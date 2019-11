Brasília tem ótimo início ante Pinheiros e agora joga por uma vitória no playoff do NBB

Depois de inverter o mando vencendo em São Paulo, o Brasília venceu o Pinheiros em na ASCEB pelo terceiro jogo das oitavas de final do NBB. O time candango bateu os paulistas por 82 x 76 em partida com atuação importante de LaMonte (30 pontos) e muitos erros ofensivos, e agora jogam por uma vitória para selar a classificação para as quartas de final em casa.

Diferente dos jogos em São Paulo, o Pinheiros não conseguiu manter seu alto aproveitamento ofensivo (que passou da casa dos 90 pontos em ambos os jogos) e caiu diante da boa marcação imposta pelo time de Vidal, que mesmo com outra boa atuação de Joe Smith, com 22 pontos, marcaram apenas 76 pontos na partida.

Os playoffs desta série permanecem na capital federal, novamente no ginásio da ASCEB, onde Brasília e Pinheiros farão o quarto jogo nessa quinta-feira (16), caso vença esse confronto, os tricampeões do NBB fecharão a série e irão a Limeira, para tentar desbancar a equipe do interior paulista.

Com Ronald perfeito, Brasília abre boa vantagem

A partida começou com Arthur abrindo o marcador para a equipe candanga, mas era Kyle LaMonte quem puxava a pontuação de Brasília, anotando 10 pontos no primeiro quarto, Pinheiros se mantinha no jogo com ótima atuação de Joe Smith que marcou 9 pontos, fechando o quarto com vantagem candanga por 25 x 19.

No segundo quarto foi quando Brasília conseguiu desgarrar um pouco mais no placar, com boas assistências de Fúlvio e Ronald que continuava sem cometer erros, o time da casa foi se distanciando no placar e foi para o vestiário vencendo por 51 x 36. O primeiro tempo de Brasília, contou com atuação excelente do pivô Ronald que anotou 10 pontos de 10 tentados, num primeiro tempo perfeito e ainda apanhou 5 rebotes para a equipe da casa.

Pinheiros reage, mas peca ofensivamente e perde

No segundo tempo, ambas as equipes abusaram dos erros ofensivos, o que deixou a pontuação baixa no início do período. Próximo a metade do quarto, o ala-armador Arthur cometeu sua segunda falta antidesportiva, sendo eliminado do jogo e desfalcando Brasília. Os donos da casa porém, continuavam com ótima defesa e contra-ataques rápidos, mas Pinheiros não desistia e com boas bolas de Jason Smith e Jefferson Campos conseguiu reduzir a vantagem para 9 pontos e manter a equipe viva no jogo.

No último quarto, os erros ofensivos se repetiam, e a primeira cesta só veio aos 8 minutos e meio. Mesmo assim a pontuação continuava baixa, o que favorecia os donos da casa, que controlavam a situação, mantendo uma diferença segura no placar. Nos 3 minutos finais de jogo, Pinheiros finalmente se acertou ofensivamente e reagiu na partida, diminuindo a diferença que foi de 18 pontos, para apenas 4, mas errando ataques cruciais no final da partida, permitindo a vitória brasiliense.