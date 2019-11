Washington Wizards volta a derrotar Toronto Raptors nos playoffs da NBA

No segundo jogo dos playoffs da conferência leste da NBA, o Washington Wizards venceu o Toronto Raptors por 117 a 106 nesta terça-feira (21). Mesmo com o apoio de seu torcida depois da derrota na primeira partida, o time canadense não foi páreo para o da capital, liderado pelos armadores John Wall e Bradley Beal. O pivô Marcin Gortat foi outro grande nome da vitória que colocou a equipe da capital em vantagem na série em 2 a 0 mesmo sem atuar dentro de casa. Os dois próximos jogos acontecem sexta (24) e domingo (26), ambos em Washington, DC.

O jogo

Ao início, tanto a torcida quanto o time mandante tentaram colocar boas vibrações em quadra. Marcando bem, os comandados de Dwayne Casey abriram 7 a 0 nos primeiros minutos, empurrando o time da capital para a zona de perigo. DeMar DeRozan foi o grande destaque na primeira metade do quarto, o que dificultou e muito as investidas do Washington.

Do outro lado, John Wall passou a pontuar, assim como o pivô Marcin Gortat. Regado a chutes forçados de ambos os lados, com faltas seguidas e algumas jogadas diferentes, o placar parcial foi de 31 a 26 para o Raptors, que soberam usar muito bem o auxílio vindo das arquibancadas do Air Canadian Centre.

Enquanto isso no segundo quarto, tudo muito difícil para ambos os lados, mas Nene entrou e o Wizards enconstou no placar. Não demorou para que o time da casa se instigasse e fosse para cima, mas o ímpeto não durou muito. Os visitantes passaram a gostar do jogo, mas esbarravam na marcação efetiva da equipe de branco.

Afunilado, o Washington conseguiu diminuir a diferença, mas ainda pecava nos arremessos de longe. Até que Paul Pierce marcou da linha de três e John Wall deu assistência milimétrica para Nene deixar tudo igual. Depois daí, muito equilíbrio nos chutes e um jogo muito igual. Mas Bradley Beal e John Wall surgiam com muita explosão.

A reação foi tanta, que o camisa 2 irritou os adversários. Wall já chegava ao seu Double-double. O Toronto sentiu o golpe, e até tentou não demonstrar suas fraquezas. Porém, Bradley Beal seguiu voando em quadra e levou a vantagem do time da capital por 60 a 49 no segundo quarto.

​ Imagem: Divulgação/Washington Wizards

Na segunda metade do jogo, os donos da casa diminuíram a desvantagem e partiram para cima. A diferença caiu para dois pontos e Randy Witman se viu obrigado a pedir tempo após um início atordoado de seus comandados. Mesmo assim, o Wizards conseguiu desapegar no placar com um lindo arremesso de John Wall, aparecendo mais uma vez.

Sem perder tempo, Paul Pierce e Nene passaram a se destacar em quadra, enquanto o Raptors não conseguia conter o poderio adversário. Foi preciso alguns tempos pedidos por Casey para que o time acordasse. O Toronto tinha dificuldades para pontuar, a posse era lenta, e o Wizards tratou de aproveitar.

Enquanto o armador John Wall passou a ser um dos craques em quadra, Gooden marcou de longe e deu a vantagem de 23 pontos para a equipe visitante. O resultado foi uma vitória tranquila e avassaladora no terceiro quarto por 97 a 75.

Se a fase em quadra já não era, foi daí a pior. Longe de sua qualidade costumeira, o Raptors errava mais do que devia. Louis Willians, em chutes de três e lances livres, foi um dos que tentaram buscar a reação. Mesmo considerado o ícone do time, Kyle Lowry foi uma decepção, aceptível às provocações adversas.

Na tentativa de igualar o placar, Patrick Paterson voltou a aparecer, assim como no primeiro jogo. A distância de pontos caiu para 10 quando Vasquez acertou na linha de três pontos e incendiou a torcida. Mesmo com todo ímpeto, o Toronto não foi capaz de evitar a segunda derrota, desta vez sem overtime, por 117 a 106.

​ Agora, o time volta para casa com vantagem de 2 a 0 nos playoffs (Foto: Divulgação/Washington Wizards)

Cestinhas da partida

Toronto Raptors

#10 DeMar DeRozan – 20 pontos

#23 Louis Willians – 20 pontos

#17 Jonas Valuncianas – 15 pontos

Washington Wizards

#3 Bradley Beal – 28 pontos

#2 John Wall – 26 pontos e 17 assistências

#4 Marcin Gortat – 16 pontos