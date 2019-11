Franca se impõe contra Bauru e empata série nos playoffs do NBB

O ginásio estava tão cheio quanto no último jogo, mas a atuação dos anfitriões foi bastante diferente. Pelas quartas-de-final do NBB, Franca venceu Paschoalotto/Bauru por 78 a 67 no Ginásio Pedrocão, e agora irá para o tudo ou nada no derradeiro jogo 5 em Bauru. Se aproveitando dos inúmeros erros ofensivos dos Bauruense, a equipe de Lula Ferreira não perdoou e correu atrás do prejuízo para se manter vivo na série.

Mesmo tendo perdido o primeiro jogo em casa, isso não abalou o time de Franca. Apesar de um jogo de pontuação muito baixa, principalmente pelo primeiro tempo de jogo, o jogo teve seus personagens. Os destaques dos donos da casa foram Léo Meindl (20pts e 4 ast) e Lucas Mariano (13 pts e 4 reb), e com atuações pontuais, porém decisivas de Helinho.

Uma curiosidade interessante a respeito do confronto: Pela 4ª vez Bauru x Franca duelam nos playoffs, e em ocasiões, todos as séries foram decididas no quinto jogo (Duas pelo Estadual e duas pelo NBB).

O próximo jogo da série será na terça-feira (5), e dessa vez a série volta para Bauru, no Ginásio Panela de Pressão. Quem vencer a série enfrentará o vencedor de Mogi das Cruzes/Helbor x Macaé nas semifinais, em jogo que terá a decisão também na terça-feira.

Bauru abusa dos erros no ataque e Franca aproveita

O primeiro quarto começou com boa bola de 3 de Figueroa, mas Bauru respondia com Alex, mas ambas as equipes erravam muito no início da partida. Lucas Mariano acertou uma ótima bola de 3 para incendiar o ginásio, enquanto Léo Meindl ampliava a diferença a favor dos francanos. Bauru não conseguia pontuar e Franca não desperdiçou as chances e continuava a pontuar, para o delírio de um Pedrocão praticamente lotado. O time de Guerrinha ainda conseguiu diminuir a diferença e equilibrar as ações no final do período com uma linda ponte aérea de Guilherme Deodato e tiro certeiro de Robert Day, finalizando o quarto com Franca na frente por 17 a 15.

No segundo período, os times seguiam pontuando pouco (o primeiro ponto só foi marcado aos 7m35) muito mais pelos erros ofensivos que pela boa defesa de ambas as equipes. O duelo permanecia bem equilibrado, com as equipes trocando cestas, mas a pontuação continuava baixa. Faltando pouco mais de 3 minutos para o intervalo, o pivô Léo Waszkiewicz saiu de quadra com uma lesão no tornozelo, desfalcando o garrafão francano. Como no final do último período, Bauru conseguiu melhorar no final do período, mas a vantagem continuava com Franca, que foi para o intervalo vencendo por 33 a 27.

Franca se impõe e freia reação de Bauru

Voltando do intervalo, Franca abriu 10 pontos em bela bola de três de Léo Meindl, e deixou a diferença em 10 pontos. Dessa vez os ataques começaram bem mais efetivos que na primeira etapa, Rafael Hettsheimer e Alex diminuíam a diferença para Bauru, mas o ídolo Helinho não estava disposto a perder o jogo, e com um tiro certeiro do perímetro, mantinha a diferença de dois dígitos a favor de Franca. O time de Guerrinha mais uma vez conseguiu ligeira melhora no final do quarto e foi para o quarto decisivo perdendo por 58 a 50.

No último período, o time de Lula Ferreira continuava valente na defesa e não dava espaço para Bauru. Aos 6 minutos de jogo, Alex cometeu a 5ª falta e foi ejetado da partida, e o time bauruense sentiu a perda, principalmente na defesa. Lucas Mariano era soberano contra o garrafão bauruense e era a principal investida do ataque Francano. Bauru continuava a cometer erros ofensivos e não conseguiu mais reagir na partida, já que os donos da casa estavam com a mão calibrada no ataque, final de jogo 78 a 67 para Franca.