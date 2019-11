Final Four 2015: Flamengo x Peñarol (ARG)

FIM DO JOGO! FLAMENGO VENCE PEÑAROL POR A E CONQUISTA O TERCEIRO LUGAR DA LIGA DAS AMÉRICAS

4Q: 1 minuto para o fim da decisão do 3º luga e o Flamengo segue na frente. 92 a 79

4Q: LAPROVITTOLA DE 3 E A VANTAGEM AUMENTA PARA 15. 86 a 71

4Q: Faltando 4:30 para o fim do jogo e o Flamengo tem 12 pontos de vantagem

4Q: Massarelli puxa contra ataque em alta velocidade, dribla 2 e erra a bandeja

4Q: GIORGETTI TENTA DIMINUIR COM UMA BOLA DE 3 PONTOS. 63 a 78

4Q: Falta técnica dupla marcada. Gegê e Leiva foram os premiados

COMEÇA O ÚLTIMO QUARTO!

FIM DE TERCEIRO QUARTO. LAPROVITOLLA AINDA FECHOU COM UMA BOLA DE 3 NO ESTOURO DO RELÓGIO

3Q: 33.7 segundos faltando e o Flamengo vence por 71 a 57

3Q: LAPROVITTOLA DE 3 PARA O FLAMENGO! 69 a 53

Tempo de Fernando Rivero faltando 02:11 para o fim do terceiro quarto

3Q Laprovittola acha um buraco na defesa argentina e lança para Olivinha que marca 2 pontos. 66 a 53

3Q MARQUINHOS ACERTA DE 3 DO CANTO DA QUADRA. 60 a 53

3Q Martin Leiva sofre falta de Felicio,marca os pontos e acerta o lance livre de bonificação. Felicio sai do jogo com 5 faltas

3Q Erro de Laprovittola e bandeja favorável ao Peñarol: 52 a 47!

3Q Boa infiltração de Felicio que converte mais dois para o Flamengo: 52 a 45!

3Q Peñarol converte dois: 50 a 45!

COMEÇA O TERCEIRO QUARTO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO. FLAMENGO VENCE POR 50 A 43

3 PONTOS PARA LÉO GUTIERREZ. O PRIMEIRO TIRO CERTEIRO DE FORA DO CAMPEÃO OLIMPICO

Tempo pedido por Fernando Rivero quando Flamengo abre 5 pontos. Faltam 2:31 para o fim do segundo quarto

2Q: Olivinha faz 2 pontos no garrafão e Flamengo começa a colocar vantagem novamente. 41 a 38

2Q: Giorgetti marca 2 pontos e a equipe argentina passa a frente. 36 a 35

2Q: Flamengo volta ainda pior e comete 2 erros seguidos no ataque

2Q: José Neto sente o desempenho ruim de sua equipe e para o jogo faltando pouco mais de 6 minutos

2Q: Dowell rouba a bola de Marcelinho e bendeija sozinho em contra ataque. Peñarol fica a 1 ponto de distância. 34 a 35

2Q: Dowell finta o marcador e chuta livre. Mais dois pontos Peñarol, que encosta no placar. 30 a 35

2Q: Falta anti desportiva marcada contra o Peñarol. Felicio acerta apenas 1 lance e o Flamengo tem a bola

2Q: GEGÊ RESPONDE NA MESMA MOEDA NO ATAQUE SEGUINTE. 34 A 26 FLAMENGO

2Q: MASSARELLI FAZ OS PRIMEIROS PONTOS DO SEGUNDO QUARTO EM BOLA DE 3

FIM DO PRIMEIRO QUARTO. FLAMENGO VAI VENCENDO, 31 A 23

1Q: Massarelli faz um jump e larga a bola por cima dos marcadores no último lance do quarto

1Q: BOCCIA ACERTA CHUTE DE 3 PONTOS MARCADO POR MARQUINHOS. 21 a 31

1Q: Léo Gutierrez acha Leiva livre no garrafão que deixa a bola escapar

1Q: Benite infiltra e sofre falta no ato do arremesso e converte apenas os dois lances. 27 a 15

