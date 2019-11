Atlanta Hawks x Washington Wizards, NBA Playoffs 2015 (106 -101)

22:50 Vamos encerrando agora nossa transmissão. Uma boa noite a todos e até a próxima. Aquele abraço.

22:45 O próximo jogo acontece com mando do Atlanta, na Philips Arena. Os Hawks terão a vantagem de abrir vantagem na série.

Q4 0:00 - Fim de jogo no Verizon Center. Hawks vencem em 106 a 101 e deixam a série igualada em 2 a 2.

Q4 0:3.5 - Pierce erra o arremesso de três pontos.

Q4 0:09 - Washington pede tempo e terá a chance de forçar a prorrogação com um chute de três pontos.

Q4 0:35 - Nene converte os dois pontos!

Q4 0:38 - Tempo para os Wizards.

Q4 1:10 - Bradley Beal marca mais dois pontos.

Q4 1:12 - Hawks têm tudo para ganhar o jogo e empatar a série.

Q4 1:12 - Jeff Teague converte mais uma bola de três pontos.

Q4 1:36 - Pooter converte um dos lances livres.

Q4 2:10 - Sessions marca mais dois pontos para os Wizards.

Q4 3:16 - Gortat recebe rebote ofensivo e anota a bandeja.

Q4 3:40 Paul Milsap marca mais dois pontos.

Q4 4:27 - Agora, Hoford marca da linha de três pontos.

Q4 5:10 - Al Horford comete falta de ataque.

Q4 5:47 - Bradley Beal anota mais dois pontos. Ja são 30 do camisa 3.

Q4 6:03 - Teague marca mais dois pontos e chega aos 22.

Q4 6:33 - Bynum anota mais dois pontos.

Q4 6:45 - Teague converte o lance livre.

Q4 6:45 - Jeff Teague! Armador faz bela cesta e sofre a falta. Mostrando que é realmente um grande jogador.

Q4 7:32 - Beal marca mais dois pontos.

Q4 8:00 - Schroder marca da linha de três pontos.

Q4 8:42 - Bynum marca mais dois pontos e a diferença cai para cinco.

Q4 9:57 - Beal completa a jogada de três pontos.

​Q4 9:57 - Bradley Beal se infiltra na defesa, sofre a falta e converte a cesta.

Q4 10:25 - Jeff Teague responde para o Atlanta.

Q4 10:43 - Nene faz a bandeja e anote mais dois.

Q4 11:24 - Bradley Beal anota mais três pontos.

Q3 0:00 - Fim do terceiro quarto em Washington. Atlanta segue vencendo por 85 a 75.

Q3 0:02.6 - Schroder converte os dois lances livres.

Q3 0:22.9 - Sessions marca mais dois para os donos da casa.

Q3 1:54 - Linda cesta! Hoford completa a ponte aérea.

Q3 2:08 Bradley Beal converte os dois lances livres.

Q3 3:20 - Bazemora marca da linha de três e aumenta vantagem do Atlanta.

Q3 4:05 - Temos um tempo em quadra.

Q3 4:41 - Al Horford marca mais dois pontos para os Hawks.

Q3 5:25 - De novo ele! Paul Pierce anota sua quinta cesta da linha de três pontos. Cem por cento de aproveitamento para o ala-pivô no quesito.

Q3 6:07 Paul Pierce converte um dos lances livres.

Q3 6:46 - Jeff Teague anota mais uma cesta de dois.

Q3 7:30 - Nene converte mais dois pontos.

Q3 7:57 Antic marca da linha de três pontos.

Q3 9:00 - Teague responde na mesma moeda.

Q3 9:09 - Paul Pierce converte mais dois pontos.

Q3 09:46 - Com apenas três pontos de diferença, Atlanta pede tempo.

Q3 09:47 - Bingo! Bradley Beal acerta de linha de três pontos.

Q3 10:18 - Paul Milsap faz sua quarta falta em quadra.

Q3 11:03 - Bradley Beal converte os dois lances livres.

Q3 11:03 - Falta de Milsap em Bradley Beal.

Q3 11:21 - Gortat erra a bandeja.

Q3 12:00 - Começa o segundo tempo na capital americana.

Um dos grandes destaques dos Hawks vem sendo Paul Milsap, que ja anotou 15 pontos e seis assistência.

Continuem ligados, logo mais teremos todas as emoções do segundo tempo em Washington.

Q2 00:00 - Fim de primeiro quarto no Verizon Center. Vitória parcial do Atlanta por 65 a 55.

