL DE CLUBES

21:55 FOTO: Torcida do Bauru comemora o título no Maracanãzinho (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

ACABOU O JOGO NO MARACANÃZINHO!!! O BAURU É CAMPEÃO DA LIGA DAS AMÉRICAS 2015!!! PARABÉNS, BAURU!!!

ÚLTIMO MINUTO DE JOGO!

Técnico Guerrinha comemora no banco

Gritos de "É campeão!" surgem no Maracanãzinho

MURILO DE NOVO!!! 86 a 72

Bauru muito próximo do título

CRAVADA ESPETACULAR DE MURILO!!! 84 a 72

Hettsheimer outra vez. 82 a 72

Hettsheimer anota mais dois. 80 a 72

Pioneros diminui com Clemente. 78 a 72

RAFAEL HETTSHEIMER DE TRÊS!!! Bauru abre 10 de novo

Torcida do Bauru canta

SORIANO DOIS PONTOS E FALTA!!! Jogada de três pontos do Pioneros (MEX)

Menos de 5 minutos para o fim do jogo. Bauru perto do título inédito.

Alex anota mais um ponto para o Bauru em lance livre por causa de uma falta técnica cometida por Hernandez

Murilo Becker chegou a um duplo-duplo. 13 pontos e 11 rebotes

Murilo Becker anota mais dois para o Bauru. 74 a 65

HERNANDEZ DE TRÊS PONTOS!!! 72 a 65

FISCHER PRA TRÊS PONTOS!!! Bauru abre 10 pontos

Timeout Pioneros (MEX)

Murilo anota mais dois pontos para o Bauru. 69 a 62

Keenan deixa a quadra sentindo dores.

ALEX DE TRÊS PONTOS!!! Bauru responde na mesma moeda. 67 a 62

HERNANDEZ DE TRÊS PONTOS!!! 64 a 62 para o Bauru

Bauru começa pontuando. 64 a 59

COMEÇOU O ÚLTIMO QUARTO!

Vai começar o último quarto. No primeiro quarto, 24 a 24. No segundo, vitória do Bauru por 22 a 17. No terceiro quarto, vitória do Pioneros por 18 a 16. Bastante equilibrada a final.

FIM DO TERCEIRO QUARTO!!! Bauru 62 x 59 Pioneros (MEX)

Alex de volta a quadra. Camisa 10 tem 12 pontos e 4 assistências

Acertou o segundo. 60 a 59 para o Bauru.

Errou o primeiro.

Keenan tem dois lances livres. Pode empatar o jogo.

Acertou o segundo. Bauru 60 a 58

Hettsheimer errou seu primeiro lance livre em sete.

Hettsheimer coloca o Bauru na frente de novo

VIRADA DO PIONEROS!!! Contra-ataque dos mexicanos com Clemente que vira o jogo para 58 a 57

LOPEZ DE TRÊS!!! A bola fez "chuá". A vantagem cai para 1 ponto.

Bauru abre quatro pontos. 57 a 53

ROBERT DAY PRA TRÊS PONTOS!!! Bauru na frente de novo. 55 a 53

HERNANDEZ DE TRÊS PONTOS!!! Pioneros vira. 53 a 52

Mathias coloca o Bauru na frente. 52 a 50

TUDO IGUAL! 50 a 50

Alex coloca o Bauru na frente de novo. 48 a 47

VIRADA! Clemente coloca o Pioneros na frente. 47 a 46

Pioneros começa pontuando. Mais dois pontos para Keenan.

COMEÇOU O TERCEIRO QUARTO!

21:10 O destaque do Pioneros (MEX) nesse primeiro tempo foi Keenan. Confira os números:

FG 3PT FT REB AST PTS 6-8 (75%) 0-1 (0%) 4-5 (80%) 3 1 16

21:08 O destaque do Bauru nesse primeiro tempo foi Rafael Hettsheimer. Confira os números:

FG 3PT FT REB AST PTS 5-8 (63%) 4-6 (67%) 2-2 (100%) 3 1 16

21:04 Na primeira fase da Liga das Américas, o Bauru venceu o Pioneros (MEX) por 92 a 79. A equipe paulistana, que está invicta no torneio, foi para o intervalo com cinco pontos de frente sobre a equipe mexicana.

21:02 FOTO: Machucado, Jefferson veio apoiar os seus companheiros em quadra. (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

INTERVALO NO MARACANÃZINHO!!! O Bauru vence o Pioneros (MEX) por 46 a 41. Por enquanto, o Bauru vai conquistando o título inédito da Liga das Américas.

TERMINOU O SEGUNDO QUARTO!!!

