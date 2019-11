Memphis Grizzlies faz valer mando de quadra e vira série sobre Golden State Warriors

Nesse sábado (9) a equipe do Memphis Grizzlies recebeu o Golden State Warriors e venceu a sensação da NBA por 99 a 89. Os destaques do time do Tennessee foram o ala-pivô Zach Randolph com 22 pontos e 8 rebotes e Marc Gasol com 21 pontos e 15 rebotes. Pelo lado californiano, nem os 43 pontos combinados dos Slapsh Brothers (23 de Curry e 20 de Thompson) foram suficientes para superar o adversário.

Depois de vencer a segunda partida e inverter o mando de quadra, o torcedor dos Grizzlies começa a sonhar com uma vaga na final da conferência. A equipe demonstrou diversos momentos de superioridade na partida e contou com péssimo aproveitamento da linha de 3 pontos dos Warriors, uma das características ofensivas da equipe.

O próximo jogo da série, novamente no FedEx Forum em Memphis, será na terça-feira, as 23h.O vencedor da série fará a final da Conferência Oeste contra o vencedor de Los Angeles Clippers e Houston Rockets.

A partida começou equilibrada, com os Warriors tomando a inciativa do jogo com os Splash Brothers a todo vapor. Mas o garrafão dos Grizzlies vinha para frustrar os planos do Golden State e viraram a partida, mesmo assim o primeiro período permaneceu equilibrado em 23 a 20 para os anfitriões.

No segundo período, os donos da casa começaram a usar melhor os jogadores do banco, que não deixaram a pontuação cair e seguraram a vantagem para Zach Randolph voltar descansado e ampliar ainda mais a vantagem, indo para o intervalo vencendo por 55 a 39.

Voltando dos vestiários, os comandados de Steve Kerr reagiram na partida com Klay Thompson, que dava todos os sinais que deixariam novamente um equilíbrio na partida, porém Randolph não permitiu que a vantagem caísse e manteve o time com confortáveis 15 pontos à frente, vencendo a parcial por 79 a 64.

No quarto decisivo do jogo, as equipes basicamente trocaram cestas num período bastante efetivo dos ataques, mas os Warriors não conseguiram frear as ofensivas no garrafão do time de Memphis para tirar a diferença, perdendo a partida por 99 a 89.

Destaques do jogo

- Memphis Grizzlies

#50 Zach Randolph - 22 pontos e 8 rebotes.

#33 Marc Gasol – 21 pontos e 15 rebotes.

- Golden State Warriors

#30 Stephen Curry - 32 pontos e 7 assistências.

#11 Klay Thompson - 20 pontos e 8 rebotes.