Q2 01:02 - Pooter responder na mesma moeda para os Wizards.

Q2 01:27 - Demarre Carrol anote da linha de três pontos.

Q2 01:52 - Gortat converte os dois lances livres.

Q2 02:17 - Beal anote mais dois pontos novamente.

Q2 02:48 - Bradley Beal converte os dois lances livres.

Q2 02:53 - Timeout para os Wizards.

Q2 03:30 - Paul Pierce converte mais uma de linha de três pontos.

Q2 03:46 - Mike Moscalla completa a ponte aérea.

Q2 04:18 - Teague converte um dos lances livres.

Q2 04:41 - Kyle Korver marca novamente da linha de três pontos.

Q2 04:54 - Paul Pierce faz a bandeja.

Q2 05:09 - Jeff Teague marca da linha de três pontos e abre vantagem do Atlanta para 10 pontos. Randy Witman pede para para os Wizards.

Q2 05:37 - Demarre Carrol faz seus primeiros pontos no jogo.

Q2 06:07 - Nene faz a enterrada para cima da defesa.

Q2 06:22 - Milsap faz linda cesta, sofre a falta e converte o lance livre.

Q2 06:51 - De novo ele! Bynum converte a bandeja e o treinador dos Hawks pede tempo.

Q2 07:28 - Bela bola de Bynum.

Q2 07:52 - Milsap converte os dois lances livres.

Q2 07:52 - Falta de Nene em Milsap.

Q2 08:28 - Antic erra o lance livre.

Q2 08:44 - Bradley Beal anota mais uma cesta da linha de três pontos.

Q2 08:54 - Tempo para o Washington.

Q2 08:54 - Dennis Schroder recebe embaixo da cesta e converte para dois pontos.

Q2 09:29 - Jeff Teague converte os dois lances livres.

Q2 09:29 - Falta de Will Bunyum

Q2 10:33 - Schroder anota da linha de três pontos.

Q2 10:50 - Nene faz a enterrada para delírio da torcida.

Q2 11:24 - Bradley Beal anota para três.

Q2 12:00 Começa o segundo quarto.

Q1 0:00 - Fim de primeiro quarto. Atlanta vai vencendo o Washington por 29 a 26.

Q1 1:02 - Drew Gooden marca da linha de três pontos.

Q1 1:16 - Gary Temple faz a falta.

Q1 1:53 - Ramon Sessions converte a bandeja.

Q1 2:15 - Al Horford anota mais dois pontos para os Hawks.

Q1 3:00 - Para três! Bradley acerta arremesso de longe e anota seu quinto ponto no jogo.

Q1 3:34 - Falta de Benzemore em Bradley Beal.



Q1 3:54 - Pero Antic anota mais dois pontos para o Hawks. Foi a vez do Washington pedir tempo.

Q1 4:57 - Jeff Teague anota a bandeja e recoloca o Atlanta na diantera.

Q1 5:03 - Bradley Beal erra arremase de três pontos.

Q1 6:16 - Tempo para o Atlanta.

Q1 6:16 - Paul Pierce responde na mesma moeda. Bela bola.

Q 16:35 - Korver marca de três pontos.

Q1 7:01 - Sessions converte os dois lances livres.

Q1 7:01 - Falta em Ramon Sessions.

Q1 7:34 - Jeff Teague marca e coloca os Hawks em vantagem.

Q1 7:53 - Paul Milsap marca a bandeja.

Q1 8:13 Nene marca mais dois pontos.

Q1 8:50 Bingo! Paul Pierce anota para três.

Q1 9:09 - Paul Milsap faz cesta após passe de Kyle Korver.

Q1 110:38- Sessions anota certa da linha de três pontos.



Q2 10:56 - Al Hoford desconta para os Hawks.

Q1 11:10 - Paul Pierce anota de três pontos.

Sobe a bola no Verizon Center!

Formação do Atlanta: Jeff Teague, Kyle Korver, Demarre Carrol, Paul Milsap, Al Hoford.

Escalação do Washington: Ramon Sessions, Bradley Beal, Paul Pierce, Nene, Gortat.

Otto Pooter tem uma média de 9.3 pontos por jogo no histórico da série até então. Além de 3,3 rebotes.

Faltam 15 minutos para o jogo, continuem ligados na nossa transmissão.

Ja a equipe do Atlanta, precisará por em prática as instruções do técnico Mike Budenholzer se quiser deixar a série empatada.

