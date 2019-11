Washington Wizards x Atlanta Hawks NBA playoffs 2015 (90-106)

Com dois minutos para a meia noite no horário de Brasília, chega a hora de encerrar a transmissão da grande vitória do Atlanta Hawks sobre o Wasghinton Wizards, por 106 a 90. Um forte abraço a todos e até a próxima!

Os dois confrontos seguintesacontecem em Washington D.C, e a série está mais indefinida do que nunca. Cada equipe tem uma vitória e uma derrota.

Do outro lado, Ramon Sessions conseguiu suprir à altura a ausência do craque John Wall. Não com a mesma maestria, mas pôde demonstrar um bom aproveitamento, sendo o cestinha da equipe no jogo 2 das semifinais.

O treinador do Atlanta elogiou veemente o seu camisa 5. "Ele é um daqueles caras que são fora de série no setor ofensivo do nosso time e sempre leva vantagem sobre a maioria dos defensores", disse Budenholzer.

Demarre Carrol, novamente, foi o cestinha da partida e não deu paz à marcação dos Wizards. Teve um basquete indelével, com apenas erros que podem ser considerados nescessários. O camisa cinco do Atlanta Hawks marcou 22 pontos e ainda teve 5 rebotes.

Ramon Sessions (21), Bradley Beal (20), e Paul Pierce foram s melhores pontuadores do Washington.

Do lado dos Hawks, os cestinhas foram: Demarre Carrol (22 pont0s), Paul Milsap (18 pont0s) e Al Horford (18 pontos).

Q4 00:00 - Fim de jogo na Philips Arena! Hawks vencem por 106 a 90 e deixa tudo igual na série.

Q4 00:39.9 - Bradley Beal pede a bola e serve o turnover decisivo para o jogo.

Q4 00:59.2 - Pedido de tempo para o Atlanta, que ja tem 12 pontos de vantagem.

Q4 01:10 - Jyle Korver deixa a quadra sangrando.

Q4 01:43 - Drew Gooden converte os dois lances livres.

Q4 01:50 - Time da casa abre doze pontos de vantagem. Delírio da torcida dos Hawks.

Q4 02:50 - Tempo pedido pelo Washington.

Q4 02:53 - DEU O TROCO! Kyle Korver respondeu na mesma moeda e aumentou para três a vantagem dos Hawks.

Q4 03:47 - PAUL PIERCE! O vetereno marca mais uma da linha de três pontos.

Q4 03:54 - SHOWTIME! Jeff Teague faz grande jogada e anota mais dois pontos.

​Q4 04:26 - Pero Antic converte os dois lances livres.

Q4 04:26 - Marcin Gortat faz sua quinta falta e é excluído de quadra. Nene entra em sua vaga.

Q4 05:01 - DE TRÊS! Pero Antic marca da linha de três pontos e aumenta a diferença do Atlanta para dez.

Q4 05:39 - Paul Millsap converte mas dois pontos.

Q4 05:56 - Tempo para o Atlanta.

Q4 06:23 - Arbitragem marca falta de ataque do Washington.

Q4 07:29 Al Hoford acerte o arremeso e abre sete pontos para o time da casa, fazendo seu 16º ponto no jogo.

Q4 08:44 BINGO! Paul Pierce converte da linha de três pontos.

Q4 09:19 - CESTA E FALTA! Ramon Sessions faz a bandeja, sofre a falta e ainda converte o lance livre.

Q4 09:55 - Al Hoford marca mais dois pontos e abre nove de vantagem para o Atlanta.

Q4 11:02 - AQUI NÃO! Grande toco de Porter em Benzemore.

Q4 11:20 - Drew Gooden comete falta em Benzemore, que acerta os dois lances livres.

Q3 00:00 Fim de jogo no terceiro quarto. Atlanta vence por 80 a 75.

Q3 01:37 - BINGO! Bazemora marca da linha de três.

Q3 01:52 - Drew Gooden empata o jogo.

Q3 02:06 Schroder converte os dois lances livres.

Q3 02:18 - BINGO! Otto Portter marca de três pontos.

Q3 02:51 - Demarre Carrol faz a bandeja e cehga ao vigésimo ponto no jogo.

Q3 03:19 - Drew Gooden aproveita o rebote e faz a cesta.

Q3 03:42 - Paul Milsap converte os dois lances livres.

Q3 03:52 - CESTA E FALTA! Bradley Beal converte a cesta e ainda acerta o lance livre. Difrença é de dois pontos.

