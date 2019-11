Fenerbahce vence Maccabi Tel Aviv e faz história no basquete europeu

A segunda-feira (20), teve duas grandes partidas de playoffs da Euroleague, e o primeiro time a chegar ao Final Four já foi conhecido, o Fenerbahce Ulker bateu os atuais campeões, o Maccabi Tel Aviv em Israel por 75 a 74 e fechou a série por 3 a 0, garantindo a vaga no Final Four de Madrid nos dias 15 e 17 de maio.

O time comandado pelo lendário Željko Obradović, técnico octacampeão da Euroleague, que já passou por diversos clubes europeus, fazendo história no Panathinaikos, chega ao Final Four pela primeira vez na sua história, e enfrentará o vencedor da série Real Madrid x Anadolu Efes, outro time da Turquia.

Na segunda partida do dia, após duas duras derrotas na Rússia, o Panathinaikos jogou diante de sua fanática torcida e fez um jogo extremamente equilibrado, vencendo o CSKA Moscow por 86 a 85 e seguindo vivo na série, o 4º jogo da série será no dia 23, novamente na Grécia.

Resumo dos jogos dessa segunda-feira:

Playoff B – Maccabi Electra Tel Aviv 74 X 75 Fenerbahce Ulker Istanbul

Os turcos viajaram a Israel com a expectativa de encerrar a série e selar classificação para o tão sonhado Final Four, e conseguiu. O jogo começou melhor para os donos da casa, com forte defesa e acertando no ataque, abrindo boa vantagem, que logo foi recuperada pelo Fenerbahce que virou o jogo e foi para os vestiários vencendo por 37 a 31. Na volta do intervalo o jogo continuou muito pegado com os times alternando bons momentos no jogo, e no último quarto, o Maccabi teve uma boa reação e tirou a diferença, empatando a partida em 65 a 65 e levando para a prorrogação. Nos 5 minutos decisivos o equilíbrio que pautou a série se manteve, mas nem os 21 pontos de Jeremy Pargo foram suficientes e foi numa infiltração do americano Andrew Goudelock, a 9 segundos do fim que o Fenerbahce escrevia seu nome na história do basquete europeu.

Playoff C – Panathinaikos Anthens 86 X 85 CSKA Moscow

Os gregos sofreram nos dois jogos na Rússia, perderam o primeiro por 27 e depois por 20 pontos, e não conseguiram sequer fazer frente ao CSKA, que é favorito. Mas na Grécia, com casa cheia, a história foi diferente. Mesmo com o CSKA saindo na frente com Andrei Kirilenko jogando no garrafão e cavando faltas, o time grego teve força para reagir e empatar a partida com ótima atuação do armador Nikos Pappas que deixou tudo igual. No terceiro período Pappas continuava fazendo um bom jogo e tentava ampliar o placar, mas a equipe russa reagia com Milos Teodosic e Nando De Colo, terminando o período com ligeira vantagem dos anfitriões por 56 a 53. No último período o Panathinaikos abriu uma vantagem de até 9 pontos, mas Kirilenko segurava o time russo, a 45 segundos do fim Pappas acertou uma bola de três para praticamente matar o jogo e deixar o Panathinaikos vivo na série.