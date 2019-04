Cavaliers vence Bulls com cesta de LeBron James no fim e empata série

Neste domingo (10), o Chicago Bulls recebeu o Cleveland Cavaliers no United Center, em Chicago, para o quarto jogo da série válido pela semifinal da Conferência Leste, e dessa vez quem fez a cesta no final do jogo para dar a vitória ao seu time foi LeBron James, num momento onde a partida também se encontrava empatada - assim como no jogo três, e dessa vez faltando menos tempo no relógio do que na cesta de três de Derrick Rose no jogo anterior.

Assim, a série fica empatada em 2 a 2, e forçada a ter um jogo 6 na próxima quinta (14) em Chicago. Mas, antes disso teremos a quinta partida na próxima terça (12), em Cleveland, e quem vencer terá a primeira chance de se classificar as finais da Conferência Leste no jogo 6.

O jogo

A partida começou bastante equilibrada, com as duas equipes defendendo forte e tentando ser agressivas no ataque, e como no jogo passado, nenhum dos times conseguia se desgarrar no placar e há todo momento a liderança estava em mãos diferentes. E dessa forma o período seguiu até o final, quando os Bulls conseguiram ficar por um pouco mais tempo a frente, porém sem muita diferença e acabou vencendo o quarto por dois pontos.

Já o segundo quarto começou com o time da casa jogando melhor e conseguindo abrir uma vantagem que até o momento não tinha sido vista na partida. Porém, isso não durou muito e logo depois de uma parada dos Cavs, a equipe se reencontrou na partida e empatou o jogo. Dessa vez quem pediu tempo foi Tom Thibodeau, o que não adiantou muito, pois o time parecia perdido desde que tinha aberto oito pontos e errava tudo que tentava.

A vantagem dos Cavs só não aumentava por conta da forte defesa dos Bulls, afinal, o time da casa errou 13 ataques seguidos e a vantagem não passava dos dois dígitos. Mas, conseguiu atingir a mesma diferença que Chicago havia realizado no início do período, entretanto o time da cidade do vento teve uma pequena reação no final do quarto para levar ela a quatro e perder o período por seis pontos.

O terceiro período teve sua primeira metade muito abaixo tecnicamente. As equipes erravam muitos arremesos e perdiam a bola de forma infantil. Os visitantes erravam muitos lances de três, chegando a ser cinco de forma seguida, e o time da casa errava muito perto da cesta, forçando uma parada no jogo.

Depois do timeout, os Cavaliers seguiram errando, mas os Bulls melhoraram e conseguiram uma boa sequência de jogadas na defesa e no ataque. Depois, houveram erros dos dois lados e o jogo voltou a ficar feio. Porém, dessa vez por menos tempo, mas só por parte dos Bulls, que voltaram a pontuar e seguiram fortes na defesa, chegando a abrir 11 pontos e deixar os Cavs quase cinco minutos sem pontuar. Mas depois disso, houveram quatro pontos de Cleveland e assim acabou o quarto, com vitória de Chicago por onze pontos e levando uma vantagem de sete para o último quarto.

O último período começou totalmente diferente do que havia sido o quarto anterior. Muitos erros do time da casa e os visitantes decididos a não deixarem a partida escapar de suas mãos, empatando o jogo com menos de quatro minutos. Os Bulls não fizeram nenhum ponto durante isso, mas depois do pedido de tempo, Chicago melhorou um pouco, mas o time de Ohio seguia decidido e assumiu a liderança da partida faltando pouco mais de seis minutos.

Após isso, estabeleceram uma liderança pequena, se aproveitando dos erros do time de Illinois, mas não era uma vantagem tranquila e o jogo chegou no último minuto com a diferença em 3 pontos a favor dos Cavaliers. Faltando apenas oito segundos, o jogo se encontrava empatado em 84 a 84, mas dessa vez a última posse era dos Cavaliers. Faltando 1,5 segundos no relógio, LeBron James chutou para dois pontos e fez a cesta que deu a vitória ao time no quarto por nove pontos e o jogo por dois.

Destaques do jogo:

- Chicago Bulls

#1 Derrick Rose: 31 pontos

#21 Jimmy Butler: 19 pontos

#13 Joakim Noah: 8 pontos e 15 rebotes

- Cleveland Cavaliers

#23 LeBron James: 25 pontos, 14 rebotes e 8 assistências

#13 Tristan Thompson: 12 pontos e 7 rebotes

#20 Timofey Mozgov: 15 pontos e 9 rebotes