O Bauru aumenta para 46 a 41

Timeout Pioneros (MEX)

Keenan tem 16 pontos e é o cestinha do jogo ao lado de Hettsheimer

Keenan anota mais dois pontos para o Pioneros. 44 a 41

Murilo acertou apenas um dos últimos quatro lances livres. 44 a 39

Murilo Becker perdeu os dois

Murilo Becker tem dois lances livres para cobrar

Mais dois pontos para o Pioneros. 43 a 39

LARRY TAYLOR PRA TRÊS PONTOS!!! Bauru volta a ter boa vantagem. 43 a 37

Pioneros diminui para três pontos. 40 a 37

Pioneros consegue um run de 5-0 e diminui a vantagem de 12 para 7 pontos

Keenan que fez 25 pontos contra o Flamengo na semifinal já tem 12 pontos contra o Bauru

KEENAN DOIS PONTOS E FALTA!!! Jogada de três pontos para o Pioneros.

Bauru está muito bem nas bolas de três pontos.

FISCHER PRA TRÊS PONTOS!!! Bauru aumenta a vantagem para 40 a 28

Pioneros volta a pontuar. 37 a 28

RAFAEL HETTSHEIMER MAIS UMA VEZ DE TRÊS!!! 37 a 26

Timeout Pioneros (MEX)

Bauru abre a maior vantagem do jogo e o Pioneros para o jogo.

RAFAEL HETTSHEIMER PRA TRÊS DE NOVO!!! 34 a 26

Hettsheimer aumenta a vantagem do Bauru para cinco pontos. 31 a 26

GUI DEODATO DE TRÊS!!! Bauru 29 a 26

FIM DO PRIMEIRO QUARTO!!! Bauru e Pioneros (MEX) empatam por 24 a 24

Clemente soma 9 pontos

CLEMENTE DE TRÊS!!! Pioneros empata o jogo. 24 a 24

CAI A BOLA DE TRÊS DO PIONEROS!!! 22 a 19

ALEX DOIS PONTOS E FALTA!!! Boa jogada de três pontos do camisa 10 do Bauru

Alex faz a vantagem voltar para quatro pontos. 19 a 15.

O americano Keenan anota mais dois pontos e a vantagem cai pra dois pontos. 17 a 15 para o Bauru.

Bauru abre quatro pontos. 15 a 11.

RAFAEL HETTSHEIMER DE TRÊS DE NOVO!!! Virada do Bauru que agora vence por 2.

RAFAEL HETTSHEIMER DE TRÊS PONTOS!!! Diminui a vantagem para 1 ponto. 11 a 10 para o Pioneros

Alex faz boa infiltração e a vantagem volta a ser de quatro pontos. 11 a 7 para o Pioneros

Keenan aumenta a vantagem para 6 pontos de novo

Bauru diminui para 9 a 5

O Pioneros começa melhor e abre 6 minutos de frente. 9 a 3.

COMEÇOU O JOGO!

20:10 O público no Maracanãzinho é pequeno.

20:04 FOTO: Jogadores do Bauru se aquecem na quadra. (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

20:02 FOTO: Jogadores do Pioneros (MEX) se aquecem na quadra. (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

20:00 As equipes se aquecem na quadra do Maracanãzinho. Daqui a pouco começa a grande final da Liga das Américas. Siga conosco!

19:49 FOTO: Jogadores do Peñarol Mar Del Plata (ARG) recebem o prêmio pelo quarto lugar. (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:48 FOTO: Jogadores do Flamengo recebem o prêmio pelo terceiro lugar. (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:42 Campeão em 2014, o Flamengo termina a edição 2015 da Liga das Américas em terceiro lugar.

19:40 TERMINOU! Flamengo vence Peñarol Mar Del Plata (ARG) por 97 a 79 e conquista o terceiro lugar da Liga das Américas.

19:39 FOTO: Torcida do Bauru marca presença no ginásio do Maracanãzinho (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:35 FOTO: Enquanto Flamengo e Peñarol Mar Del Plata (ARG) decidem na quadra o terceiro lugar, os jogadores do Bauru iniciam o processo de aquecimento. No fundo, os jogadores do Pioneros assistem a partida. (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:32 FOTO: Jefferson William visita companheiros do Bauru antes da decisão da Liga das Américas (Foto: Twitter Bauru Basketball Team)

19:30 Pelo Twitter, o Bauru mostrou imagem do ala-pivô Jefferson William visitando seus companheiros antes da decisão da Liga das Américas. O ala-pivô que era um dos grandes destaques da equipe sofreu uma grave lesão e desfalca a equipe. Confira o tweet

19:28 Se o Bauru pode ser um campeão inédito, por outro lado o Pioneros (MEX) busca o bicampeonato. A equipe mexicana conquistou o título da Liga das Américas em 2012.

19:24 Em 2014, o Flamengo foi o campeão da Liga das Américas. Hoje, um brasileiro pode ser novamente campeão do torneio e garantir a permanência do troféu no país. O Bauru é o Brasil na decisão.

19:19 FOTO: O troféu de campeão que será levantado pelo vencedor de Bauru x Pioneros (MEX) (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:11 FOTO: Stats da equipe do Pioneros (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:09 FOTO: Stats da equipe do Bauru (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:06 FOTO: A equipe do Bauru já chegou ao ginásio do Maracanãzinho (Foto: Phelipe Hassum/VAVEL Brasil)

19:02 Flamengo e Peñarol Mar Del Plata (ARG) estão decidindo o terceiro lugar neste momento. O rubro-negro vence por 50 a 43. O jogo está no intervalo.

