Resultado Clippers x Spurs na NBA Playoffs 2015 Jogo 7 (111-109)

Pelo San Antonio Spurs, destaque para Tim Duncan com 27 pontos e 11 rebotes. Esta que, talvez, pode ter sido a última partida de Duncan pelo Spurs, dando fim a uma "Era" no Texas.

Vale destacar também a atuação de Blake Griffin que anotou um triplo-duplo: 24 pontos, 13 rebotes e 10 assistências.

Chris Paul:

Minutos 37:01 FG 9-13 3PT 5-6 FT 4-4 Rebotes 2 Assistências 6 Pontos 27

O grande destaque do jogo foi Chris Paul. Com dores na coxa desde o início do jogo, o armador de Los Angeles desequilibrou e decidiu a partida.

O Los Angeles Clippers elimina o San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, na primeira fase dos Playoffs. Com a vitória, o Clippers vence a série por 4 a 3. Partida histórica para a franquia do Clippers.

4ºQ - 00:00 FIM DE JOGO NO STAPLES CENTER! Los Angeles Clippers vence o San Antonio Spurs por 111 a 109 e avança à semifinal dos Playoffs da NBA.

4ºQ - 00:01 Timeout Spurs

4ºQ - 00:01 CHRIS PAUL ESPETACULAR!!! Mais dois pontos pro Clippers que vence por 111 a 109

4ºQ - 00:08 Timeout Clippers

4ºQ - 00:08 Duncan converte dois lances livres. 109 a 109

4ºQ - 00:13 Timeout Spurs

4ºQ - 00:13 Chris Paul converte 2 lances livres. 109 a 107 pro Clippers

4ºQ - 00:30 Timeout Clippers

4ºQ - 1:10 Crawford empata o jogo: 107 a 107

4ºQ - 1:23 Timeout Clippers

4ºQ - 1:23 Parker coloca o Spurs na frente por 2

4ºQ - 2:12 BARNES FOR THREE!!! Jogo empatado no Staples Center que ferve

4ºQ - 2:48 Kawhi Leonard aumenta a vantagem do Spurs pra 3 pontos

4ºQ - 3:11 Duncan marca mais dois

4ºQ - 3:35 Griffin converte 2 lances livres

4ºQ - 4:00 Parker vira pro Spurs, 101 a 100

4ºQ - 4:23 JJ REDICK FOR THREE!!! Clippers 1 ponto na frente

4ºQ - 4:39 Duncan anota dois pontos e o Spurs assume a frente por 2

4ºQ - 4:58 Timeout Spurs

4ºQ - 4:58 JJ REDICK FOR THREE!!! Jogo empatado 97 a 97

4ºQ - 5:26 Griffin converte dois lances livres

4ºQ - 5:40 Duncan recoloca o Spurs 5 pontos na frente

4ºQ - 5:58 DeAndre Jordan converte 1 de 2 lances livres

4ºQ - 6:09 AND ONE!!! Green anota dois pontos e converte o lance livre. Spurs lidera por 4

4ºQ - 7:14 GINOBILLI FOR THREE!!! Spurs na frente por 1

4ºQ - 7:41 AND ONE!!! Griffin coloca o Clippers na frente por 2

4ºQ - 08:03 Belo hook shot de Duncan

4ºQ - 8:28 Chris Paul anota dois pontos e o Clippers vira por 1

4ºQ - 9:14 Splitter converte 1 de 2 lances livres

4ºQ - 9:25 Crawford empata

4ºQ - 9:48 Diaw desempata e o Spurs abre 2 de frente

4ºQ - 10:06 Barnes empata o jogo

4ºQ - 10:33 GINOBILLI FOR THREE!!! Caiu a primeira bola de 3 do argentino no jogo. Spurs lidera por 2

4ºQ - 11:05 CHRIS PAUL FOR THREE!!! Clippers recupera a ponta

4ºQ - 11:31 MILLS FOR THREE!!! Spurs na ponta agora

4ºQ - 12:00 Começa os últimos 12 minutos decisivos de jogo

Cesta espetacular de Chris Paul que joga no sacrifício. Staples Center enlouquece!

3ºQ - 00:00 FIM DO 3ºQ!

3ºQ - 00:01 CHRIS PAUL ACERTA UMA BOLA ESPETACULAR DE 3 PONTOS!!!

3ºQ - 00:07 Ginobilli converteu 2 dos 3

3ºQ - 00:07 Ginobilli sofre falta no arremesso de 3 e ganha três lances livres

3ºQ - 00:32 Diaw empata o jogo para o Spurs

3ºQ - 1:51 Kawhi Leonard diminui a vantagem pra 2

3ºQ - 2:10 Belo hook shot de Davis, Clippers lidera por 4

3ºQ - 2:54 Timeout Clippers

3ºQ - 3:33 Redick anota mais dois pro Clippers. 74 a 72

Chris Paul volta a sentir a coxa e vai para o banco. Até aqui tem 15 pontos e 6 assistências, jogando no sacrifício.

3ºQ - 4:00 Parker empata o jogo. 72 a 72

3ºQ - 4:33 Parker anota mais dois

3ºQ - 4:49 DUNK DE BLAKE GRIFFIN!!!

