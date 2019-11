Resultado Bulls x Cavaliers no NBA Playoffs 2015 Jogo 6 (73-94)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado à todos pela audiência. Continuem acompanhando na VAVEL Brasil a cobertura dos Playoffs da NBA, o melhor basquete do mundo.

FIM DE JOGO NO UNITED CENTER! O Cleveland Cavaliers vence o Chicago Bulls por 94 a 73 e chega à final de Conferência pela 5ª vez na sua história. Desde 2009, quando tinha LeBron James, a franquia não joga uma final.

Cleveland trabalhou a bola os 24 segundos para gastar o tempo e não atacou

Moore anota mais dois pontos para Chicago

Moore erra arremesso

Jones erra arremesso de 3 pontos

Mohammed erra arremesso

Snell erra arremesso

O Cleveland Cavaliers também coloca seus reservas em quadra

Faltando 2:16 minutos, o Chicago Bulls tira seus titulares de quadra e coloca os reservas. O Bulls parece que entregou e o Cavs está próximo da final da Conferência Leste

Timeout Cavaliers

Mirotic erra arremesso de 3 pontos

Mirotic erra ataque

LeBron converte 1 de 2 lances livres

Butler faz falta em LeBron

Snell converte os dois lances livres

Falta de JR Smith em Snell

LeBron James erra arremesso

O jogo se aproxima do fim e a vantagem do Cavaliers é grande

Snell anota mais 3 pontos para os Bulls

Rose erra arremesso de 3 pontos

Mais um ponto para Thompson que converteu o lance livre

Thompson marca mais dois para os Cavs e sofre falta de Noah

Butler erra arremesso

Thompson erra arremesso

Noah apenas 4 pontos no jogo

Dunk shot de Noah! Mais dois pontos para Chicago

Dellavedova acerta os dois lances livres

Falta do Gibson em Dellavedova

Gasol erra o hook shot

Dellavedova marca mais dois e chega a 17 pontos no jogo. É o nome dos Cavaliers no jogo

JR Smith erra arremesso de 3 pontos

Falta ofensiva de Butler

Shumpert anota mais dois para o Cavs

Dellavedova erra arremesso

Timeout Cavaliers

LeBron James erra arremesso

Brooks marca mais dois para Chicago

LeBron James marca mais dois

Dellavedova erra arremesso de 3 pontos

Brooks erra arremesso

Cavaliers muito próximo de eliminar o Chicago Bulls no United Center e garantir vaga na final da Conferência Leste

Timeout Bulls

Dellavedova acerta de 3 pontos! Cavs 20 pontos de frente

Brooks anota seus dois primeiros pontos no jogo

LeBron James anota mais dois pontos. Apenas 12 pontos

Butler erra arremesso, pega rebote e serve Gibson que também erra

Dellavedova anota mais dois pontos

Gibson erra o ataque

Dellavedova anota mais dois pontos e chega a 10 pontos no jogo

Butler erra dois arremessos seguidos

Começou o último período de jogo

Chicago venceu o 3º período por 16 a 15

FIM DE 3º PERÍODO! Bulls 60 - 73 Cavaliers

LeBron James erra arremesso de 3 pontos

Butler acerta de 3 pontos e a vantagem segue em 13 pontos para os Cavs

JR Smith acerta de 3 pontos de novo

Butler anota mais dois e corta a vantagem pra 13 pontos

JR Smith turnover

Rose anota mais dois e chega a 14 pontos no jogo

JR Smith acerta de 3 pontos

Butler anota dois pontos para Chicago e chega a 15 pontos no jogo

LeBron erra dois arremessos seguidos

Chicago não consegue diminuir a vantagem do Cavaliers e não consegue chamar a torcida para jogar junto

Timeout Cavaliers

Falta de ataque de Rose

Dellavedova acerta de 3 pontos

Butler acerta de 3 pontos

JR Smith erra arremesso de 3 pontos

Dunleavy erra arremesso

LeBron James marca mais dois e chega a 10 pontos no jogo

Butler erra o arremesso

Fadeaway de LeBron James e mais dois pontos para os Cavs

Timeout Bulls

Dellavedova acerta de 3 pontos

Butler acerta os dois lances

LeBron James comete mais uma falta em Butler e chega a sua 4ª falta no jogo. Dois lances livres para Chicago

Dellavedova anota os dois primeiros pontos do Cavaliers no 3º período

Cleveland gastou 24 segundos de posse de bola e não definiu o ataque

Cleveland errou 7 de 7 arremessos e Chicago errou 10 de 11.

Dunleavy anota os dois primeiros pontos do período e chega a 7 pontos no jogo

Sequência de horrores no United Center. Ninguém acerta nada

Toco de Mozgov!

2 minutos de muitos erros de ataque. Ninguém pontuou até agora

Começou o 3º período!

Kyrie Irving ainda é dúvida. O armador saiu com dores no tornozelo no início do 2º período e ainda não retornou e não se sabe se volta hoje.

O Cleveland Cavaliers venceu o 1º período por 33 a 31 e o 2º período por 25 a 13.

