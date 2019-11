Brasília mantém favoritismo, vence Pinheiros e se classifica às quartas do NBB

O Brasília não decepcionou sua torcida e bateu o Pinheiros por 93 a 81 e fechou a série em 3-1. Se impondo desde o início da partida, os brasilienses não deram chances ao time do Pinheiros apesar de um jogo parelho como de costume.

Acostumado a ganhar títulos e figurar como um dos primeiros, Brasília teve uma temporada diferente com um investimento um pouco mais baixo e a saída de dois dos seus principais ídolos, Nezinho se transferiu para Limeira, próximo adversário de Brasília, e Alex Garcia se juntou a equipe de Bauru. Mesmo após uma campanha razoável, o time candango conseguiu permanecer entre os oito melhores times do país.

Como já estava previamente definido, o Brasília enfrentará agora a equipe de Limeira, que se classificou na 2ª posição com 25 vitórias e cinco derrotas. Caso haja um quinto jogo, a equipe do interior paulista terá o mando de quadra. As datas dos confrontos devem ser divulgadas até a próxima segunda-feira.

Giovannoni impulsiona Brasília para a classificação

O primeiro tempo de Brasília já dava sinais de que o time estava determinado a se classificar, o time tricampeão do NBB ficou na liderança do placar do começo ao fim do jogo. Guilherme Giovannoni comandou as ações na primeira etapa e chegou a abrir boa vantagem, mas o time do Pinheiros reagiu bem e empatou a partida, no fim do quarto o pivô Ronald ajudou Brasília a vencer o período por 27 a 19. O segundo período continuou parecido, com Giovannoni cavando faltas e LaMonte acertando tiros de três pontos, mas nesse caso o time paulista não conseguiu reagir tão bem quanto no começo da partida e permitiu que os donos da casa abrissem mais vantagem, indo para o intervalo vencendo por 51 a 35.

Pinheiros reage bem, mas Brasília administra vantagem

Os comandados de Marcel voltaram com outra postura para o segundo tempo, mais intensos ofensivamente, porém a defesa ainda pecava e Brasília mantinha o confronto parelho, Jefferson Campos e Toledo tentaram buscar o jogo a favor do Pinheiros, mas a vantagem de 16 pontos não foi modificada. O último período seguiu a tônica do jogo e ficou equilibrado, Pinheiros mostrou melhora significativa em comparação ao primeiro tempo, mas a experiência do quinteto inicial de Brasília que tinha Giovanonni, Fúlvio, Arthur, Cipollini e LaMonte fez a diferença e se manteve no jogo, garantindo a classificação de Brasília.