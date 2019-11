Resultado Winner/Limeira x Flamengo no Jogo 2 do NBB Playoffs 2015

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados nos playoffs do NBB na VAVEL Brasil!

O rubro-negro agora recebe o Limeira na próxima quinta-feira no Tijuca Tênis Clube e vai ter a primeira chance de fechar série no jogo 3. Se não conseguir na quinta, sábado terá outra oportunidade em possível jogo 4

FIM DE JOGO! FLAMENGO VENCE MAIS UMA FORA DE CASA CONTRA O WINNER/LIMEIRA POR 92 A 73

Flamengo coloca também seus reservas em quadra e fecha o jogo com tiro certo de Danielzinho dos 3 pontos. 92 a 73

4Q Meyinsse pega seu rebote ofensivo e marca mais 2. 89 a 73

LAPROVITTOLA DE 3!87 A 71

Dedé coloca todos os seus reservas em quadra faltando 01:30

4Q Laprovittola chama Meyinsse pro corta luz e o pivô vem. Mais 2 pontos e 13 de vantagem. 84 a 71

4Q Juizes marcam 8s do Flamengo na transição defesa-ataque. A arbitragem volta atrás na marcação pois o Flamengo tinha sofrido falta

CESTA E FALTA EM DAVID JACKSON! O ala acerta o lance livre na sequencia. 71 a 82

MARQUINHOS DE 3! Na zona morta outra vez o ala acerta de fora. 82 a 68

4Q Nezinho assiste Teichman que tenta diminuir faltando 3 minutos. 68 a 79

4Q Marcelinho acerta de 3 mas pisa na linha. Flamengo 79 a 66

4Q Deryk vem pro jogo e anota 2 pontos. 66 a 77

OUTRO TOCO DE MEYINSSE! O TERCEIRO QUE DAVID JACKSON SOFRE

AND ONE MARQUINHOS! O ala bate para dentro e recebe contato de Jackson. No lance livre ele acerta. 77 a 64

4Q Ronald Ramon diminui a diferença para 10 pontos, 64 a 74

4Q Laprovittola larga a bola da linha do lance livre marcando 2 pontos. 74 a 62

MARQUINHOS DE 3! Outra vez vindo do banco o camisa 11 tira o Flamengo do momento ruim. 72 a 62

4Q ENTERRADA DE FIOROTTO! Rebote ofensivo de Teichman e na sequencia Ronald Ramon dá a assistencia para Fiorotto 62 a 69

4Q Teichman e Nezinho marcam 4 pontos em sequencia e Limeira reage. 60 a 69

É DE 3 NEZINHO! 56 a 67

4Q Enterrada de Felicio depois do passe de Marcelinho. Combinação pelo 3º consecutivo. 67 a 53

4Q Jackson aproveita a marcação de Herrmann e marca 2 pontos. 53 a 65

4Q Herrmann comete falta em Ronald Ramon que acerta os dois lances. 51 a 65

4Q Olivinha faz jogada pessoal dentro do garrafão e pontua. 65 a 49

4Q HERRMANN TRIPLE! Flamengo começa o quarto acertando chute de fora. 63 a 49

FIM DO TERCEIRO QUARTO! NA ÚLTIMA BOLA TEICHMAN PEGA REBOTE OFENSIVO E MARCA. 49 a 60

3Q OLIVINHA PARA 3! Vantagem do Flamengo sobe para 13 pontos, 60 a 47

3Q Hayes comete falta em Herrmann que novamente acerta seus lance livres. 57 a 47

3Q CRAVADA DE RAFAEL MINEIRO! Passe de Nezinho pra ele. 47 a 55

3Q Hayes sofre falta e vai cobrar lances livres, os dois certos. 45 a 55

3Q TOCO DE MARQUINHOS! Outra vez David Jackson é parado

Tempo solicitado por Dedé. Limeira perde por 12 pontos

3Q Marquinhos crava após erro de Mineiro no ataque. 55 a 43

GEGE TRIPLAÇO! O armador sai do zero e anota em chute de longe

ENTERRADA DE HAYES! Boa trama ofensiva de Limeira 43 a 50

3Q CESTA E FALTA! Herrmann marca os pontos e ainda tem lance bônus, que converte. 50 a 41

3Q Jackson acerta uma cesta de 2 marcado por Herrmann. 41 a 46

3Q Olivinha vai a linha do lance livre e acerta apenas 1. 46 a 39

3Q As duas equipes erram bastante nessa metade inicial

3Q OLIVINHA É DE 3! Flamengo 46 a 39

3Q Hayes e Olivinha disputam rebote e a arbitragem diz que o jogador de Limeira tocou na bola. Fundo quadra Flamengo