Assim como as bolas de 3 pontos, o banco também está fazendo a diferença no jogo. O banco de Cleveland anotou 28 pontos no jogo, enquanto o de Chicago anotou 9.

Até aqui as bolas de 3 pontos estão fazendo a diferença no jogo. O Cleveland Cavaliers tem aproveitamento de 57.1%, enquanto o Chicago Bulls tem aproveitamento de 10%.

No Jogo 5, LeBron James não cometeu 1 turnover. Hoje, já cometeu 3.

LeBron James não faz grande atuação até o momento. Acertou apenas 3 de 11 arremessos, anotando apenas 6 pontos. James também pegou 4 rebotes e deu 7 assistências

Jimmy Butler: 8 pontos, 2 rebotes e 1 assistência

Derrick Rose: 12 pontos e 3 assistências

Tristan Thompson: 10 pontos e 5 rebotes

Iman Shumpert: 11 pontos, 6 rebotes e 2 assistências

Derrick Rose e Jimmy Butler são os destaques do Bulls no jogo

Iman Shumpert e Tristan Thompson fazem grande partida pelo Cavaliers

FIM DO 2º PERÍODO! Bulls 44 - 58 Cavaliers

Butler põe fim na sequência de erros de Chicago e anota mais dois pontos

JR Smith converte os 3 lances livres

JR Smith arremessa para 3 pontos e sofre falta. Três lances livres para os Cavs

LeBron erra arremesso. Até aqui ta apagado no jogo

Timeout Cavaliers

Bulls tem sequências de erros no jogo e perde por 13 pontos

Cavaliers consegue um run de 17-2

LeBron James erra no ataque

Dunleavy erra arremesso de 3 pontos

Shumpert acerta de 3 pontos. Cavs abre 13

Rose erra arremesso

JR Smith acerta de 3 pontos. Cavs abre 10

LeBron James anota mais dois pontos no jogo

Noah da toco em Mozgov

Rose marca mais dois pontos no jogo

Sequências de turnovers. Butler errou pelo Bulls e LeBron pelo Cavs

Timeout Bulls

Shumpert acerta de 3 pontos. Cavs abre 7 pontos

Shumpert anota mais dois pontos para os Cavs

Mirotic erra arremesso de 3 pontos

Shumpert converte um lance livre

Falta de Mirotic em Shumpert e o clima esquenta

Dellavedova acerta cesta de 3 pontos

Mozgov erra arremesso e LeBron sofre falta de Butler no rebote

JR Smith errou arremesso e o rebote continuou com Cleveland

Mirotic acertou só um lance livre

Falta em Mirotic. Dois lances livres para Chicago.

JR Smith desperdiça contra-ataque do Cavaliers cometendo turnover

Jump shot entre LeBron James e Hinrich

Butler marca mais dois para Chicago depois de mais de 1 minuto sem ninguém marcar pontos

Grande começo de partida de Gasol que já tem 8 pontos e 4 rebotes

Mirotic marca mais dois pontos para o Bulls

Timeout Cavaliers

Kyrie Irving machucou o tornozelo e deixa a quadra

Mirotic anota mais dois pontos em rebote

Bela jogada individual de Shumpert que recoloca o Cavs na frente

Mirotic anota seus primeiros pontos no jogo e empata o jogo

Começou o segundo período

Destaque do Cavaliers até agora é Tristan Thompson com 10 pontos e 4 rebotes, e 100% de aproveitamento nos arremessos (4/4 FG)

Destaque do Bulls até agora é Derrick Rose com 10 pontos, 3 assistências e 1 rebote.

FIM DO PRIMEIRO PERÍODO! Bulls 31 - 33 Cavaliers

Thompson converte o lance livre

Dunk sensacional de Thompson que ainda sofreu a falta

Rose faz mais dois pontos e chega a marca dos 10 pontos no jogo

Jones acerta de 3 de novo. Cavs na frente por 1

Cavaliers trabalha bem a bola até chegar em LeBron James que fez mais dois pontos

Rose faz mais dois pontos para Chicago

Toco de Irving em Rose

Thompson converte o lance livre

Thompson anota mais dois pontos para os Cavs e sofre falta

Rose anota mais dois para os Bulls

Jones acerta de 3 pontos. Cavs diminui pra 3 pontos a vantagem do Bulls

Irving acertou só um lance livre

Timeout Chicago Bulls

Falta em Irving. Dois lances livres para Cavs

Dunleavy acerta bola de 3 pontos. Chicago 25-18

LeBron James erra dois arremessos seguidos

Noah converteu os dois lances

Noah sofre falta. Dois lances livres para Chicago

Taj Gibson se envolveu em confusão com Dellavedova no Jogo 5 e acabou expulso com falta flagrante 2

Taj Gibson que entrou no lugar de Gasol anota seus dois primeiros pontos no jogo

Mozgov converteu os dois lances livres

Retornando de lesão hoje, Gasol foi para o banco descançar. A lesão muscular ainda preocupa

Mozgov tentou dunk e sofreu falta. Mais dois lances livres para Cleveland

Rose anota mais dois para os Bulls que retoma a liderança

Mozgov converte os dois lances livres

Mozgov tenta arremesso e sofre falta de Gasol. Dois lances livres para Cleveland

Butler anota mais dois para Chicago com belo dunk!

