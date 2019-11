Al Horford decide, Atlanta Hawks vence Washington Wizards e lidera série

Jogo equilibrado marca duelo entre Washington Wizards e Atlanta Hawks no jogo 5 dos Playoffs das conferência leste da NBA. Equipe da Geórgia, pela primeira vez na série, abre vantagem após vitória por 82 a 81 na Philips Arena, nesta quarta- feira (13). A cesta decisiva foi marcada pelo ala-pivô Al Horford, a 1.19 segundos do estouro do cronômetro.

Agora, os Hawks têm a chance de fechar a série na próxima partida, que será no Verizon Center, em Wasghinton. O resultado manteve o prévio favorito mais vivo do que nunca e, apesar do digníssimo esforço de John Wall, os Wizards foram batidos por apenas um ponto e precisarão fazer valer o mando de jogo no próximo confronto.

A presença de John Wall em quadra mudou a maneira de atuar do Washington Wizards. Depois de três jogos sem seu principal jogador, o time passou a ter sua principal arma para desequilibrar a defesa adversa. A proteção na mão esquerda não impediu o armador de a ir para cima e tentar as jogadas, mesmo correndo o risco de levar uma pancada no local e agravar ainda mais a lesão sofrida na mão esquerda.

O Atlanta, entretanto, manteve seu padrão de jogo. Com uma defesa bastante ligada, impediu cestas fáceis do adversário com cinco tocos apenas no primeiro quarto, dois deles de Al Horford no brasileiro Nenê. Assim, o time conseguiu terminar o período na liderança, vencendo por 23 a 19 no placar.



Com John Wall no banco no começo do segundo quarto, os Hawks pareciam que conseguiriam decolar. Chegaram a abrir oito pontos de vantagem, mas não foi suficiente. Os Wizards reagiram e, com a volta à quadra de seu principal jogador, assumiram a dianteira e fechara o período à frente: 47 a 41.



O jogo esquentou no terceiro quarto. Nenê se desentendeu com Paul Millsap e Paul Pierce discutiu com DeMarre Carroll. Com os ânimos exaltados, a tensão aumentou pelo resultado apertado, enquanto os rivais revezavam a liderança no placar, com uma leve superioridade do time da capital.

Na sequência, o Atlanta conseguiu equilibrar as ações depois de estar em desvantagem de 10 pontos. No fim do período, ainda voltou a liderar por 63 a 62 deixando aberto o duelo, que estava mais indefinido do que nunca na Philips Arena.

Os Hawks começaram o último quarto muito mal em quadra. Marcaram sua primeira cesta quando faltavam pouco mais de 6 minutos para o fim do jogo. Os Wizards aproveitaram e conseguiram abrir vantagem, chegando a ficar nove pontos à frente. No entanto, duas bolas de três seguidas, uma de Kyle Korver e outra de Al Horford reduziram a diferença para um, com pouco mais de quatro minutos por jogar.



O final foi intenso como de costume. Paul Pierce cometeu um erro no ataque e os Hawks ficaram dois pontos à frente. Com uma cesta de três, o veterano colocou os Wizards à frente a oito segundos do fim. Mas faltando um segundo Al Horford pegou um rebote de ataque salvador, em cima de Nenê, e deu a vitória ao time de Atlanta por 82 a 81 para delírio dos torcedores da Geórgia.

Cestinhas da partida:

Washington Wizards –

#3 Bradley Beal – 23 pontos

# John Wall – 15 pontos

#4 Marcin Gortat – 14 pontos

Atlanta Hawks –

#15 Al Horford – 23 pontos

#0 Jeff Teague – 14 pontos

#4 Paul Millsap – 14 pontos