3Q Benite demora a cobrar fundo bola e a arbitragem marca estouro. Herrmann entra em seu lugar depois desse lance

3Q Rafael Mineiro marca mais 2 pontos para Limeira. 39 a 43

3Q TOCO DE MEYINSSE! QUANDO JACKSON INFILTRAVA O PIVÔ NEGA A CESTA

3Q Hayes sofre falta dura de Meyinsse, também a 3ª. O americano acerta apenas 1. 37 a 43

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO! Laprovittola logo comete sua 3ª falta e é retirado do jogo

O bom jogo de Deryk não é por acaso. A LNB informou hoje que ele é um dos finalistas do troféu dos melhores sub-22 ao lado de Danilo Siqueira(Minas) e Antônio(Franca)

FIM DO SEGUNDO QUARTO! Flamengo vence por 43 a 36 mas a parcial do quarto foi em favor do Limeira, 21 a 16

2Q Fiorotto consegue 2 rebotes de ataques consecutivos mas a bola não cai

2Q Laprovittola outra vez invadindo o garrafão. 43 a 36

Dedé pede tempo para armar jogadas nos 74 segundos restantes nesse primeiro tempo

2Q MARQUINHOS RESPONDE PRA 3! O ala volta do banco da mesma forma que estava em quadra. São 4/5 dos 3 pontos para o camisa 11 rubro-negro. 41 a 36

2Q RONALD RAMON TRIPLAÇO! São apenas 2 pontos de diferença 36 a 38

2Q Agora Matheus Dalla se empolga e não acerta nem o aro

2Q Felicio sofre falta e acerta apenas um lance. 36 a 33

2Q MATHEUS DALLA PRA 3! Os meninos entram e diminuem a diferença para 2 pontos. 33 a 35

2Q DERYK PRA 3! 11 pontos para o garoto limeirense que entra muito bem no jogo

2Q Benite erra passe e Deryk recupera indo quadra toda com a bola para pontuar. 27 a 33

2Q Laprovittola invade o garrafão e faz seu 14º ponto. 33 a 25

2Q Rafael Mineiro para Teichman. 25 a 31

2Q Deryk anota 2 pontos no jump. 23 a 31

2Q Marcelinho comete falta em Matheus Dalla

2Q Marcelinho segura a bola sozinho e invade o garrafão marcando 2 pontos. 31 a 21

Tempo técnico de José Neto. Flamengo toma 6 pontos seguidos e o treinador para o jogo faltando 07:22 para o fim do quarto

2Q Defesa pressão de Limeira dá novamente certo e a equipe rouba a bola. Jackson acha Teichman que enterra fazendo 21 a 29

2Q Limeira anota 4 pontos seguidos. Primeiro com Teichman e depois com Deryk na primeira pontuação limeirense em contra ataques

2Q Benite arremessa desequilibrado e faz os primeiros pontos do quarto. Flamengo 29 a 15

FIM DO PRIMEIRO QUARTO! FLAMENGO VENCE LIMEIRA POR 27 A 15

1Q Laprovittola comete sua 2ª falta e leva Deryk a linha do lance livre. O armador converteu os dois. 15 a 27

1Q Teichmann acha bem Rafael Mineiro que diminui. 13 a 27

1Q MARQUINHOS DE NOVO! Parece filme repetido do 3º quarto contra São José no jogo 5. 27 a 11

1Q Flamengo comete a 5ª falta coletiva e leva Teichmann a linha do lance livre. O ala-pivô apenas o segundo lance. 11 a 24

1Q LAPROVITTOLA RESPONDE TAMBÉM DE FORA! 24 a 10

1Q JACKSON PRA 3 NO ESTOURO DO RELÓGIO! Boa cesta do armador norte-americano. 10 a 21

1Q OUTRA DE 3 DO MARQUINHOS! 19 a 5 Flamengo

1Q Fiorotto sai com duas faltas e Rafael Mineiro entra em seu lugar

1Q AND ONE! David Jakcson invade o garrafão marca a cesta e ainda sofre falta de Meyinsse. 5 a 16

1Q MARQUINHOS DE 3! Flamengo abre 14 pontos de vantagem. 16 a 2

1Q Hayes faz os primeiros pontos de Limeira na partida. 2 a 13

1Q Meyinsse sofre o toco de Hayes e no mesmo ataque comete falta de ataque

1Q Fiorotto erra pela 2ª vez consecutiva no ataque. Olivinha complementa assistencia de Marquinhos e o Flamengo faz 13 a 0

