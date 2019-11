Em noite de Kyle Korver, Atlanta Hawks bate Brooklyn Nets e larga na frente nos playoffs da NBA

Neste domingo (19), Atlanta Hawks e Brooklyn Nets fizeram o primeiro jogo da série, no Phillips Arena, em Atlanta. Em uma bela partida coletiva, a equipe da Geórgia venceu por 99 a 92 e abriu 1 a 0 na série. O jogo 2 acontecerá na próxima quarta-feira (22), às 20h, também em Atlanta.

O jogo

Desde os primeiros minutos deu para ver que o Atlanta Hawks queria imprimir seu jogo de muita marcação e saída rápida para o ataque, enquanto o Brooklyn Nets buscava cadenciar mais o jogo e gastar o tempo com a laranja na mão. Foi um começo bem equilibrado. Mesmo com o Hawks chegando mais forte à frente, os Nets também acertavam a mão e iam deixando o placar perto. Mas à partir da metade do período, com uma grande partida coletiva, os Hawks conseguiram abrir uma boa vantagem e terminar o primeiro quarto com 12 pontos de frente: 32 a 20.

O segundo quarto começou e a dinâmica do duelo continuou a mesma, com os Hawks se impondo tanta na defesa, como no ataque e saindo forte na transição. Os Nets continuavam errando bastante, acumulando turnovers e errando muitos arremessos de média distância. Com a partida chegando no intervalo, apenas Brook Lopez fazia uma partida decente pela equipe do Brooklyn. Mesmo fazendo um segundo quarto melhor em relação ao primeiro, os Nets não conseguiram baixar tanta a diferença de Atlanta e o primeiro tempo terminou com a vantagem de dez pontos: 55 a 45.

No começo do terceiro quarto, as duas equipes começaram errando bastante, tanto nos passes, como nos arremessos. Isso também passava por uma boa marcação que as duas equipes exerciam sobre a outra. Sobre a batuta de Deron Williams, os Nets conseguiram deixar a diferença em três pontos com mais de oito minutos por jogar no quarto. Mas depois do pedido de tempo, os Hawks voltaram a dominar o quarto, voltando a abrir uma vantagem de 11 pontos. Essa dominância continuou até o fim do quarto, quando os Hawks terminaram na frente com 12 pontos de vantagem: 74 a 62.

A partida se manteve do mesmo jeito no quarto decisivo. Hawks continuava se impondo defensivamente, forçando o erro dos Nets, que não conseguiam diminuir a diferença da equipe de Atlanta. Kyle Korver ia sendo o destaque da equipe com 18 pontos e seis rebotes, acertando a mão de fora. O trio dos Nets até estava fazendo um jogo aceitável, mas o banco ajudava pouquíssimo. Mesmo assim, os Nets iam forçando o máximo de erros possíveis aos donos da casa, mas o problema que não estavam com a mira calibrada.

Com a partida chegando no seu final, os Nets conseguiram abaixar bastante a diferença, deixando na casa dos cinco pontos, mas nos segundos finais, a equipe do Brooklyn não acertou a mão e o Atlanta Hawks confirmou a vitória.

Cestinhas do jogo

- Atlanta Hawks

#26 Kyle Korver - 21 pontos

#0 Jeff Teague - 17 pontos

#5 DeMarre Carroll - 17 pontos

- Brooklyn Nets

#11 Brook Lopez - 17 pontos

#7 Joe Johnson - 17 pontos

#30 Thaddeus Young - 15 pontos