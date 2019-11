Em dia de irmãos Smith, Pinheiros derrota Brasília e empata a série

Após tropeçar em casa na primeira partida, o Pinheiros venceu o Brasília em seus domínios pelo segundo jogo das oitavas de final do NBB. O time paulista bateu os candangos por 96 x 90 em bela atuação dos irmãos Smith e agora vai a capital federal pra tentara buscar uma vitória e decidir a vaga em casa.

Os irmãos americanos Jason e Joe Smith puxaram a fila na pontuação do Pinheiros, Jason teve incríveis 30 pontos e 5 rebotes, já Joe teve um duplo-duplo com 12 pontos e 12 assistências. Já pelo lado candango a pontuação ficou distribuída entre todos os titulares com mais de 10 pontos anotados por Ronald, Arthur, Fúlvio, LaMonte e Cipollini.

A série de playoffs agora se muda para Brasília, no ginásio da ASCEB, onde o Brasília receberá os pinheirenses nessa terça-feira (14), como já beliscou uma vitória em São Paulo, os candangos terão a chance de fechar a série ao lado de sua torcida.

Pinheiros começa intenso, mas Brasília se acerta na defesa

Os donos da casa começaram com bastante intensidade, se aproveitando do ala Felipe que anotou 11 pontos enquanto o Brasília parecia perdido na defesa. Mais pro final do quarto a equipe candanga conseguiu se acertar defensivamente em quadra e foi diminuindo a diferença gradualmente. No segundo período o jogo do americano Kyle LaMonte finalmente apareceu e Brasília conseguiu tirar a diferença, indo para os vestiários com vantagem no placar por 44 x 39.

Jogo segue equilibrado e Ted Simões define o jogo

Na volta do intervalo o Pinheiros voltou com alta intensidade novamente, usando os tiros longos de Jason Smith e com assistências precisas de seu irmão Joe, e com excelente participação de Felipe, que seguia jogando bem. O terceiro período seguiu com os americanos puxando a pontuação para o Pinheiros contra um Brasília que respondia com Ronald, final de período 71 x 69 para o Brasília.

No último período, Jason Smith anotou 8 pontos em sequência e mantinha o Pinheiros no jogo, já Brasília se mantinha equilibrado com cestas de LaMonte e Fúlvio. A dois minutos do fim,Ted Simões anotou 6 pontos em sequência e praticamente definiu a partida para o time paulista, após isso as equipes apenas trocaram lances livres e o Pinheiros saiu com a vitória por 96 a 90.