3ºQ - 5:07 Parker marca mais dois e o Clippers vence por 2

3ºQ - 5:59 Duncan anota mais dois pro Spurs

3ºQ - 6:17 Griffin anota mais dois pro Clippers

3ºQ - 6:49 Timeout Spurs

3ºQ - 6:49 JJ REDICK FOR THREE!!! Clippers volta a liderar por 4

3ºQ - 7:56 DANNY GREEN FOR THREE!!! Clippers lidera agora por 1 ponto

3ºQ - 8:19 Duncan faz mais dois pontos

3ºQ - 8:45 CHRIS PAUL FOR THREE!!! 65 a 59

3ºQ - 9:31 Duncan faz belo fadeaway e marca mais dois para o Spurs

3ºQ - 9:55 Belo dunk shot de Barnes, que ainda ganhou a falta e converteu o lance livre

3ºQ - 10:51 Parker marca dois pontos para o Spurs

3ºQ - 11:15 CHRIS PAUL FOR THREE!!! 60 a 55

3ºQ - 12:00 Começa o terceiro período

Blake Griffin:

Minutos 16:25 FG 4-7 3PT 0-0 FT 5-6 Rebotes 6 Assistências 2 Pontos 13

Tim Duncan:

Minutos 17:53 FG 5-7 3PT 0-0 FT 3-5 Rebotes 5 Assistências 0 Pontos 13

Estatísticas:

- Los Angeles Clippers San Antonio Spurs FG% 50.0% 52.5% 3PT% 46.2% 46.2% FT% 69.2% 63.6% Rebotes 23 19 Turnovers 6 8

2ºQ - 00:00 FIM DO 2ºQ!

2ºQ - 00:00.9 BORIS DIAW FOR THREE!!! No final o Spurs consegue diminuir a vantagem do Clippers pra 2 pontos

2ºQ - 00:21 DeAndre Jordan acerta 1 de 2 lances livres. Clippers abre 5 e vence por 57 a 52

2ºQ - 00:31 CRAWFORD FOR THREE!!! Clippers abre 4 de frente

2ºQ - 1:02 Davis coloca o Clippers na frente por um

2ºQ - 1:51 Belo fadeaway de Chris Paul. 51 a 52

2ºQ - 2:02 Belinelli converte dois lances livres

2ºQ - 3:10 Parker anota mais dois pontos pro Spurs

2ºQ - 3:22 Chris Paul converte dois lances livres

2ºQ - 3:42 DeAndre Jordan diminui a vantagem do Spurs pra um ponto

2ºQ - 3:58 Kawhi Leonard converte dois lances livres

2ºQ - 4:12 Duncan converte dois lances livres

2ºQ - 4:43 Griffin anota mais dois pontos

2ºQ - 5:21 Duncan coloca o Spurs na frente

2ºQ - 5:38 Griffin converte dois lances livres

Chris Paul retornou para quadra, mas parece não estar bem e incomodado com dores.

2ºQ - 5:51 KAWHI LEONARD FOR THREE!!! Spurs na frente por um

2ºQ - 6:14 AND ONE!!! DeAndre Jordan anota dois pontos no rebote, sofre a falta e converte o lance o livre. Clippers lidera por dois pontos

2ºQ - 6:27 Timeout Clippers

2ºQ - 7:08 Diaw recoloca o Spurs na frente

2ºQ - 7:21 Timeout Spurs

2ºQ - 7:21 Crawford anota mais dois pontos com a ajuda da tabela e o Clippers passa a frente

2ºQ - 7:57 Crawford anota mais dois pontos e diminui a vantagem pra um ponto

Chris Paul sentiu dores na coxa e preocupa para o resto do jogo. Jogador foi para o vestiário.

2ºQ - 8:57 Timeout Clippers

2ºQ - 8:57 Splitter anota mais dois pontos no jogo

2ºQ - 9:38 Dunk shot de Griffin, 34 a 35

2ºQ - 10:24 GREEN FOR THREE!!! Responde o Spurs e desempata

2ºQ - 10:39 JJ REDICK FOR THREE!!! Tudo igual no Staples Center

2ºQ - 11:13 Griffin converte 1 de 2 lances livres. 32 a 29

2ºQ - 11:31 Splitter anota seus dois primeiros pontos no jogo. 32 a 28

Até aqui as duas equipes estão com ótimo aproveitamento nos arremessos. Bom jogo.

