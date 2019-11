Resultado Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs no NBA Playoffs 2015 Jogo 6

Um grande abraço à todos os amigos presentes. Esperemos vocês na próxima. Até lá!

Destaques do jogo:

San Antonio Spurs:

#3 Marco Belinelli - 23 pontos e 2 rebotes

#33 Boris Diaw - 17 pontos e 5 assistências

#21 Tim Duncan - 12 pontos e 13 rebotes

Jogo espetácular de Chris Paul, Blake Griffin, Marco Belinelli. Os Clippers quebram mais um mando de quadra e agora decidem em casa, a vaga para a semifinal contra o Houston Rockets.

Fim de jogo em San Antonio! Vamos ao sétimo jogo nesta série espetacular! 102-96 Los Angeles Clippers.

4º Quarto (-1.0): falta pra cima de Blake Griffin. Jogo se decide nos segundos finais. 100-96 Clippers e dois lances para o camisa 32.

4º Quarto (-1.1): após revisão de vídeo, negado o ataque e volta a 100-96. Confusão enorme.

4º Quarto (-1.1): arremesso de Belinelli, a bola batia no aro e a arbitragem marcou inteferência e três pontos!

4º Quarto (-10.1): anota os pontos. 100-96. Pedido de tempo pelo San Antonio.

4º Quarto (-10.1): falta encima de Jamal Crawford. Dois lances que podem decidir.

4º Quarto (-14.5): Belinelli! Pra três! Espetáculo! 98-96 Clippers.

4º Quarto (-21.3): Chris Paul, no giro! 98-93.

4º Quarto (-39.8): arremesso de Kawhi Leonard pega no aro e rebote é de Los Angeles. Tempo pedido. Que jogo, amigos!

4º Quarto (-1:19): Belinelli pra três! 96-93. Torcida vem junto.

Parado o jogo. Tempo pedido por Greg Popovic.

4º Quarto (-1:26): Jamal Crawford arremessa da entrada do garrafão e guarda mais dois. 96-90 Clippers.

4º Quarto (-1:42): Boris Diaw usa a tabela e guarda dois pontos. 94-90.

4º Quarto (-2:22): Blake Griffin penetra entre a zaga e guarga dois pontos. 94-88 LAC.

4º Quarto (-2:49): Duncan, na bola de segurança, põe mais dois pontos. 92-88.

4º Quarto (-3:01): JJ Redick guarda de três! 92-86 Clippers.

4º Quarto (-3:34): Tim Duncan gira no gancho e guarda. 89-86.

4º Quarto (-4:30): Boris Diaw gira bem no fade away e guarda. 89-84.

Greg Popovic para o jogo novamente. Time não se encontra.

4º Quarto (-4:55): Griffin usa a tabela e continua na vantagem. 89-82 Clippers.

4º Quarto (-5:58): Griffin! Arremessa pra dois e segue a vantagem. 87-80.

4º Quarto (-6-19): Diaw guarda da cabeça do garrafão. 85-80.

Greg Popovic para o jogo! Clippers vem abrindo boa margem.

4º Quarto (-7:07): Novamente Chris Paul! Decidindo no jogo, pra três pontos! 85-78.

4º Quarto (-7:50): Chris Paul guarda mais dois. Pegando fogo! 82-78.

4º Quarto (-8:30): Splitter erra os dois lances.

4º Quarto (-8:55): equipes amassam o aro. Thiago Splitter ainda consegue arrumar uma falta.

4º Quarto (-11:10): Splitter guarda quatro pontos em sequencia. Bem o brasileiro. 80-76.

4º Quarto (-11:36): Austin Rivers guarda pra dois. Aumenta a vantagem. 78-72.

Vamos aos últimos 12 minutos.

Fim de terceiro quarto. Vantagem agora é do time de Los Angeles. Jogo promete e muito! 76-72.

3º Quarto (-12.3): Chris Paul faz mágica e deixa Glen Davis livre pra bandeja. 76-72.

