Washington Wizards vence Toronto Raptors no Canadá e larga na frente nos playoffs da NBA

No jogo 1 dos playoffs da NBA, o Toronto Raptors – 4º colcoado da conferência Leste na temporada regular –, enfrentou o Washington Wizards, que ficou com a 5ª posição. O jogo, no Air Canada Center, foi bastante disputado do começo ao fim, mas a equipe da capital americana saiu com vitória por 92 a 86 na prorrogação. Destaques para a atuação do veterano Paul Pierce, cestinha do jogo, e do armador John Wall. Quem também teve participação destacada foi o brasileiro Nene, com doze pontos e treze rebotes.

O Jogo

Quando a bola laranja subiu, os Raptors trataram de sair na frente. Mesmo com a primeira posse sendo do Wizards, o time da casa chegou a abrir 4 a 0 nos primeiros minutos de jogo. Os visitantes tentaram responder, mas esbarravam na boa marcação feita pelo time treinado por Dwane Casey. O destaque na metade do primeiro quarto foi o pivô Tim Hansbrough, do Toronto.

Porém, as defesas vinha se sobressaindo, fazendo com que o placar da partida fosse abaixo do normal. Pior para o Washington, que precisava reagir o quanto antes. O brasileiro Nenê começou a aparecer bem em quadra, e o Wizards encostou. Do outro lado, DeMar DeRozan começou a se destacar em chutes e assistências e foi a principal referência na vitória da equipe do Atlântico por 23 a 19 no primeiro quarto de jogo.

No segundo o quarto, o banco do Wizards passou a trabalhar bem, fazendo com que a vantagem do Toronto diminuísse. Mas as falhas lá atrás continuaram, e o time da casa soube aproveitar bem os vacilos do adversário. Com um bom jogo coletivo, o Raptors conseguiu impor seu próprio ritmo. Mas Paul Pierce começou a aparecer com chutes de três pontos, deixando o duelo com mais emoção.

O time treinado por Randy Witman reagiu, e Pierce colocou o time em vantagem pela primeira vez no jogo. Com chute de três pontos, o Washington abriu três pontos de frente. DeRozan ainda tentou buscar o jogo, mas não foi capaz de evitar a derrota por 46 a 42 no segundo quarto.

No início do segundo tempo, o time da capital tratou de ampliar sua vantagem, chegando a abrir oito pontos pela primeira vez na partida. O ataque do Raptors não conseguia se achar, enquanto a equipe visitante marcava e buscava seguir pontuando. Porém, nem tudo deu certo e as falhas começavam a aparecer. Com muitos erros do adversário, o time da casa passou a equilibrar o jogo e a distância caiu para cinco.

Era a hora dos comandados de Dwane Casey colocarem o seu melhor em quadra. Na última posse do terceiro quarto, DeRozan errou o arremesso e deu a chance de John Wall ter tempo de colocar mais dois pontos para o Washington, que vencia por 65 a 56. Parecia uma apresentação bastante segura do Wizards.

No último quarto de jogo, vieram muitas emoções. O Washington continuou pontuando e se defendendo bem. Depois daí, o Toronto teve dois turnovers seguidos com duas faltas de ataque e deixou a diferença aumentar para 15 pontos no placar. Casey foi obrigado a pedir tempo para tentar resolver a situação, que era crítica. Os donos da casa voltaram a marcar com o craque DeMar DeRozan.

Ainda viva, Amir Johnson marcou mais uma cesta para o equipe canadense. A reação veio quando DeRozan anotou mais uma cesta e a distância caiu para oito pontos. A torcida foi ao delírio quando Loius Willians marcou da zona de três pontos e a diferença passou a ser de quatro pontos. Em seguida, o Raptors teve duas posses que empatariam o jogo, mas não soube aproveitar. Mesmo com dificuldades, o time da casa foi firme e chegou ao empate. Greivis Vásquez, de três, deixou tudo igual no Air Canada Center. John Wall ainda teve a chance da cesta da vitória, mas a partida acabou indo para o overtime em 82 a 82.

Na prorrogação, Paul Pierce já começou com um grande arremesso da linha de três pontos. Após duas tentativas frustradas dos Raptors, Nene marcou mais dois pontos para aumentar a diferença para cinco. O time da casa seguiu tentando, mas não conseguia marcar sua primeira cesta no overtime. Para piorar as coisas, Otto Porter marcou cesta que praticamente selou a vitória do Wizards. Sem forças, o único time do Canada na NBA não teve com reagir, e saiu derrotado do primeiro jogo por 93 a 86, mesmo jogando dentro de casa.

Cestinhas do jogo

- Toronto Raptors

#15 Amir Johnson – 18 pontos

#7 Kyle Lowry – 15 pontos

#23 Louis Willians – 10 pontos

– Washington Wizards

#34 Paul Pierce - 20 pontos

#2 John Wall – 16 pontos

#3 Bradley Beal - 16 pontos