1ºQ - 00:00 FIM DO 1ºQ

1ºQ - 0:27 DIAW FOR THREE!!! Virada do Spurs, 30 a 28

1ºQ - 0:43 MILLS FOR THREE!!! 28 a 27

1ºQ - 1:02 Grande jogada de Crawford que com a ajuda da tabela aumenta a vantagem do Clippers pra 28 a 24

1ºQ - 1:29 CRAWFORD FOR THREE!!! 26 a 24

1ºQ - 1:42 Duncan anota mais dois e o Spurs assume a frente de novo

1ºQ - 2:11 CHRIS PAUL FOR THREE... BINGO!!! 23 a 22

1ºQ - 2:45 DOIS PONTOS E FALTA!!! Duncan coloca o Spurs na frente: 22 a 20

1ºQ - 3:09 Davis anota dois pontos e coloca o Clippers na frente do placar pela primeira vez no jogo. Run de 9-0 para LA

1ºQ - 4:05 DeAndre Jordan se esforça no rebote e da boa assistência para Barnes marcar mais dois. 18 a 19

1ºQ - 4:50 Barnes anota mais dois pontos e diminui a vantagem pra três pontos

1ºQ - 5:20 Timeout Spurs

1ºQ - 5:56 BARNES DE TRÊS PONTOS DE NOVO!!! 14 a 19

1ºQ - 6:12 Parker aumenta a vantagem do Spurs pra 19 a 11

1ºQ - 6:31 Duncan anota mais dois

1ºQ - 6:46 Griffin anota mais dois pro Clippers e mantem a diferença em quatro pontos

1ºQ - 7:15 Kawhi aumenta a vantagem do Spurs com mais dois pontos

1ºQ - 7:37 BARNES FOR THREE!!! 13 a 9, diminui o Clippers

1ºQ - 8:30 Timeout Clippers

1ºQ - 8:40 Parker anota mais dois pro Spurs. 13 a 6

1ºQ - 9:05 DANNY GREEN FOR THREE!!! 11 a 6

1ºQ - 9:33 Parker coloca o Spurs na frente

1ºQ - 9:55 Griffin iguala o placar

1ºQ - 10:36 Danny Green anota mais dois pontos para o Spurs

1ºQ - 10:49 Blake Griffin converte dois lances livres e mantem a igualdade no placar

1ºQ - 10:53 Duncan coloca o Spurs em vantagem de novo

1ºQ - 11:12 Clippers empata com Chris Paul

1ºQ - 11:37 Spurs abre o placar com Kawhi Leonard

SUBIU A BOLA NO STAPLES CENTER!

Los Angeles Clippers escalado com: Chris Paul, JJ Redick, Matt Barnes, Blake Griffin e DeAndre Jordan.

San Antonio Spurs escalado com: Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Tim Duncan e Thiago Splitter.

Já pelo lado do Spurs, quem desequilibrou foi Marco Belinelli com 23 pontos e 2 rebotes, Boris Diaw com 17 pontos e 5 assistências, e Tim Duncan com 12 pontos e 13 rebotes. Mas ambos não evitaram a derrota.

No Jogo 6, Blake Griffin anotou 26 pontos e 12 rebotes, e ao lado de Chris Paul e JJ Redick (19 pontos), foram os destaques do Clippers na vitória que forçou o Jogo 7.

FIQUE DE OLHO: Tim Duncan é o grande jogador do Spurs e pode desequilibrar a qualquer momento. No último jogo, anotou 12 pontos e 13 rebotes.

FIQUE DE OLHO: Chris Paul é o cérebro da equipe e é o responsável pelas grandes atuações da equipe. No último jogo, anotou 19 pontos e 15 assistências.

O San Antonio Spurs tiveram 55 vitórias e 27 derrotas na temporada regular. Foram 22 vitórias fora de casa.

Na temporada regular, o Los Angeles Clippers tiveram 56 vitórias e 26 derrotas. Foram 30 vitórias no Staples Center.

Confira os resultados dos seis jogos anteriores:

Spurs 92 - 107 Clippers Spurs 111 - 107 Clippers Clippers 73 - 100 Spurs Clippers 114 - 105 Spurs Clippers 107 - 111 Spurs Spurs 96 - 102 Clippers

Até aqui, o aproveitamento das equipes é melhor fora de casa. O Clippers venceu duas no Texas e uma em Los Angeles, já o Spurs venceu duas em Los Angeles e uma no Texas. Hoje, o desempate decisivo em Los Angeles.

O Spurs teve a oportunidade de vencer a série no último jogo, realizado no AT&T Center, no Texas, diante da sua torcida, onde não costuma perder. Mas o Clippers surpreendeu e venceu por 102 a 96, forçando o jogo 7.

Por outro lado, o Los Angeles Clippers nunca conquistou um título da NBA. Foi sempre sombra do Lakers em Los Angeles. Mas, atualmente o Clippers possui um elenco muito superior e a equipe tem grandes chances de eliminar o atual campeão da competição e avançar às semis.

Atual campeão, o San Antonio Spurs tem cinco títulos da NBA. Na temporada passada, venceu o Miami Heat na decisão.

O Staples Center também é a casa de outro time de Los Angeles: o Lakers. Mas, nesses Playoffs será a casa apenas do Clippers, já que o Lakers não avançou a esta fase da competição.

O Staples Center é o palco da decisão.

Como teve melhor campanha na temporada regular, o Clippers tem a vantagem de decidir o jogo 7 em casa.

O sétimo duelo vai decidir o vencedor da série e quem avança à semifinal dos Playoffs. Até aqui, empate por 3 a 3 em seis jogos.

Boa noite, amantes do basquete! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs, jogo 7 dos Playoffs da NBA. A bola sobe às 21h (de Brasília) no Staples Center, em Los Angeles. Siga com a VAVEL Brasil!