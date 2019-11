Guia VAVEL do Final Four da Euroliga 2014/15: CSKA

O CSKA é o mais tradicional time de basquete de toda a Rússia, e um dos maiores times de toda a Europa. A equipe tem uma hegemonia impressionante dentro de seu país, desde a temporada 2002-2003, a equipe conquistou todos os títulos do Campeonato Russo de Basquete, o time atualmente tem a maior sequência de sua história com 12 títulos seguidos. Mas o sucesso nas quadras se estende também pela Europa, na Euroleague são 6 títulos na história, empatando com o Maccabi Tel Aviv na segunda posição de maiores vencedores, e desde 2002(com exceção de 2010/11), a equipe estava entre as 4 melhores equipes européias.

Naturalmente, o tamanho da equipe e as diversas conquistas, são vistos com bons olhos por toda a comunidade do basquete, o que levou a equipe a excursionar pelos Estados Unidos, no projeto de extensão da NBA, chamado de Global Games. Em 2013 foram duas partidas, uma vitória contra o Minnesotta Timberwolves e uma derrota para o San Antonio Spurs.

O Comandante

Depois de anos sob o comando do lendário Ettore Messina, o CSKA trouxe Dimitris Itoudis para preencher a lacuna do italiano que foi para a NBA, ser assistente técnico de Greg Popovich no San Antonio Spurs. É o primeiro grande clube que Dimitri assume como treinador principal, o Grego já treinou pequenos times na década de 90, mas fez sua carreira sendo assistente técnico de Željko Obradović no Panathinaikos, onde ambos ficaram de 1999 a 2012, conquistando inúmeros títulos e entrando para a história do basquete europeu.

Após a saída de Obradović, Dimitris Itoudis busca agora um novo desafio na carreira, assumindo uma tradicional equipe como Head Coach, e já começou com o pé-direito, liderando a VTB League (Campeonato Russo) estando atualmente nas semifinais da competição, além de classificar a equipe ao seu 4º Final Four seguido.

Caminho para o Final Four

O time russo teve uma excelente primeira fase na Euroleague, terminando a primeira fase do Grupo D de forma invicta com 10 vitórias e nenhuma derrota. Na segunda fase da competição, o CSKA continuou imponente e perdeu apenas 2 jogos dos 14 que disputou no Top 16, justamente para Olympiacos e Fenerbahce, ambos os times estão no Final Four.

Mesmo assim o time de Moscou terminou como a melhor equipe da Euroleague e teve o mando de quadra garantido para enfrentar o Panathinaikos na rodada de playoffs, e novamente não teve dificuldade nos 2 jogos realizados na Rússia, vencendo por mais de 20pts de diferença. Na primeira partida na Grécia, encontraram muita resistência e perderam por um ponto, mas se recuperaram no quarto jogo e confirmaram a classificação ao Final Four.

O Craque

Milos Teodosic é o cérebro da equipe russa, o armador Sérvio de 28 anos, está no CSKA desde 2011 e já coleciona diversos títulos pela equipe. Foi eleito o MVP da Euroleague em 2010, além de comandar também a seleção Sérvia, vice-campeã mundial em 2014. Teodosic é o líder de assistências do CSKA, com a maior média da Europa (7.0 por partida) e será por ele que passarão muitas das jogadas russas nesse Final Four, o armador consagrado é o principal jogador de Dimitris Itoudis, pois já provou que desequilibra muito as partidas e tende a ser um ‘’motor’’ do CSKA nessas situações.

Fique de olho

Vindo diretamente da NBA, o francês Nando de Colo que em 2012 foi draftado para a NBA pelo San Antonio Spurs, chegou ao CSKA em 2014 para conseguir o segundo título de maior relevância no basquete de clubes, a Euroleague. Iniciou a carreira na França, mas apareceu mundialmente no basquete atuando pelo Valencia e logo foi draftado por Grego Popovich em 2012, mas não se firmou no time e acabou rodando pela D-League até assinar com o time Russo.

O ala de 27 anos já conquistou seu espaço no time titular de Itoudis, com média de 24 minutos jogados por partida, e vem retribuindo sendo um dos cestinhas do CSKA na Euroleague, com 14.2 pontos por jogo. Juntamente com Andrei Kirilenko, Milos Teodosic, e jogando na posição de Sonny Weems, o francês pode ser uma grata surpresa nessa fase final da competição.