Q3 04:32 - PARA TRÊS! Kent Bazemore abre 5 pontos de vantagem para os Hawks.

Q3 05:14 - Bradley Beal faz a bandeja e marca seu 14º ponto na partida.

Q3 06:23 - Marcin Gortat marca mais dois pontos.

Q3 06:39 - Pedido de tempo do Washington Wizards.

Q3 07:18 - Kyle Kover também anota mais três pontos na conta do Atlanta.

Q3 08:10 - VIROU SHOW! Bradley Beal marca mais uma de três pontos.

Q3 09:13 - MAIS UMA! Demarre Carrol é outra que assina da linha de três pontos.

Q3 10:23 - BINGO! Kyle Korver responde na mesma moeda e desafoga.

Q3 10:42 - Ramon Session marca de três pontos e a diferença cai para apenas um ponto.

Q3 12:00 - Começa o segundo tempo na Philips Arena.

O Garrafão dos Haws vai sendo uma das princiais armas, além de uma boa marcação. Destaque para o leque de virtudes de Paul Milsap. Todavia, não está nada definido.

O time treinado por Randy Wittman teve um melhor aproveitamento nos lances livres, mas os comandados de Mike Budenholzer levaram vantagem nos chutes da linha de três pontos.

Agora, o Atlanta precisa manter o ritmo na segunda metade do jogo. Afinal, a equipe da capital americana vem tendo um grande aproveito nos últimos quartos em playoffs.

Q2 00:00 - Final do primeiro tempo! Ao final do segundo quarto, os Hawks vencem por 46 a 53.

Q2 00:58.9 - Paul Milsap converte os dois lances livres.

Q2 01:31 - PARA TRÊS! Braley Beal marca mais três pontos para o Washington.

Q2 02:37 - Tempo regular para os Wizards.

Q2 03:51 - DE NOVO ELE! Paul Pierce marca mais três pontos.

Q2 04:58 - DE TRÊS! Bradley Beal chega ao seu oitavo ponto na partida.

Q2 06:22 - Paul Milsap converte a cesta para delírio da toricda.

Q2 10:28 - Demarre Carrol marca mais dois pontos.

Q2 11:00 Schroder sofre a falta converte os dois lances livres.

Q2 11:16 - Otto Potter faz a bandeja para o Wizards.

Q1 00:00 - Fim do primeiro quarto no Geórgia. 28 a 20 para o Atlanta.

Q1 00:24.6 - Bazemore desconta para os Hawks.

Q1 00:51.0 - Gortat anota mais dois pontos.

Q1 01:03 - Falta de Pero Antic, que sai de quadra.

Q1 01:17- PARA TRÊS! Ramon Sessions começa a se destacar na linha de três pontos.

Q1 02:54 - Tempo regular para o Atlanta.

Q1 03:21 - Gortat converte dois pontos importantes para o Washington.

Q1 04:07 - Antic agora é quem marca da linha de três pontos.

Q1 04:23 -Nene anota dois lances livres para o Wizards.

Q1 04:32 - PARA TRÊS! Paul Milsap marca da linha de três pontos para delírio da torcida.

1ºQuarto - Kyle Korver também aceta de três pontos após assistência de Teague. Bela bola.

Q1 08:32 - BINGO! Paul Pierce marca a primeira cesta de três do jogo.

Q1 11:02 - Demarre Carrol marca os primeiros pontos do jogo.

SOBE A BOLA NA PHILLIPS ARENA!

DEFINIDO O QUINTETO DA GEÓRGIA! O Atlanta Hawks começa o jogo com: Al Hoford, Paul Milsap, Demarre Carrol, Kyle Korver e Jeff Teague.

Os anfitriões precisarão se impor nos primeiros minutos de jogo para deixar a série igualada. Além disso, as peças principais do time têm de aparecer dentro de quadra.

Em caso de vitória, a equipe de Washington tem a chance de abrir 2 a 0 na série e levar a vantagem para o jogo 3 a 4, ambos sediados no Verizon Center.

Do outro lado, Jeff Teague, será a grande esperança de jogadas de efeito e um dos candidatos a cestinha da partida.

Agora, a equipe visitante irá jogar sem o seu craque, que vem sendo decisivo na temporada. Entretanto, Bradley Beal, que também sentiu dores no último jogo, estará em quadra.

BOMBA! John Wall, com dores no punho, está fora do jogo desta noite. Randy Wittman escalou Ramon Sessions em seu lugar.

