Olympiakos surpreende Barcelona e inverte mando de quadra na Euroleague

Na última sexta-feira (17), se encerram as partidas da segunda rodada dos playoffs da Euroleague, o principal campeonato interclubes da Europa. Novamente todos os mandantes venceram os jogos com a exceção do Barcelona, que foi derrotado em casa pelos gregos do Olympiakos por 76 a 63.

Os mandos se invertem agora e os jogos serão nos ginásios de time com a pior campanha, que tem a esperança de empatar a série, os jogos serão dias 20/21 (3ª rodada) e 22/23(4ª rodada), os vencedores de cada série irão ao Final Four da competição.

Resultados da primeira rodada dos playoffs da Euroleague:

Playoff A – Real Madrid 90 X 85 Anadolu Efes Istanbul

Apesar de estar enfrentando o pior time dentre os 8 classificados aos playoffs, o Real Madrid ainda não teve vida fácil na série com o Anadolu Efes os encarando de igual para igual. Venceram a primeira partida por 9 pontos após perder o primeiro tempo, e na segunda partida o equilíbrio se manteve durante todo o jogo, inclusive com ligeira vantagem do time turco até que os valores individuais do Real começaram a aparecer. O destaque merengue foi o armador Sérgio Llull que teve um duplo-duplo 18 pontos e 12 assistências, pelo lado turco, quem tentou frustrar os madrilenos foi o pivô Nenad Krstic que contribuiu com 23 pontos. A série agora vai para a Turquia onde o Real Madrid pretende voltar com a vaga para o Final Four.

Playoff B – Fenerbahce Ulker Istanbul 82 X 67 Maccabi Electra Tel Aviv

Depois de um primeiro jogo mais equilibrado, dessa vez o Fenerbahce conseguiu uma vantagem maior no placar e selar a vitória sobre o Maccabi Tel Aviv de maneira mais tranquila, a vitória foi conquistada logo no primeiro tempo, com o time turco vencendo a parcial por 16 pontos de diferença, daí em diante o jogo ficou extremamente equilibrado e com parciais empatadas até o fim do jogo, mas o Fenerbahce manteve a liderança. O jogo contou com grande atuação do armador Andrew Goudelock com 19 pontos anotadas, pelos atuais campeões, novamente Jeremy Pargo liderou as estatísticas com 16 pontos.

Playoff C – CSKA Moscow 100 X 80 Panathinaikos Anthens

Depois de vencer por 27 pontos de diferença no primeiro jogo, o CSKA novamente justificou sua primeira colocação geral e venceu novamente o Panathinaikos nessa quarta-feira. Os donos da casa foram liderados pelo ala Sonny Weems que anotou 20 pontos e liderou a pontuação do time russo, já pelo lado grego, quem fez boa partida foi o ala-pivô Vasilis Charalampopoulos que marcou 14 pontos, mas não impediu a vitória da equipe de Moscou. A série agora se muda para a Grécia onde o Panathinaikos tenta reverter a situação, enquanto o CSKA está a uma vitória do Final Four.

Playoff D - Barcelona 63 X 76 Olympiacos Piraeus

A surpresa da rodada ficou por conta do Barcelona, que foi derrotado pelo Olympiakos em plena Catalunha. Depois de uma boa vitória por 16 pontos de diferença, os gregos voltaram motivados para o segundo jogo e foram construindo a vitória de maneira gradativa, fazendo 10 pontos de vantagem no intervalo, e mantendo o placar parcial equilibrado até o fim da partida. Nem os 16 pontos de Juan Carlos Navarro foram suficientes para parar o time grego, que contou com partida inspirada do ala-pivô Georgios Printezis que fez 22 pontos e 9 rebotes. A série agora caminha para a Grécia, onde o Olympiakos vai jogar diante de sua fanática torcida e espera fechar a série com duas vitórias.