Cleveland Cavaliers vence Chicago Bulls e está na final da Conferência Leste da NBA

Na noite desta quinta-feira (14), o Cleveland Cavaliers foi ao United Center enfrentar o Chicago Bulls, pelo jogo 6 da semifinal dos Playoffs, precisando vencer para garantir a vaga na final da Conferência Leste, e venceu por 94 a 73. Desde 2009, quando tinha LeBron James mais novo, o Cavaliers não chega a final de Conferência. Esta será a 5ª de sua história e a 5ª seguida de LeBron James. Agora, os Cavs esperam o vencedor da série entre Washington Wizards e Atlanta Hawks.

O grande destaque da noite foi o australiano Matthew Dellavedova com 19 pontos. Em noite apagada das grandes estrelas, o banco do Cavaliers fez a diferença no segundo tempo de jogo e aproveitou a apatia do Bulls para garantir a franquia na final da Conferência Leste.

O primeiro quarto de jogo foi equilibrado. Os Bulls abriram frente boa parte do período graças a boa atuação de Gasol e Rose. Entretanto, graças a Irving e Thompson o Cleveland Cavaliers se recuperou e venceu o período por dois pontos. No segundo período, o Cavs foi muito superior e LeBron James apareceu para o jogo. Apesar da lesão de Irving, Iman Shumpert deu conta do recado e os visitantes venceram o período por 25 a 13.

Nos dois últimos períodos de jogo, muitos erros de arremessos. Os Bulls anotaram 16 pontos no 3º período e 13 no 4º período, enquanto o Cavaliers marcou 15 e 21 pontos, respectivamente. A apatia de Chicago no terceiro quarto fez a equipe ir para os últimos 12 minutos com 13 pontos atrás. Matthew Dellavedova comandou o Cavaliers nos dois quartos finais e foi o grande responsável pela vitória por 21 de diferença. A equipe de Chicago se entregou a 2 minutos do fim.

O jogo

O primeiro período de partida foi responsável por um jogo muito equilibrado, onde em alguns momentos o Chicago Bulls chegava a abrir uma boa vantagem, mas que não durava muito tempo por causa de Kyrie Irving e Tristan Thompson, que fizeram cestas importantes para colocarem os Cavs na frente do placar. Thompson também foi importante nos rebotes, principalmente nos ofensivos, e assim ajudou o time visitante a sair com a vitória por dois pontos no quarto.

O segundo período começou equilibrado assim como o primeiro, e seguia uma partida que ninguém conseguia abrir uma boa vantagem. Mas surpreendentemente, os Cavaliers conseguiram encontrar a chance de abrir frente depois de Irving sair machucado e o time melhorar na partida. Porém, essa melhora também se deve ao momento de uma falta flagrante de Nikola Mirotic em Iman Shumpert, que pareceu inspirar o time de Ohio e fazer a equipe de Illinois a se perder no jogo. Os Cavs venceram o quarto por 12 pontos e levaram o jogo para o intervalo com 14 de frente.

A volta do intervalo foi responsável por uma primeira parte tenebrosa, onde as duas equipes pareciam displicentes e sem vontade de jogar, errando tudo que tentavam. Em quase seis minutos, só dois pontos foram convertidos pelos Bulls. Assim, o time da casa perdeu a chance de encostar na partida, assim como o time visitante perdeu a chance de matar o jogo. Depois, no fim do período, a partida melhorou um pouco e acabou com vitória de Chicago por um ponto e assim indo pro último quarto perdendo por 13.

O último quarto não teve nenhuma emoção, Chicago não reagiu de alguma forma e foi matado por Dellavedova, que tratou de substituir muito bem Kyrie Irving e levar o time as finais de Conferência depois de seis anos.

Destaques do jogo:

- Cleveland Cavaliers

#8 Matthew Delavedova: 19 pontos

#23 Lebron James: 15 pontos, 9 rebotes e 11 assistências

#13 Tristan Thompson: 13 pontos e 17 rebotes

- Chicago Bulls

#21 Jimmy Butler: 20 pontos

#1 Derrick Rose: 14 pontos e 6 assistências

#16 Pau Gasol: 8 pontos e 5 rebotes