Barcelona leva a melhor diante do Real Madrid no El Clásico da Euroliga de Basquete

A penúltima rodada do campeonato começou nessa quinta-feira (2) com a maior e melhor rivalidade do basquete europeu atual, onde mesmo já classificadas para os playoffs, as equipes se enfrentaram pelo derby mais importante da Espanha onde o Barcelona superou o Real Madrid na Catalunha, e agora empatou com os merengues no primeiro lugar do Grupo E.

O Real Madrid é o atual campeão espanhol e da copa do rei, além de ter conquistado o vice-campeonato da Euroleague no ano passado, caindo para o Maccabi Tel Aviv de Israel. O Barcelona foi o campeão continental em 2009/2010 e divide com os rivais o protagonismo no basquete espanhol.

Na última rodada da Euroliga, o Barcelona viaja à Turquia para enfrentar o Galatasaray que está na lanterna do grupo, já o Real Madrid recebe o Zalgiris Kaunas da Lituânia em Madri.

Real Madrid começa melhor, mas Barça se recompõe

O Barcelona começou melhor o jogo, abrindo 5 a 0 no placar, porém o Real logo reagiu com boa participação de Rudy Fernandez empatando o jogo. A partida seguiu equilibrada com os times intercalando cestas, e já no fim do primeiro quarto, com Sérgio Llull orquestrando os merengues (cinco assistências no quarto) e Rudy inspirado (13 pontos), o Real abriu uma folga, vencendo o quarto por 25 a 17.

No segundo período o Barcelona voltou um pouco mais combativo, pressionando o Real Madrid da defesa e forçando alguns erros, mas não conseguia converter isso em pontos, porém diminuiu a vantagem com ajuda do pivô Maciej Lampe. Já no final do segundo quarto, os catalães pareciam mais ambientados ao jogo, dominando o garrafão, e mais precisos no ataque, conseguindo ir aos vestiários com a partida empatada por 41 a 41.

Barça controla o jogo e freia reação merengue

Na volta do intervalo, o Real Madrid continuava sem se encontrar e repetindo a primeira etapa, errou muitos ataques em sequência pra um Barcelona que se mantinha dominante nos rebotes e que construíam uma vantagem com o empolgado pivô Lampe. A cravada de Marcus Slaughter já quase no fim do quarto, fez os grenás subirem o tom pedindo por falta, mesmo com oscilações o jogo se mantinha equilibrado, com o quarto acabando em 62 a 60 para os donos da casa.

No último quarto, os catalães continuavam ganhando a disputa pelo rebote, e o Barça abriu uma pequena vantagem com duas bolas de Brad Oleson. Do outro lado Sergio Rodriguez não se entregava e empatava a partida para o Real Madrid. A 2 minutos do fim, a partida ainda estava empatada em 78 a 78 quando o ídolo catalão Juan Carlos Navarro sofreu falta, converteu os lances livres, e ainda contribuiu com um rebote defensivo seguido de assistência, levando o Barcelona a uma vantagem de 4 pontos no placar, e após bola de 3 pontos de adfad o jogo ficou definido, vitória azul-grená por 85 a 80.