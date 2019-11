Rockets domina partida e abre vantagem sobre Mavericks no clássico do Texas

A batalha do Texas contou com um Toyota Center lotado, pintada de vermelho e viu os astros dos Rockets levatarem a galera com jogadas plásticas, arremessos certeiros e domínio na maioria do tempo de jogo. Resultado, vitória no primeiro encontro da série melhor de 7, por 118-108.

Com a vantagem na série e o segundo jogo novamente em casa, nesta terça (21), o Houston pode abrir boa diferença antes de visitar o Mavericks. O clássico texano promete alta intesidade novamente.

O jogo

Com o ginásio completamente lotado e tomado em vermelho, a pressão era enorme. E a torcida não teve o que reclamar do primeiro quarto do time do Rockets. O início morno no Toyota Center logo viu a emoção explodir com o astro do garrafão Dwigth Howard anotando enterradas poderosas, completando ponte aéreas e levantando a massa nas cadeiras. Também com a mão quente, Jason Terry guardava bolas de três com muita facilidade.

O time mandante tinha muita facilidade. A forte marcação defensiva e ótima transição ao ataque, colocou o Mavericks contra a parede, com ótima participação do pivô do Houston anulando Tyson Chandler do rebote, neste que foi um duelo bem acirrado durante o jogo. Tendo apenas em Montta Ellis como homem mais efetivo na frente, já que Dirk Nowitski era muito bem marcado, o time de azul perdia os duelos de infiltração. Em apenas um minuto, Howard distribuiu três tocos, pra delírio da galera. Na rotação do banco tendo mais efeito ao time da casa, o primeiro quarto foi um massacre vermelho. 32-19 e gigante superioridade do Houston.

Contando com o banco no início do segundo quarto, o Mavericks tentou imprimir um ritmo mais forte na defesa e melhorar a porcentagem de acerto de arremesso. Apenas 7 de 23 foram convertidos no primeiro quarto. O erros, que eram acima da média no começo do jogo, continuou. A forte marcação era o principal motivo e na busca da cesta, o time de Dallas carregou Dwight Howard em faltas. Somando três ainda no começo do segundo quarto, o pivô saiu e "facilitou" a vida embaixo da cesta.

Mais soltos, o jogo parecia de amigos. Cravadas de um lado, seguidas de enterradas logo na saída de bola, a partida ganhou velocidade e intensidade enorme. Aos poucos, com JJ Barea e Rajon Rondo conduzindo o time do Dallas, a vantagem foi caindo. Era um jogo ofensivamente bonito, já que ambos cometiam turnovers e perdiam posses de bola. A entrada de Nowitski e Richard Jefferson deram fôlego novo e o Dallas empatou a partida. Alternando a vantagem na reta final, Rondo bem que tentou decidir na frente, mas James Harden guardou mais uma de três e o intervalo ficou com 59-55 ao time da casa.

A volta dos vestiários trouxe as equipes titulares novamente. E os times completos novamente sobrou para o Rockets. Parecendo um replay do começo do jogo, o Toyota Center viu o Superman dar seus tocos e enterradas sequenciais, reabrindo 10 pontos de vantagem. A esperança renasceu ao time de Dallas quando o pivô rival cometeu falta muito cedo e saiu do jogo para evitar problemas.

Esperando encontrar a mesma facilidade sem Howard, o Dallas colocou jogadores leves para fazer a ligação do ataque. Só que os visitantes pecavam nos erros, tirando a sua posse e pouco diminuindo o placar. Josh Smith conseguia seus pontos e rebotes ofensivos, além do Barba cadenciar bem o jogo e trabalhar assistências ao seus companheiros. O fim do terceiro quarto, enfim, deu esperanças após um fraco tempo. Montta Ellis guardou de três no estouro do relógio e levou a decisão pro fim com um placar de 84-77.

O quarto final tinha a expectativa de fortes emoções. A vantagem de Houston poderia acabar a qualquer momento. A volta de Dwight Howard era a chave pra manter a diferença, já que a sua presença na área pintada era grande demais.

Vindo do banco e com surpreendente performance, Trevor Ariza chamou o jogo e foi colocando margem no placar. Forçando demais nas infiltrações, Montta Ellis e Nowitski não repetiam momentos atrás e davam sinais de cansaço. Mais inteiro e dominando os rebotes defensivos, os mandantes administraram o placar com belas jogadas coletivas e bolas de três pra matar o primeiro jogo. No final, 118-108 com domínio na maior parte do jogo.

Destaques do jogo

- Houston Rockets

#13 James Harden- 24 pontos.

#6 Terrence Jones- 19 pontos.

#31 Jason Terry- 16 pontos.

- Dallas Mavericks

#41 Dirk Nowitski- 24 pontos.

#11 Montta Ellis- 16 pontos.

#9 Rajon Rondo- 15 pontos.