Guia VAVEL do Final Four da Euroliga 2014/15: Real Madrid

O Real Madrid está certamente entre os melhores e mais tradicionais times de todo o Mundo, são os maiores vencedores da história da Euroleague com 8 conquistas, além de serem os maiores campeões espanhóis com 31 campeonatos conquistados e fazerem parte de um clube milionário e tradicional. Acompanhando o Real Madrid dos gramados, o time de basquete também dominou a Europa nos anos 60 e 70, e mesmo não tendo gerações brilhantes, nunca deixou de entrar como favorita nas competições.

O time já foi base para a seleção espanhola inúmeras vezes, revelando diversos jogadores para o mundo, o jogador mais recente foi Nikolas Mirotic, que no final de 2013 se transferiu para o Chicago Bulls da NBA.A missão de Pablo Laso e seus comandados é finalmente vencer a Euroleague, já que a última conquista dos merengues foi nos anos 90. O time já bateu na trave duas vezes nos últimos anos, perdendo para Olympiacos e Maccabi Tel Aviv em 2013 e 2014 respectivamente.

O Comandante

O espanhol Pablo Laso teve a carreira treinando pequenos times da segunda divisão espanhola, ganhando mais destaque no meio do basquete quando promoveu a equipe do Gipuzkoa BC para a primeira divisão espanhola. Laso chegou ao Real Madrid em 2011 e desde então conquistou o tricampeonato da Copa del Rey, a liga ACB de 2012/13, e na temporada atual, já bateu o maior rival, o Barcelona, na final da Copa del Rey, para se sagrar campeão, além de ter classificado o time para os três últimos Final Four.

A temporada atual pode ser determinante para a carreira do treinador, se conquistar a chamada tríplice coroa (2 campeonatos nacionais e Euroleague), Pablo Laso pode mudar o patamar em que se encontra como um dos grandes treinadores da Europa. O grande trunfo dos blancos é poder ter a torcida ao seu lado, já que como já era previamente definido, o Final Four dessa temporada será realizado em Madri, o que com certeza será um fator para o Real Madrid.

Caminho para o Final Four

A campanha merengue começa no dia 17 de outubro de 2014, quando recebem o tradicional Zalgiris da Lituânia. O Real terminou a primeira fase com 8 vitórias e 2 derrotas, ficando na primeira posição do grupo A. No Top 16 a equipe madrilena novamente ficou na primeira posição do grupo E, com 11 vitórias e 3 derrotas, garantindo assim o mando de quadra nos playoffs.

Na série de playoffs o Real Madrid encarou o Anadolu Efes, tradicional time turco, que dificultou muito a vida dos madrilenos. Numa série equilibrada do começo ao fim, com direita a bola no último segundo do time turco, o time merengue conseguiu impor seu jogo na 4ª partida da série, e confirmou o favoritismo, não permitindo que a série voltasse para Madrid.

O Craque

Rudy Fernandez é o principal nome do Real Madrid, o ala de 30 anos começou a carreira no tradicional Joventut da Espanha, foi draftado aos 23 anos pelo Portland Trail Blazers, onde permaneceu por 3 anos, se transferindo para o Denver Nuggets em 2011. Atua também pela seleção espanhola, onde ganhou o Mundial de 2006, além da medalha de prata nas duas últimas olimpíadas.Assinou com o Real Madrid em 2012 e desde então

Mesmo não sendo o líder das estatísticas, Rudy Fernandez cumpre um papel fundamental no time merengue, sendo a válvula de escape do time e aparecendo principalmente em momentos decisivos. Os números comprovam essa melhora de rendimento de Rudy, na temporada regular o ala teve médias de 10.1 pontos e 5.9 rebotes, já no Top 16 a média saltou para 14.1 pontos, e nos playoffs dividiu o topo da pontuação com Sergio Llull, que prova que o jogador da seleção espanhola cresce quando necessário.

Fique de olho

Outro que vem chamando a atenção é o veterano Felipe Reyes, o ala-pivô que começou a carreira no Estudiantes, e se transferiu para o Real Madrid em 2004, desde então colecionando títulos com o tricampeonato da ACB, o tetracampeonato da Copa del Rey, além de duas medalhas de prata nas Olimpíadas.

Reyes é o cestinha do Real Madrid na temporada com média de 11.3 pontos por partida, e lidera também nos rebotes com 5.46, sendo selecionado para o All Team da Euroleague nessa temporada. O título europeu é o que falta na carreira de Reyes e o experiente jogador pode crescer muito nessa fase decisiva da competição.