3º Quarto (-38.4): Outra de Chris Paul. 74-72.

3º Quarto (-43.2): Kawhi Leonard guarda dois lances e empate de novo.

3º Quarto (-1:00): CP3 dança pra cima de Splitter e guarda de dois. 72-70.

3º Quarto (-1:16): Mills empata em bola de três! 70-70.

3º Quarto (-1:35): Splitter arruma falta de ataque de Glen Davis.

3º Quarto (-1:47): Boris Diaw comete a sua quarta falta, marcada na quadra de ataque.

3º Quarto (-2:22): outra vez Diaw, usando a tabela pra guardar. 70-67 Clippers.

3º Quarto (-3:45): fade away bem feito de Boris Diaw. 68-63.

3º Quarto (-4:40): Chris Paul guarda no arremesso. 68-61.

Doc Rivers para o jogo. 66-61 Clippers.

3º Quarto (-5:20): Belinelli pra três! Diminui a vantagem. 66-61 LAC.

Turnovers: LAC 7- 11 SAS

3º Quarto (-6:18): on fire, Griffin! 66-58 Clippers.

3º Quarto (-7:00): Griffin responde pra dois. 64-56 Clippers.

3º Quarto (-7:19): Boris Diaw, de três! 62-56.

Greg Popovic sente o mal momento e para o jogo. Apenas dois pontos marcados para o San Antonio.

3º Quarto (-7:44): Matt Barnes, da zona morta, guarda três pontos! 62-53 Clippers.

3º Quarto (-9:37): outra de Blake Griffin. 57-51 Clippers

3º Quarto (-10:30): Redick anota de longe pra dois. 55-51.

3º Quarto (-11:13): Blake Griffin abre o marcador e vira. 53-51.

Vamos ao terceiro quarto!

Porcentagem das equipes: LAC - SAS

Aproveitamento nos arremessos de quadra: 42% - 44%

Aproveitamento de arremessos de três: 11% - 47%

Aproveitamento nos lances livres: 72% - 60%

Destaques do Los Angeles Clippers:

#6 DeAndre Jordan: 15 pontos e 10 rebotes

#4 JJ Redick: 14 pontos

#32 Blake Griffin: 8 pontos e 5 rebotes

Destaques do San Antonio Spurs:

#3 Marco Belinelli: 12 pontos e 2 assistências

#2 Kawhi Leonard: 10 pontos e 2 rebotes

#21 Tim Duncan: 6 pontos e 7 rebotes

Final de primeiro tempo. As equipes perderam os últimos ataques e a partida vai ao intervalo com 51-51. Jogo muito equilibrado.

2º Quarto (-23.2): Doc Rivers para o jogo no último ataque do primeiro tempo.

2º Quarto (-36.6): marcou os dois. Tudo igual. 51-51.

2º Quarto (-36.6): outra falta em Chris Paul. Dois lances.

2º Quarto (-1:20): Leonard força e marca. 51-49.

2º Quarto (-1:41): Matt Barnes empata o jogo após arremesso pra três; 47-47.

2º Quarto (-2:57): Chris Paul guarda os dois. 44-47.

2º Quarto (-2:57): zerado até agora, CP3 pode converter dois lances no jogo.

Popovic para o jogo. 42-47 Spurs.

2º Quarto (-3:30): Griffin foi sozinho pra cima da marcação e guarda no gancho curto. 42-47.

2º Quarto (-3:59): erra o arremesso Jordan. 40-47.

2º Quarto (-3:59): Jordan marca dois pontos e recebe a falta de Duncan. Terceira dele. 40-47.

2º Quarto (-5:15): ponte aérea Griffin-Jordan. Lindo lance. 38-45 Spurs.

Tempo em quadra pedido por Greg Popovic

2º Quarto (-6:13): hack'd Jordan neste momento. Pivô vai errando lances e Spurs abre vantagem. 36-45.