Os Wizards buscam abrir 3 a 1 na série e encaminhar classificação à final da conferência. Porém, o armador John Wall não estará em quadra.

Continuem ligados. Em instantes teremos todas as emoções do jogo 2 de uma das semifinais da conferência leste da NBA. A torcida ja está bastante empolgada para o jogo decisivo de daqui a pouco.

Fique de olho Kyle Korver. O jogador é um dos cérebros do time, sendo especialista em bolas da linha de três pontos. Korver foi um All-Star da NBA nesta temporada, após levar o Atlanta à uma ótima campanha na primeira fase. O camisa 26 é, sem quaisquer dúvidas, peça principal dos Hawks.

Fique de olho: Marcin Gortat. Com muita presença no garrafão, o pivô é peça chave da equipe treinada por Randy Witman. Marcin Gortat também vem demonstrando um belo aproveitamento nas cestas de dois pontos, sendo um dos principais destaques dos playoffs neste quesito.

A partida será disputada no Verizon Center, na capital americana. O centro esportivo é um dos principais do estado, e se torna um caldeirão em jogos do Washington Wizards e do Washington Capital, da NHL O Verizon foi apelidado de "Phone Booth" pelos fãs locais, por causa de sua associação histórica com várias empresas de telecomunicações,e tem capacidade para suportar cerca de 20,400 pessoas.

Enquanto isso, o armador Jeff Teague reforçou as palavras de seu comandante, dizendo que os jogadores que veem do banco estão sendo primordiais para o time. “Eu fui encorajado pela forma que jogamos no 4º quarto. Os jogadores do banco, sem dúvidas, tiveram uma grande atuação”, reiterou.

Do outro lado, a equipe treinada por Mike Budenholzer está ciente da importância do jogo 4. O técnico destacou que um dos pontos é o poder do grupo. “Eles (os jogadores) se ajudam muito em quadra, não há como medir. Felizmente, nós temos um grande grupo, e não apenas um time”, frisou.

Agora, o histórico da série está assim: em três jogos, duas vitórias dos Wizards. Já os Hawks, só conseguiram levar a melhor em uma ocasião. No jogo 2, quando foi bastante superior e trinfou por 106 a 90.

Jogo: Hawks x Wizards

Já o Atlanta é um time um pouco ofuscado nos últimos anos, porém a franquia tem um história de peso. Nomes como Lou Hudson e Dominique Wilkins já passaram por lá, atletas cujo suas camisas foram aposentadas. Os Haws têm 3 títulos da NBA, quando o clube tinha sede em St.Loius, no estado de Missouri.

O Washington Wizards é uma franquia de respeito na terra dos ianques. O clube tem um título na história da NBA, na temporada 1977-1978, quando ainda usava Washington Bullets como nome. A equipe foi onde o rei Michael Jordan encerrou sua carreira de tantas glórias no basquetebol.

Do outro lado, a equipe da Geórgia teve uma campanha impecável e até aquém do esperado no início. Ao todo, foram 60 vitórias e 22 derrotas para o time treinado por Mike Budenholzer. Jogando dentro de casa, o Atlanta só não saiu como vencedor em apenas cinco ocasiões.

Na temporada regular, o Washington Wizards não decepcionou. Foram 46 vitórias contra 36 reveses. Os Wizards tiveram um bom aproveitamento no Verizon Center, com apenas 12 derrotas.

Um dos pontos baixos do time fica por conta das fracas atuações do brasileiro Nenê, que vem sendo uma das decepções da série. Todavia, o no jogo 3, ele conseguiu se sair bem em quadra

Quando perguntando sobre a frieza na hora da cesta decisiva, “The Truth” demonstrou que realmente tem sangue frio. Com o armador John Wall de fora pela segunda vez na série, Pierce foi o destaque da equipe da capital. “Eu chamei o jogo e dei o meu melhor para conseguir a vitória”, disse.

Os Wizards buscam mais um triunfo e encaminhar classificação à final da conferencie leste. No último confronto, um grande jogo com um desfecho espetacular. Paul Pierce acertou a cesta no Buzzer Beater e deu a vitória ao Washington por 103 a 101.

Amigos conectados na Vavel Brasil, uma boa noite a todos. Estamos dando início à transmissão de Atlanta Hawks e Washington Wizards, no jogo 4 da série. Pela segunda vez consecutiva, o duelo será na capital americana e aqui fica não fica de fora de nenhum lance sequer dete grande jogo da NBA.