19:00 FIQUE DE OLHO: Keenan foi o destaque do Pioneros na semifinal contra o Flamengo. O pivô anotou 25 pontos e foi o cestinha da equipe

18:57 Guia VAVEL Final Four 2015: Bauru

18:56 Guia VAVEL Final Four 2015: Pioneros de Quintana

18:51 Vale destacar também Clemente. Com 14 pontos e assistências decisivas, o jogador foi importante no triunfo.

18:48 O grande jogador do Pioneros na semifinal contra o Flamengo foi Keenan. O jogador anotou 25 pontos, só pontuou menos que Marquinhos, do Flamengo, que fez 27.

18:44 Relembre a campanha do Pioneros na primeira fase da Liga das Américas:

Pioneros (MEX) 109 83 Leones (CHI) Malvin (URU) 74 69 Pioneros (MEX) Pioneros (MEX) 86 81 Flamengo (BRA) Pioneros (MEX) 85 71 São José (BRA) Corrientes (ARG) 58 70 Pioneros (MEX) Pioneros (MEX) 79 92 Bauru (BRA)

18:42 Carrasco de brasileiros nessa Liga das Américas 2015, o Pioneros só perdeu para uma equipe brasileira em quatro jogos: justamente o Bauru, adversário desta decisão.

18:38 O Pioneros não começou bem contra o Flamengo. Terminou o primeiro quarto perdendo por 23 a 14, entretanto, venceu o segundo e terceiro quarto, virou o placar e abriu vantagem para o último quarto. O rubro-negro empatou e levou para a prorrogação. Mas, assim como na primeira fase, a equipe mexicana venceu. Desta vez por 82 a 81.

18:34 Campeão em 2012, o Pioneros do México está novamente na final da Liga das Américas. Buscando o bicampeonato, a equipe mexicana que eliminou o atual campeão da Liga das Américas e do Mundial tem pela frente uma equipe que busca o título inédito.

18:30 FIQUE DE OLHO: Fischer anotou 27 assistências na primeira fase da Liga das Américas, uma a menos que Alex.

18:28 FIQUE DE OLHO: Rafael Hettsheimer foi o grande cestinha do Bauru na primeira fase da Liga das Américas. Foram 82 pontos com média de 16.4 pontos por jogo. Contra o Peñarol, anotou 17 pontos e foi um dos grandes destaques da vitória que levou os paulistas à decisão inédita.

18:26 FIQUE DE OLHO: Alex é o principal jogador da ótima equipe do Bauru. Na primeira fase da Liga das Américas anotou 28 assistências e teve média de 14.2 pontos por jogo. Contra o Peñarol (ARG), foi o destaque do jogo com 18 pontos.

18:21 Liderado por Alex, o Bauru venceu o Peñarol Mar Del Plata (ARG) com facilidade por 80 a 61. O camisa 10 da equipe paulistana anotou 18 pontos e foi o destaque da equipe. Vale destacar as atuações de Murilo Becker e Rafael Hettsheimer, ambos com 17 pontos.

18:19 Relembre a campanha do Bauru na primeira fase da Liga das Américas:

Bauru 82 71 Capitanes de Arecibo (PTR) Trotamundos (VEN) 68 92 Bauru Patriotas (COL) 61 110 Bauru Bauru 90 70 Corrientes (ARG) São José (BRA) 67 95 Bauru Pioneros (MEX) 79 92 Bauru

18:16 Porém, nem tudo são flores para a equipe do técnico Guerrinha. Devido a uma lesão grave, o treinador perdeu Jeferson, que vinha sendo um dos destaques da equipe na temporada. Mas nada que mude o modo da equipe de jogar, devido aos jogadores de qualidade presentes no elenco.

18:14 Se pelo Novo Basquete Brasil o desempenho do Bauru é espetacular, o mesmo pode-se dizer na Liga das Américas. Invictos na competição com seis vitórias conquistadas na primeira fase, o clube paulista segue firme em busca do titulo inédito

18:10 Na primeira fase da Liga das Américas, o Pioneros ficou conhecido por ser carrasco de brasileiros. Entretanto, o único brasileiro que venceu a equipe mexicana foi o Bauru, por 92 a 79.

18:06 O Bauru defenderá a permanência do título no país. O atual campeão, o Flamengo, foi derrotado na prorrogação para o Pioneros por 82 a 81. A equipe paulista tem a oportunidade de conquistar este título inédito para o clube.

18:04 Campeão em 2012, o Pioneros tem a oportunidade de levar o caneco pela segunda vez.

18:00 Boa noite, seguidores da VAVEL Brasil! Está começando a transmissão em tempo real da decisão do Final Four da Liga das Américas 2015. Daqui a pouco, às 20h, Bauru x Pioneros (MEX) jogam no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, para decidir quem será o grande campeão.