2º Quarto (-6:18): jogada ótima de Boris Diaw e dois pontos mais Spurs. 35-45.

2º Quarto (-6:50): outra falta em Jordan. Converte um lance e 35-43 Spurs.

2º Quarto (-6:51): cravada de Duncan. 34-43.

2º Quarto (-7:13): converte Jordan. 34-41 Spurs.

2º Quarto (-7:13): Bellinelli comete falta em Jordan. Lances para o pivô.

2º Quarto (-7:17): erra os dois também Tim Duncan.

2º Quarto (-7:17): Clippers desperdiça seus lances e Jordan comete em Duncan.

2º Quarto (-7:35): falta no pivô DeAndre Jordan. Dois arremessos.

2º Quarto (-7:53): Bellinelli incrível! Outra de três pontos! 32-41 Spurs.

Doc River para o jogo. Spurs abre 32-38.

2º Quarto (-8:35): novamente Marco Bellinelli pra três! On fire!

2º Quarto (-9:07): Bellinelli pra três de novo! 32-35 Spurs.

2º Quarto (-9:39): volta a errar o pivô. Segue o jogo agora.

2º Quarto (-9:39): Jordan acerta o primeiro e erra o segundo. Arbitragem marcou invasão. Volta arremesso.

2º Quarto (-9:39): Splitter comete primeira falta. Lances livres para DeAndre Jordan.

2º Quarto (-10:20): Marco Bellinelli guarda pra três! 31-32 Spurs.

Destaques para o bom aproveitamento de JJ Redick nos arremessos e de Kawhi Leonard, buscando a infiltração.

Fim de primeiro quarto. Jogo truncado, com maraçao forte e erros dos dois lados. 26-26.

1º Quarto (-3.8): tudo igual no primeiro quarto. 26-26.

1º Quarto (-3.8): CP3 cometeu sua primeira falta. Dois lances para Patt Mills.

1º Quarto (-3.8): outra falta aos Spurs.

1º Quarto (-5.4): CP3 perde a última posse pró Clippers. Última chance Spurs.

1º Quarto (-29.7): 26-24 Clippers.

1º Quarto (-29.7): Leonard cava mais uma falta. Dois lances pra ele.

1º Quarto (-37.7): 26-22 Clippers.

1º Quarto (-37.7): Diaw comete falta em Griffin. Dois lances para os visitantes.

1º Quarto (-53.1): 24-22 Clippers

1º Quarto (-53.1): Glen Davis comete falta em Kawhi Leonard. Dois lances Spurs.

1º Quarto (-1:17): Patt Mills comete sua primeira falta em CP3.

1º Quarto (-1:30): arbitragem marca bola presa entre Griffin e Leonard.

1º Quarto (-1:50): defesa dos Spurs forçando erros do ataque rival.

1º Quarto (-2:14): Splitter guarda no gancho curto. 24-21.

1º Quarto (-2:50): passe quicado lindo de Ginobili e Diaw guarda. 24-19.

1º Quarto (-3:06): Glen Davis anda com a bola. Turnover contra o Clippers.

1º Quarto (-3:36): ele converte as bolas e abre 24-17 no primeiro quarto.

1º Quarto (-3:36): falta de Boris Diaw em JJ Redick. Três lances para os Clippers.

1º Quarto (-4:09): Redick da zona morta, pega e arremessa. 21-14 L.A.

1º Quarto (-4:57): novamente Jordan rouba de Duncan e enterra. 19-12 Clippers.

1º Quarto (-5:06): falta intencional contra os Spurs. Jordan na bola.

Pedido de tempo de Doc Rivers. Jogo parado restando 5:09.

1º Quarto (-5:09): assistência linda de Parker e Tim Duncan marca usando a tabela; 15-12 Clippers.

1º Quarto (-6:25): Redick da zona morta pra dois. 13-10 Clippers.

1º Quarto (-7:02): infiltração linda de Tony Parker. Que jogada! 11-10 Clippers.

