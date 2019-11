Anadolu Efes bate Real Madrid na última cesta e segue vivo nos playoffs da Euroliga

Nesta terça-feira (21) aconteceram outras duas grandes partidas de playoffs da Euroleague, e o Olympiacos Piraeus virou a série, após bater o Barcelona por 73 a 71 num jogo emocionante do início ao fim e tem agora basta uma vitória em casa para garantir a vaga no Final Four de Madrid nos dias 15 e 17 de maio.

O Real Madrid encarou o Anadolu Efes Istanbul fora de casa e foi derrotado pelos donos da casa, em um jogo alucinante, principalmente pelo seu final, com a partida empatada em 72 a 72 e o ala Matt Janning acertando o arremesso da vitória para o delírio dos torcedores. A equipe merengue tenta chegar ao seu terceiro Final Four seguido, e faturar o título que não vem desde 95, já que o time foi superado por Olympiacos e Maccabi Tel Aviv nas duas finais anteriores.

Já a equipe orquestrada pelo armador Vassilis Spanoulis tenta chegar ao seu 5º Final Four em 7 anos, já o Barcelona figurou em 5 das últimas 6 finais europeias, e terá o desafio de vencer os gregos em Piraeus, num dos ginásios mais hostis de toda a Europa, para decidir a série em casa. O jogo 4 da série será realizado na quinta-feira dia 23.

Resumo dos jogos dessa terça-feira:

Playoff A – Anadolu Efes Istanbul 75 X 72 Real Madrid

Depois de dois jogos duros e com vitória do Real Madrid na Espanha, a série de playoffs se transferiu para a Turquia, onde os maiores campeões turcos queriam reverter a situação ao lado de sua fanática torcida.

O jogo começou com Sérgio Llull e Gustavo Ayon abrindo vantagem no placar, pelo lado do Anadolu Efes, Nenad Kristic reagia. No segundo período os turcos reagiram e viraram a partida em bola de Dario Saric, após isso não ficaram mais atrás no placar e levaram a partida para os vestiários vencendo por 32 a 30.

No segundo tempo, os turcos de aproveitaram da pequena vantagem para aumentar a diferença, mas o Real não se intimidava e respondia com Rudy Fernandez, os times foram trocando cestas, mas os donos da casa erravam menos no ataque e fazendo uma boa defesa. já no fim do quarto, o ala Matt Jenning estava ‘’on fire’’ e anotou 8 pontos em sequência, fechando o terceiro quarto vencendo por 56 a 46.

Na última etapa, Jenning continuava num ritmo incrível e anotou mais uma do perímetro. Sérgio Rodriguez mantinha o Real Madrid na partida, e Llull bandejou para baixar para 1 pontos a diferença. Faltando 8 segundos para o fim da partida Jaycee Carroll empatou o jogo para os merengues, mas no último lance do jogo, já com o cronômetro zera, Matt Jenning acertou outro tiro de três pontos para trazer o ginásio abaixo e manter o Anadolu Efes vivo na série.

Playoff D – Olympiacos Piraeus 73 X 71 FC Barcelona

O Olympiacos conseguiu um grande feito na Espanha, venceu o Barcelona fora de casa e inverteu a vantagem a favor da equipe grega, garantindo a realização dos dois jogos na Grécia e a possibilidade de fechar a série. O jogo começou como o último confronto entre as equipes, muito truncado e físico, com o Barça tomando a iniciativa e abrindo vantagem, mas Vassilis Spanoulis comandava o time com maestria e distribuindo assistências, virou a partida e venceu o quarto por 26 a 21.

No segundo período o Barcelona reagiu e conseguiu empatar a partida, mas Spanoulis continuava bem, cavando faltas e construindo uma vantagem, além dos tiros de três de Brent Petway que deram a vantagem no primeiro tempo por 44 a 36.

Depois do intervalo, o Olympiacos voltou intenso, mas o Barcelona seguia firme e foi reduzindo a vantagem, se aproveitando dos erros ofensivos dos gregos. Os espanhóis abusaram das jogadas com Ante Tomic e Maciej Lampe para virar a partida e terminar a parcial vencendo por 60 a 59. No último período os gregos fizeram uma excelente defesa, somadas aos inúmeros erros ofensivos dos catalães, que só foram pontuar a 3 minutos do fim da partida.

O placar marcava 70 a 69 para os donos da casa, a 24 segundos do fim do jogo, quando o árbitro assinalou falta em Spanoulis que já tinha errado 2 lances livres anteriormente, mas dessa vez o ídolo dos Reds não decepcionou e colou 3 pontos de vantagem no placar, após isso os times apenas trocaram faltas e o Olympiacos conseguiu virar a série.