Real Madrid e Barcelona vencem na primeira rodada dos playoffs da Euroleague

As 4 partidas da 1ª rodada da Euroleague chegaram ao fim nessa quarta-feira (15), depois de duas partidas realizadas na terça-feira, hoje os outros 4 times finalizaram a primeira rodada da disputa.

Nessa fase da competição serão 4 confrontos de playoffs e o vencedor de cada série irá ao Final Four disputado em Madri. Os cruzamentos do Final Four serão (A x B / C x D), a finalíssima do campeonato europeu ocorre nos dias 15 e 17 de maio.

A próxima rodada já começa amanhã com dois jogos e terá mais duas partidas no sábado.

Resultados da primeira rodada dos playoffs da Euroleague:

Playoff A - Real Madrid 80 X 71 Anadolu Efes Istanbul

Os merengues levaram um susto no primeiro tempo e foram para os vestiários perdendo por 43 a 35. Depois os donos da casa conseguiram se recompor e construir a vitória na série que era considerada talvez a mais desequilibrada da competição. Os destaques do Real Madrid foram o ala-armador americano K.C Rivers, com 23 pontos, Gustavo Ayón também apareceu bem com 14 pontos e 10 rebotes, os turcos do Anadolu Efes tiveram o ala-pivô Dario Saric que contribuiu com 13 pontos.

Playoff B – Fenerbahce Ulker Istanbul 80 X 72 Maccabi Electra Tel Aviv

O Fenerbahce recebeu os atuais campeões do Maccabi em casa e não decepcionaram. Saíram na frente na série que provavelmente é a mais equilibrada de todas, onde o mando de quadra será vital para ambas as equipes. Pelo lado israelense o armador Jeremy Pargo puxou a fila da pontuação e foi o cestinha da partida com 25 pontos, pela equipe do Fenerbahce o ala-pivô Jan Vesely contribuiu com 23 pontos.

Playoff C – CSKA Moscow 93 X 66 Panathinaikos Anthens

O CSKA foi o melhor colocado geral na fase anterior da competição e é favoritíssima para chegar ao Final Four. E o time russo não tomou conhecimento do Panathinaikos que se classificou apenas na última rodada e impuseram um placar bastante dilatado, chamando a atenção por ter tomando apenas 6 pontos no segundo quarto. O destaque dos russos foi o armador e cérebro da equipe Milos Teodosic com 18 pontos e 8 assistências, já pelo lado grego, foi o ala-armador Nikkos Pappas quem colaborou com 16 pontos e 4 rebotes.

Playoff D - Barcelona 73 X 57 Olympiacos Piraeus

O Barcelona superou o Olympiacos na Catalunha e largou na frente na série de playoffs. Com uma defesa incrível no primeiro quarto (levando apenas 8 pontos) o time catalão abriu uma diferença de 12 pontos já no primeiro período e mesmo com os gregos equilibrando o jogo, conseguiram administrar a vantagem até o fim da partida. O destaque azul-grená ficou com Juan Carlos Navarro e Bostjan Nachbar, ambos com 10 pontos, no time de Piraeus a pontuação foi bem distribuída entre todo o elenco e Dimitrios Agravanis anotou 9 pontos.