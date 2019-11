Brasília mantém equilíbrio e vence Pinheiros fora de casa

Nesta quinta-feira (9), o Brasília foi até o ginásio do E.C Pinheiros e, num jogo bastante disputado, venceu os donos da casa por 95 a 91, pela primeira partida da série oitavas de final dos playoffs do NBB. As equipes voltam à quadra pela segunda partida nesse sábado (11) às 20h30, novamente no ginásio do Pinheiros na capital paulista.

O cestinha da partida foi Joe Smith, do Pinheiros, que colaborou com 27 pontos e sete assistências, mas mesmo assim não evitou a derrota. Já pelo time da capital federal, a pontuação foi bastante distribuída, com cinco jogadores fazendo mais de dez pontos e o maior pontuador acabou sendo Guilherme Giovannoni, com 23 pontos e sete rebotes.

Classificado na 7ª posição, o Pinheiros terá o direito de decidir a série em casa, caso seja necessário, mas com a vitória dos candangos, o time paulista terá que vencer os tricampeões em Brasília, se quiserem avançar na competição.

Alternando ataque agressivo e defesa forte, primeiro tempo é equilibrado

A partida começou com os dois times se alternando na liderança do placar, num jogo bastante disputado, com mais foco nos ataques. Os futuros cestinhas do jogo já mostravam seu cartão de visita, com Joe Smith anotando 12 pontos e Guilherme Giovannoni respondendo com 11 pontos. Os donos da casa terminaram o 1º quarto com a vantagem de um ponto, 28 a 27.

No segundo quarto a pontuação foi um pouco mais baixa, com os times se fechando mais defensivamente. A partida ainda seguiu equilibrada, e as equipes foram para os vestiários com ligeira vantagem brasiliense por 51 a 50.

Brasília demonstra frieza e aproveita para abrir vantagem

O segundo tempo ficou marcado por momentos de desequilíbrio de ambos os times. Tanto Pinheiros quanto Brasília abriram boa vantagem, porém o time visitante teve momentos mais intensos e usou o inspirado pivô Ronald, que contribuiu com três rebotes e seis ponto para desgarrar no placar, fazendo 77 a 68 para o Brasília.

A última etapa começou com Jefferson Campos tentando manter o jogo equilibrado, mas a equipe visitante não permitiu, deixando o jogo numa diferença de cinco pontos. Nos últimos dois minutos, o Pinheiros ainda reagiu com Joe Smith e deixou a partida em dois pontos de diferença (88 a 90), mas Giovannoni pegou rebote ofensivo e converteu a cesta, faltando 24 segundos para o fim da partida. Após isso, Brasília apenas administrou, convertendo os lances livres e fechando o placar em 95 a 91.