1º Quarto (-8:02): Splitter marca seus primeiros em tapa no rebote de ataque. 9-8 L.A.

1º Quarto (8-20): equipes amassam o aro e nada da bola cair.

1º Quarto (-9:20): toco em Splitter e estouro no relógio. Bem a marcação de L.A.

Greg Popovich pede tempo após erro e ponto dos rivais. Restam 9:41 no primeiro quarto.

1º Quarto (-9:41): roubo de bola e ponte aérea sensacional entre CP3 e Jordan. Enterrada linda! 9-6 Clippers.

1º Quarto (-10:10): Leonard já guarda a primieira pra três. 6-5 Spurs.

Sobe a bola! Começa o jogo 6 da série!

Los Angeles Clippers com: Chris Paul (armador), JJ Redick (ala armador), Matt Barnes (ala), Blake Griffin (ala pivô) e DeAndre Jordan (pivô)

San Antonio Spurs escalado com: Tony Parker (armador), Danny Green (ala armador), Kawhi Leonard (ala), Tim Duncan (ala pivô) e Thiago Splitter (pivô)

Festa impressionante na quadra. Torcida vem junto com a equipe.

AT&T Center, no Texas, lotada. Vai começar a cerimônia de entrada das equipes.

Equipes em processo de aquecimento. A partida logo terá o início.

Doc Rivers renovou os Clippers. Contando com um elenco forte fisicamente e nomes super técnicos, mescla juventude e experiência. Cris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan formam a grande força ofensiva.

Apostando novamente no trio Duncan, Parker e Leonard, o experiente time do técnico Greg Popovich ainda tem o argentino Manu Ginobili como arma secreta.

FIQUE DE OLHO Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs: Chris Paul - dito por muitos como o melhor armador do mundo, CP3 é um jogador completo. Sua baixa estatura é compensada com muita qualidade de condução, intelegência para armar e infiltrar pelas zagas.

FIQUE DE OLHO Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs: Kawhi Leonard - o jovem ala americano é o maior pontuador do time do Texas na série e alia velocidade com inteligência de cadenciar o jogo. Seus tiros de três também são armas poderosas.

Do lado dos Clippers, o forte, brigador e explosivo Blake Griffin foi destaque, além de ter sido o cestinha do jogo, com 30 pontos.

Na última partida, os Spurs contaram com ótima atuação de um dos maiores da história, Tim Duncan. Com 21 pontos e brigando demais na área pintada, foi destaque de time alvinegro.

O time de Los Angeles marcaram 56 vitórias e 26 derrotas na campanha regular. Atuando fora de seus domínios, são 26 partidas ganhas, com 16 perdidas.

Na temporada regular, os Spurs tiveram 55 vitórias e 27 derrotas. Em casa foram apenas 8 derrotas, com 33 vitórias.

O Los Angeles Clippers não possui títulos da NBA. Vivia a sombra do "primo famoso", o Los Angeles Lakers. Mas os atuais elencos dos rivais da cidade, mudaram o patamar.

Atual campeão, o San Antonio Spurs tem 5 títulos da NBA. Sua última conquista foi contra o Miami Heat, do trio Wade, Bosh e James.

O AT&T Center será o caldeirão que os Spurs receberá a partida. Ginásio certamente estará lotado.

Com duas vitórias fora de casa, o time do Texas tem a chance de usar o fator casa para levar a série. Buscando o feito do último jogo como visitante, o Clippers tentará se manter vivo na disputa.

O histórico da série até o momento é esse: SAS 92 - 107 LAC; SAS 111 - 107 LAC; LAC 73 - 100 SAS; LAC 114 - 105 SAS; SAS 111 - 107 LAC

Já os Clippers tem a dificil missão de empatar a série jogando no Texas, onde o time da casa é quase imbatível.

O sexto duelo pode decidir o encontro. Com vantagem, os Spurs podem abrir 4-2 e carimbar sua vaga na próxima fase.

Hoje, o equilibrado confronto entre Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs em tempo real .