Thompson tenta jogada individual e erra

Gasol turnover

Mozgov coloca o Cavs na frente: 15-14

Gasol anota mais dois com hook-shot

Mozgov invade o garrafão e anota mais dois para Cleveland

Rose vai ao ataque e também erra

LeBron James erra arremesso

Gasol erra arremesso

Turnover do Rose

Irving acerta arremesso de 3 pontos. Vantagem do Bulls cai para 1 ponto

Irving anota seus dois primeiros pontos no jogo

Timeout Cavaliers. Bulls vence por 12-6

Contra-ataque de Chicago Bulls e Gasol aumenta a vantagem

LeBron erra arremesso novamente

Butler erra arremesso de 3 pontos

LeBron erra arremesso

Dunleavy arremessou pra 3 no aro, mas Jimmy Butler anotou mais dois pontos no rebote

LeBron James vai ao ataque e comete falta. Bola dos Bulls que pode abrir 4 de frente

Mike Dunleavy marca seus primeiros pontos no jogos

Thompson converte os dois. 6-6

Thompson tenta fadeaway e sofre falta. Dois lances livres para o Cavs

Gasol converte os dois lances livres

Gasol erra o arremesso, fica com o rebote e sofre falta. Dois lances livres para o espanhol

LeBron James anota seus primeiros dois pontos no jogo. 4-4

Rose erra arremesso de 3 pontos

Tristan Thompson anota os primeiros pontos dos Cavs

Rose anota seus primeiros pontos no jogo. Bulls 4-0

Shumpert erra o arremesso

Pau Gasol abre o placar

Começou!

Vai subir a bola laranja em Chicago!

Jimmy Butler vs. Cleveland Cavaliers no Jogo 5: 29 pontos, 9 rebotes e 3 assistências.

Jimmy Butler é um dos grandes destaques do Chicago Bulls na temporada. O camisa 21 recebeu o prêmio de Most Improved Player, como atleta que mais evoluiu na temporada.

Chicago Bulls escalado: Derrick Rose, Jimmy Butler, Mike Dunleavy, Pau Gasol e Joakim Noah

Cleveland Cavaliers escalado: Kyrie Irving, Iman Shumpert, LeBron James, Tristan Thompson e Timofey Mozgov.

O mascote do Chicago Bulls, o "Benny the Bull", é um dos grandes destaques do United Center.

O United Center no momento:

Caso o Bulls vença hoje, o Jogo 7 será em Cleveland, na casa do Cavaliers.

O United Center será o palco do Jogo 6. Os Bulls terão o apoio de sua torcida para forçar o Jogo 7!

Depois de desfalcar a equipe por causa de lesão, Pau Gasol retorna a equipe dos Bulls nesta noite.

Confira o desempenho de LeBron James nos cinco jogos vs. Chicago Bulls:

- Pontos Rebotes Assistências Jogo 1 19 15 9 Jogo 2 33 8 5 Jogo 3 27 8 14 Jogo 4 25 14 8 Jogo 5 38 12 6

Confira o desempenho de Derrick Rose nos cinco jogos vs. Cleveland Cavaliers:

- Pontos Rebotes Assistências Jogo 1 25 5 5 Jogo 2 14 7 10 Jogo 3 30 7 7 Jogo 4 31 2 4 Jogo 5 16 9 7

No Jogo 4, último jogo da série realizado no United Center, em Chicago, LeBron James decidiu o jogo na última bola. Relembre:

No Jogo 3, Derrick Rose tinha 3 segundos para arremessar e decidiu o jogo com belo chute de 3 pontos. Relembre:

Confira o resultado dos cinco jogos da série:

Cavaliers 92 - 99 Bulls Cavaliers 106 - 91 Bulls Bulls 99 - 96 Cavaliers Bulls 84 - 86 Cavaliers Cavaliers 106 - 101 Bulls

Derrick Rose e LeBron James são os grandes destaques das equipes, confirmando o que já era esperando. D-Rose foi decisivo nas duas vitórias dos Bulls, enquanto LeBron foi decisivo nas três vitórias dos Cavs.

Ao anotar 38 pontos, 12 rebotes e 6 assistências, LeBron James igualou o recorde de Michael Jordan como o jogador que mais vezes conseguiu anotar pelo menos 30-5-5 em uma partida. Ambos estão empatados com 51 jogos.

No último jogo, realizado na terça-feira (12), o Cleveland Cavaliers venceu por 106 a 101 com mais uma grande atuação de LeBron James.

O Cleveland Cavaliers vence a série por 3 a 2. Caso vença o Chicago Bulls hoje, garante vaga nas finais dos Playoffs da Conferência Leste.

Boa noite, amante do basquete! A partir de agora iniciamos a nossa transmissão em tempo real do Jogo 6 de Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers, pela semifinal dos Playoffs da Conferência Leste. A bola laranja sobe às 21h (de Brasília), no United Center, em Chicago.