1Q LAPROVITTOLA PRA 3!! Limeira perde a bola no ataque e o Flamengo acerta de fora com o argentino. 11 a 0

Tempo técnico pedido por Dedé. Flamengo abre 8 pontos rapidamente nos primeiros minutos de jogo

1Q Outra enterrada do Flamengo! Agora Laprovittola rouba a bola e crava em contra ataque 8 a 0

1Q Meyinsse gira sobre Fiorotto no garrafão e o Flamengo faz 6 a 0

1Q Lançamento rápido de Laprovittola para Marquinhos que faz a enterrada. 4 a 0

1Q Laprovittola sofre falta e vai cobrar 2 lances livres. Os dois certos. 2 a 0 Flamengo

COMEÇOU O JOGO! Bola para Limeira na primeira posse

Trio de arbitragem para a partida: Fernando Serpa, Marco Antonio e Fabiano Huber

Flamengo: Laprovittola, Benite,Marquinhos, Olivinha e Meyinsse

As duas equipes já estão confirmadas para a partida. Limeira vai à quadra com Nezinho,Ronald Ramon, David Jackson,Hayes e Fiorotto

Benite falou dos 6 minutos sem pontuar do Limeira que foi o fator determinante para a virada, e vitória do rubro-negra no primeiro jogo: Na defesa, conseguimos nos impor, colocando em prática uma tática que atrapalhou de alguma forma o time deles e isso foi o mais importante. Temos que tentar manter e até buscar melhorar isso para o segundo jogo, pois sabemos que o nosso adversário vem muito forte, já que eles não querem perder a segunda atuando em casa

Para muitos uma surpresa, a vitória do Flamengo no jogo 1 não foi tão surpreende assim na opinião do técnico Dedé: A gente sabia que o mando de quadra era subjetivo. Sabíamos que o Flamengo poderia ganhar da gente em Limeira, assim como podemos vencê-los lá no Rio de Janeiro. Temos que pensar jogo a jogo e fazer um trabalho bem feito. Temos que ter o controle do jogo para sair daqui de Limeira com a série empatada

As duas equipes já se encontraram 13 vezes ao longo da história do Novo Basquete Brasil e a equipe carioca venceu 10 contra 3 confrontos vencidos pelos limeirenses. Limeira também tem histórico negativo pelos playoffs do NBB sendo a série passada contra Brasília sua única vitória em séries de pós temporada.

Fique de Olho: Laprovittola. Com 22 pontos, 6 assistências e 4 rebotes o armador vem subindo de desempenho nessa pós temporada e com ele jogando bem o time comandado por José Neto atua melhor, como aconteceu durante os títulos conquistados na temporada passada.

Fique de Olho: Chris Hayes. O ala-pivô nascido nos Estados Unidos foi efetivado titular para essa série e contribuiu com 15 pontos e 4 rebotes no jogo 1 e causou problemas ao Flamengo nos 27 minutos que esteve em quadra

No primeiro jogo da série, em Limeira, o Flamengo saiu vitorioso por 85 a 78 com grande desempenho no período final onde venceu por 29 a 19 e ainda deixou a equipe adversária 6 minutos sem pontuar. Nicolás Laprovittola acabou como cestinha do jogo com 22 pontos e David Jackson somou 19 pelo Winner/Limeira

Já o Flamengo veio logo abaixo na temporada regular, 3ª colocação com 2 vitórias a menos, e derrotas a mais por consequencia, e enfrentou nas quartas outra equipe paulista: Unimed/São José. O confronto passado do rubro-negro teve bastante equilibrio e foi decidido em favor do Flamengo apenas na 5ª partida no Tijuca Tênis Clube

O Limeira foi a segunda melhor equipe do Novo Basquete Brasil nessa temporada vencendo 25 partidas e perdendo 5 ao longo da temporada regular. Para chegar até a fase semifinal venceu o Uniceub/Brasilia por 3 a 1 nas quartas e agora enfrenta o Flamengo. Em condições normais a equipe comandada por Dedé teria a vantagem do mando de quadra mas perdeu a primeira partida em casa e o mando se inverteu

Boa noite, amantes do basquete! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Winner/Limeira x Flamengo, jogo 2 dos Playoffs do NBB. A bola sobe às 19h no Vô Lucato, em Limeira. Siga com a VAVEL Brasil!