1Q: Fernando Rivero pede tempo faltando 04:44 para o fim do quarto

1Q: Giorgetti erra bandeja embaixo da cesta e no contra ataque Herrmann faz a cesta com uma mão. 21 a 11 Flamengo

1Q: Cesta e falta de Laprovittola, que converte o lance livre. 19 a 11

1Q: HERRMANN PARA 3! E GUTIERREZ DEVOLVE PARA O PEÑAROL. Flamengo 13 a 5

1Q 8:57 Hermann abre 4 a 0 para o Flamengo.

1Q 9:14 Laprovittola converte dois lances livres.

BOLA EM JOGO VALENDO O TERCEIRO LUGAR DA LIGA DAS AMÉRICAS!

Equipes escaladas Peñarol: Konsztadt, Giorgetti, Leo Gutierrez, Boccia e Leiva. Flamengo: Laprovittola, Benite, Marquinhos, Herrmann e Felicio.

Aquecimento do Peñarol para o terceiro lugar da Liga das Américas (Foto: Phelipe Hassum)

Aquecimento do Flamengo para a disputa do terceiro lugar (Foto:Phelipe Hassum)

Contra o Pioneros, Marquinhos foi o cestinha do jogo com 27 pontos.

FIQUE DE OLHO: Marquinhos. Cestinha diante do Pioneros, foi o único jogador do Flamengo com atuação acima da média. É o capitão e novo líder da equipe rubro-negra

FIQUE DE OLHO: Leo Gutierrez. Cestinha da equipe do Peñarol Mar De Plata, Martín foi o principal jogador durante a Liga Argentina de Basquete. Convocado para as Olímpiadas de 2012, já chamou atenção até mesmo de clubes de NBA. Camisa 10 da equipe argentina, é o principal jogador e organizador do ataque.

José Neto: "Nas duas últimas edições da Liga das Américas só perdemos para o Pioneros. Ano passado conquistamos o título de maneira invicta e nessa temporada perdemos duas vezes para eles. Mas temos que deixar claro que foram jogos e situações completamente diferentes. No México, nós não tivemos dois jogadores e chegamos a abrir uma diferença de quase 20 pontos. A partida de hoje foi pegada o tempo todo, era decisiva e tivemos a chance de vencer"

José Neto: "Sempre falo que numa derrota não existe apenas um culpado. Esses jogadores são guerreiros, profissionais de primeira linha se prepararam muito para essa competição. Eles entraram como franco-atiradores e acabaram jogando sem tanta pressão"

José Neto: "Se vocês me perguntarem se estou triste, é claro que sim. Mas de maneira nenhuma estamos nos sentido fracassados. Fracassado tem que se sentir quem não consegue chegar até aqui. Não podemos esquecer que o Flamengo nunca tinha chegado a um Final Four da Liga das Américas e com essa equipe chegou duas vezes. Sabemos do que somos capazes, lutamos o tempo todo e demos tudo que podíamos. Mas infelizmente eles foram e melhores e mereceram."

José Neto, técnico do Flamengo: "Foi mérito do Pioneros. Eles aproveitaram nossos erros, foram mais consistentes durante quase toda a partida e mereceram a vitória"

Fechando a noite, Bauru e Pioneros de Quintana disputam o título do torneio. Os paulistas buscam o título inédito, enquanto os mexicanos sonham com a segunda conquista.

O primeiro confronto da noite será entre Flamengo x Peñarol Mar Del Plata, pela disputa de terceiro lugar. Os dois clubes foram derrotados nas semifinais.

O Final Four 2015 será disputado entre Flamengo, atual campeão do torneio, Bauru, Peñarol Mar Del Plata e Pioneros de Quintana. Após a primeira etapa, as quatro equipes obtiveram as melhores colocação na fase classificatória.

Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Flamengo x Peñarol Mar Del Plata , pelo Final Four 2015. Partida a ser disputada às 18h, no Maracanãzinho. Fique conosco!