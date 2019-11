Grizzlies vencem Trail Blazers fora de casa e encaminham classificação

O último jogo desse sábado (25), teve no Moda Center, em Portland, o Memphis Grizzliese vencendo o Portland Trail Blazers por 113 a 104 e abrindo 3 a 0 na série de playoffs. Os destaques dos Grizzlies foram e Marc Gasol (25 pts e 7 reb) e de Zach Randolph (16 pts e 4 reb), pelo lado dos Blazers, Nicolas Batum se sobressaiu com 27 pontos e seis rebotes.

A quarta partida da série será na segunda-feira (27), as 23h30, novamente no Moda Center. O Memphis Grizzlies terá a oportunidade de fechar a série por 4-0 e se classificar para as semifinais do Oeste. O adversário do vencedor será o Golden State Warriors, que venceu o Pelicans no jogo anterior, fez 4 a 0 na série e se garantiu na semifinal do Oeste.

Memphis começa melhor e segura reação de Portland

O primeiro quarto teve bastante movimentação ofensiva, mas Portland não conseguiu converter alguns de seus ataques e Memphis se aproveitava disso. Os visitantes abriram 10 pontos de diferença, num primeiro quarto inspiradíssimo do armador Courtney Lee. No fim do quarto o time da Rip City reagiu com bolas de Nicolas Batum e CJ McCollun e recolocou Portland no jogo, 24 a 19 para Memphis.

No segundo período, os Blazers tentavam reagir no placar, mas os Grizzlies frearam a reação adversária. As estrelas de Portland tentaram tirar a diferença, Damian Lillard começava a mostrar seu arsenal com infiltrações e tiros para três pontos, diminuindo a diferença. Porém, Marc Gasol e Zach Randolph mantinham Memphis numa vantagem de dois dígitos no placar, indo aos vestiários com 62 a 49 no placar.

Mike Conley se machuca e Grizzlies sai vitorioso

No terceiro período, ambas as equipes voltaram fazendo um jogo mais equilibrado. Portalnd demonstrou melhora defensiva, mas não conseguia converter cestas e Memphis acabava ampliando a vantagem sobre os donos da casa. Nem a lesão de Mike Conley Jr. na metade do período trouxe os anfitriões para o jogo, que fecharam a parcial perdendo por 85 a 75.

Nos 10 minutos finais de partida, Aldridge tentava puxar a reação de Portland, mas Vince Carter usava de toda a sua experiência para manter a diferença de 10 pontos no placar. Faltando dois minutos para o final da partida, já melhor no jogo, a diferença era de cinco pontos, mas os Blazers falharam em momento decisivos. Após isso os time apenas trocaram lances livres para fechar a vitória e viram o placar terminar em 105 s 95, ficando há uma derrota de serem eliminados.

Destaques do jogo

Portland Trail Blazers

Nicolas Batum: 27 pontos e 6 rebotes

Damian Lillard: 22 pontos e 8 assistências

CJ McCollum: 21 pontos e 4 rebotes

Memphis Grizzlies

Zach Randolph: 16 pontos e 4 rebotes

Marc Gasol: 25 pontos e 7 rebotes

Courtney Lee: 20 pontos e 5 rebotes