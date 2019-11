Cavaliers acordam no segundo tempo, batem Celtics e abrem 2 a 0 na série

O Cleveland Cavaliers recebeu na Quicken Loans Arena em Ohio, a equipe do Boston Celtics, da qual já havia batido no domingo e venceu por 91 a 90, os destaques dos Cavaliers foram novamente LeBron James com 30 pontos e excelente atuação de Kyrie Irving que anotou 26 pontos, pelo lado dos Celtics, Isaiah Thomas foi quem mais fez a diferença com 22 pontos marcados.

Com a série em 2-0 para os Cavaliers, os jogadores viajam agora para jogar fora de casa. O próximo jogo da série será em Boston, no TD Garden, um ginásio acostumado a playoffs e que carrega certa mística a respeito dessa fase da competição. A partida será na quinta-feira (23).

Primeiro tempo equilibrado e com Boston fazendo frente

O jogo começou equilibrado, com Timofey Mozgov inaugurando o placar para Cleveland, mas Tyler Zeller fazia excelente jogo e com 4 pontos seguidos colocou Boston a frente no placar. Os Cavaliers cometeram muitos erros ofensivos e Marcus Smart não perdoou, colocando os Celtics numa vantagem de 10 pontos. O time de Cleveland conseguiu se recompor e diminuiu a diferença para 1 ponto, terminando o quarto perdendo por 26 a 25.

No segundo quarto os Cavaliers tentavam virar a partida, mas os garotos do Celtics não se rendiam e mantinham o jogo numa diferença mínima. Na metade do quarto, Kelly Olynyk e Evan Turner ampliaram o placar, mas J.R Smith e Kevin Love traziam a diferença para 3 pontos. LeBron James e Irving ainda fizeram bons contra-ataques para levar o jogo para o intervalo na vantagem de 51 a 50.

Como no primeiro jogo, Cleveland assume a ponta no segundo tempo

Voltando do intervalo, os Celtics não conseguiam encontrar a mesma intensidade do primeiro tempo, e viu o Cavaliers abrir 14 pontos de diferença com bela participação de Kevin Love e Kyrie Irving. Os donos da casa assumiram o controle do jogo, e apenas no fim do quarto os Celtics conseguiram reduzir a vantagem para 7 pontos e terminar a parcial perdendo por 75 a 68.

No último quarto, o até então discreto LeBron James começou a assumir o protagonismo do jogo anotando 4 pontos seguidos, pelo outro lado, Isaiah Thomas impulsionava o time de Boston, e deixava o time no jogo. O jogo continuou parelho, até que LeBron assumiu o protagonismo e colocou boa vantagem sobre os Celtics, que não se encontraram mais ofensivamente e deram a vitória a Cleveland por 99 a 91.

Destaques do jogo:

- Cleveland Cavaliers

#23 LeBron James - 20 pontos.

#2 Kyrie Irving – 26 pontos e 6 assistências.

#20 Timofey Mozgov – 16 pontos.

- Boston Celtics

#4 Isaiah Thomas - 22 pontos e 7 assistências.

#44 Tyler Zeller - 15 pontos e 6 rebotes.

#7 Jared Sullinger - 14 pontos e 5 rebotes.