Titulares do Washington definidos: Sessions, Bradley Beal, Paul Pierce, Nene, Gortat.

Continuem ligados! Em instantes, teremos todas as emoção de Wizards e Hawks - jogo 2.

Equipes fazem os últimos aquecimentos antes da partida. na Geórgia.

HORA DE DECISÃO! Além da partida entre Washington Wizards e Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies e Golden State Warrios medirão forças na semifinal da conferência oeste.

GAMEDAY! A torcida ja está bastante empolgada para o jogo decisivo de daqui a pouco.

Amigos, continuem ligados. Em instantes teremos todas as emoções do jogo 2 de uma das semifinais da conferênciua leste da NBA.

Pelo lado do Washington Wizards, o grande cestinha foi Bradley Beal, que teve uma grande atuação na Philips Arena e anotou 28 pontos, além de 7 rebotes. Quem também desequelibrou foi o armador John Wall. O camisa 2 anotou 18 pontos, 7 rebotes e 13 assistências.

No jogo 1, o grande destaque do lado do Atlanta Hawks foi Demarre Carrol, que anotou 24 pontos e três rebotes. Quem também teve boa atuação foi ala-pivô Al Haford, que quase chegou a um Double-double com 17 pontos e 7 assistências.

FIQUE DE OLHO: John Wall. Não a toa, o camisa 2 dos Wizards vem sendo um dos grandes destaque da atual temporada. Provido de muita qualidade e eficiência, Wall pode fazer praticamente todas as funções dentro de quadra. Porém, seu ponto forte são as assistência, quesito em que vem sendo bastante útil para o time.

FIQUE DE OLHO: Kyle Korver. O jogador é um dos cérebros do time, sendo especialista em bolas da linha de três pontos. Korver foi um All-Star da NBA nesta temporada, após levar o Atlanta à uma ótima campanha na primeira fase. O camisa 26 é, sem quaisquer dúvidas, peça principal dos Hawks.

Do outro lado, o Washington Wizards também não decepcionou. Foram 46 vitórias contra 36 reveses. Os Wizards tiveram um bom aproveitamento no Verizon Center, com apenas 12 derrotas.

Na temporada regular, a equipe da Geórgia teve uma campanha impecável e até aquém do esperado no início. Ao todo, foram 60 vitórias e 22 derrotas para o time treinado por Mike Budenholzer. Na Philipps Arena, o time só não saiu como vencedor em apenas cinco ocasiões.

Já o Atlanta é um time um pouco ofuscado nos últimos anos, porém a franquia tem um história de peso. Nomes como Lou Hudson e Dominique Wilkins já passaram por lá, atletas cujo suas camisas foram aposentadas. Os Haws têm 3 títulos da NBA, quando o clube tinha sede em St.Loius, no estado de Missouri.

O Washington Wizards é uma franquia de respeito na terra dos ianques. O clube tem um título na história da NBA, na temporada 1977-1978, quando ainda usava Washington Bullets como nome. A equipe foi onde o rei Michael Jordan encerrou sua carreira de tantas glórias no basquetebol.

A Philips Arena sediará o duelo e deve ser um caldeirão para os torcedores da Geórgia. O ginásio, inaugurado em 1999 em um jogo entre Atlanta Hawks e Orlando Magic, tem capacidade para quase 20 mil pessoas e certamente estará tomado.

O histórico da série até o momento é de 104 a 98 para o time da capital, que surpreendeu na primeira partida e pôde mostrar a qualidade de seus jogadores, tanto os titulares quanto os que são reservas imediatos.

Agora, os Hawks precisam se recuperar do revés sofrido no último domingo (3) e terá novamente o apoio de seu torcedor parar deixar a série em 1 a 1. As maiores esperanças continuam sendo o ala-pivô Kyle Korver, especialista em bolas de três pontos.

Os Wizards veem em vantagem após levar a melhor na Geórgia e abriu 1 a 0 na série. A equipe é a que tem o melhor aproveitamento em todos os fundamentos nos playoffs. O destaque do primeiro jogo foi o armador Bradley Beal, que anotou 28 pontos e foi peça fundamental do time treinador por Randy Witmann.

Boa noite, amigos conectados na VAVEL BRASIL! Estamos dando início à transmissão de Atlanta Hawks e Washington Wizards, jogo 2 dos playoffs das semifinais da conferência leste da NBA. A bola sobe às 21h e aqui você fica por dentro de tudo que acontece na Philips Arena.