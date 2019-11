Bauru derrota Pioneros (MEX) e conquista título inédito da Liga das Américas de Basquete

A Liga das Américas segue em mãos brasileiras. Em 2015, foi a vez do Bauru conquistar, pela primeira vez em sua história, o título do maior torneio de basquete da América do Sul. O troféu veio após vitória diante do Pioneros (MEX), por 86 a 72, em final disputada no Maracanãzinho. Qualificado para disputa do Mundial de Clubes, os paulistas se unem ao adversário mexicano da noite e a Flamengo, Pinheiros, Brasília, Regatas Corrientes (ARG) e Peñarol (ARG) no hall de campeões.

O título da Liga das Américas vem para coroar o período vitorioso que vive a Associação Bauru Basketball Team. Líder da atual edição do Novo Basquete Brasil, o clube conquistou a Copa Sul-Americana em 2014, além de ser o atual campeão estadual de São Paulo. Pelo Final Four, após levantar o troféu da competição mais importante da América do Sul, os paulistas se qualificaram para a disputa do Mundial de Clubes, que será realizado em outubro, contra o vencedor da Euroliga, ainda sem local definido.

A partida

O clima de decisão era visto a cada bola. Porém, mesmo apoiado por sua torcida que tomou conta do Maracanãzinho, o clube paulista começou mal e em desvantagem no marcador. Perdendo por 11 a 5, em quarto inspirado do pivô Justin Keenan, o técnico Guerrinha solicitou o pedido de tempo, este que mudou o panorâma do primeiro quarto. A virada foi conquistada com estilo. Após desvantagem de seis pontos, a equipe logo vencia por 17 a 11, aproveitando o fato dos mexicanos permancerem cerca de quatro minutos sem pontuar. A reação tardou e, após gritos de 'MVP' para Alex, o primeiro quarto terminou empatado por 24 a 24. Equilíbrio técnico e tático dentro da quadra.

No retorno para o segundo quarto, ambas as equipes mantiveram o equilíbrio, mantendo seus estilos de jogo. O Bauru se movimentava bastante e arriscava nas bolas de três, enquanto o Pioneros investia nas infilitrações e cavadas de falta. As largas vantagens presentes no primeiro quarto não se repetiram na segunda etapa, onde foi visivelmente mais disputado. Fischer chamou a responsabilidade e tirou os paulistas do breve sufoco com uma linda cesta de três, mas, por outro lado, Denis Clemente realizava uma partida impecável a favor dos mexicanos. Nos momentos finais, a sorte caiu do lado brasileiro após duas inversões para fechar o placar em 46 a 41.

O incrível aproveitamento do pivô Keenan foi o destaque do Pioneros na terceira etapa da final. Mesmo que a equipe mexicana não tenha obtido a virada, os penúltimos 10 minutos de confronto serviram para diminuir a vantagem no marcador. Pelo lado paulista, Larry chamava atenção por conseguir encontrar espaços entre a defesa para realizar suas jogadas. Bem marcado e cansado, Alex García passou boa parte do tempo no banco, deixando a responsabilidade nas costas de Fischer, que deu conta do recado. Por fim, o placar de 51 a 49 favorável ao Bauru deixava a disputa aberta para o quarto decisivo.

Mas no momento decisivo, foi a vez de uma das equipes sair com a vitória. O Pioneros não conseguiu manter o bom ritmo e acabou se desmoronando durante o último quarto. Fischer, Alex e Larry fizeram chover bolas de três, o que desestruturou o rival mexicano, que se viu sem opções e afobado na última etapa. Por fim, com mais de 10 pontos de vantagem no placar, bastou bater bola e esperar o cronômetro chegar ao fim. O Bauru vence por 86 a 72 e conquista a Liga das Américas de Basquete.

Cestinhas da partida

- Bauru (BRA)

#30 Rafael Hettsheimer - 30 pontos.

#21 Murilo - 17 pontos.

#10 Alex Garcia - 10 pontos.

- Pioneros (MEX)

#40 Keenan - 23 pontos.

#21 Clemente - 13 pontos

#09 Hernandez - 9 pontos

Líderes em rebotes

- Bauru (BRA)

#21 Murilo - 11 rebotes.

#30 Rafael Hettsheimer - 8 rebotes.

#10 Alex Garcia - 5 rebotes.

- Pioneros (MEX)

#12 Lopes - 5 rebotes.

#06 Manjarres - 5 rebotes.

#32 Southwell - 4 rebotes.

Campanha na Liga das Américas 2015

Não apenas da liderança da NBB vive o Bauru. Com a melhor campanha da Liga das Américas, a equipe paulista conquista o título com 100% de aproveitamento na competição. Foram oito partidas disputadas e oito vitórias conquistadas. No Final Four, foram dois triunfos com certa facilidade, o que mostra a qualidade do elenco: 19 pontos de diferença contra o Peñarol (ARG) e XX contra o Pioneros (MEX).