Grizzlies supera Blazers sem esforços e sai em vantagem nos playoffs

O Memphis Grizzlies recebeu no FedEx Forum o Portland Trail Blazers, e venceu por 00 a 00, os destaques dos Grizzilies ficaram por conta da atuação supreendente de Beno Udrih com 20 pontos, além do duplo-duplo de Marc Gasol (15 pts e 12 reb) e de Zach Randolph (16 pts e 12 reb), pelo lado dos Blazers, LaMarcus Aldridge foi o único destaque relevante com 32 pontos e 14 rebotes.

O próximo jogo da série será novamente no FedEx Forum em Memphis, no dia 22, quarta-feira onde os donos da casa pretendem ampliar a vantagem e depois viajar para a Rip City com mais tranquilidade.

LaMarcus Aldridge tenta, mas não impede Memphis de abrir boa vantagem

A partida começou com os donos da casa se impondo no jogo, com Marc Gasol inaugurando o placar a favor dos Grizzlies, a equipe do Tennesse abriu 6 a 0 até que LaMarcus Aldridge pudesse fazer os seus primeiros pontos no jogo. O Memphis continuou intenso durante todo o quarto, não permitindo que os Blazers passassem a frente no placar, Courtney Lee com um tiro de três mantinha a diferença segura, e Beno Udrih sacramentou a vitória parcial por 25 a 15 no período.

No segundo período, o Portland começou com bom tiro de três pontos de Nicolas Batum, mas Green Layup e Udrih não permitiam a reação dos Blazers, ampliando a diferença para 18 pontos. O Portland apostou no jogo interno com Aldridge e Chris Kaman, que descontavam para os visitantes e reduziram a vantagem. Damian Lillard também começou a infiltrar mais e ensaiava uma reação, mas Mike Conley e Lee frustravam o Portland e elevaram a vantagem novamente, indo para os vestiários vencendo por 58 a 39.

Zach Randolph aparece, e Grizzlies administram a vantagem

Voltando do intervalo, o Blazers parecia disposto a reduzir a vantagem, mas Jeff Green e Zach Randolph continuavam a controlar o placar e manter a diferença de mais de 20 pontos. O ala-pivô começou a jogar depois de um primeiro tempo apagado, com apenas 4 pontos, e anotou 10 só no terceiro período, deixando o Memphis terminar o terceiro quarto vencendo por 86 a 62.

No último quarto, LaMarcus Aldridge não se rendia e abria o placar para a equipe de Portland, o armador Lillard também buscava a cesta e atacava intensamente os donos da casa. Do outro lado, em nenhum momento o time de Memphis deu sinais que deixaria a boa vantagem escapar e mesmo perdendo a parcial, seguia com confortáveis 20 pontos de distância, e mesmo relaxando na defesa nos minutos finais, venceu bem a partida por 100 a 86.

Destaques do jogo

- Memphis Grizzlies

#19 Beno Udrih - 20 pontos.

#50 Zach Randolph – 16 pontos e 11 rebotes.

#33 Marc Gasol – 15 pontos e 11 rebotes.

- Portland Trail Blazers

#12 LaMarcus Aldridge - 32 pontos e 14 rebotes.

#88 Nicolas Batum - 15 pontos e 7 rebotes.

#0 Damian Lillard - 14 pontos e 8 rebotes.