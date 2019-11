Olympiacos e Real Madrid fazem reedição de 2012/13 no Final Four da Euroliga

Nesse domingo Real Madrid e Olympiacos entram em quadra para definir o campeão da Euroliga da temporada 2014/15 repetindo a final de 2012/13, onde o time grego superou os espanhóis por 100 a 88. Dessa vez a partida será realizada as 15h em Madri, casa dos merengues, que esperam conquistar a Europa após perder as duas últimas finais, e quebrar um jejum que já dura 20 anos.

Na abertura do Final Four, CSKA e Olympiacos protagonizaram um jogo de basquete muito equilibrado tecnicamente, os russos tinham o melhor ataque da competição, mas não conseguiram superar a melhor defesa europeia, pertencente aos gregos, e perderam numa bola decisiva do ídolo Vassilis Spanoulis, que garantiu a terceira final em 4 anos.

Mais tarde, o Real Madrid fez o jogo de fundo frente ao Fenerbahçe que chegava pela primeira vez num Final Four, e não teve dificuldades para bater o time turco, com grande atuação coletiva da equipe, principalmente no segundo quarto, onde abriu 20 pontos de diferença que encaminharam na classificação.

Real Madrid chega a Final com temporada impecável

Os blancos fazem uma temporada realmente empolgante, o time teve a melhor campanha do Grupo A ficando em primeiro lugar do grupo, na fase seguinte novamente ficaram na liderança. O segundo melhor ataque da competição garantiu o mando de quadra nos playoffs e enfrentaram o Anadolu Efes da Turquia, e venceram a série por 3 a 1, eliminando os turcos fora de casa.

Nas competições domésticas o Real também vem fazendo excelente papel. O time bateu o maior rival Barcelona na Final da Copa do Rei em outubro de 2014, e teve Rudy Fernández como MVP da competição.

Pela ACB, que ainda está sendo disputada, o Real Madrid é o líder isolado com e já garantiu a primeira posição, e terá o mando de quadra nos playoffs até a final do campeonato. A equipe quer conquistar a tríplice coroa, que apesar de não ser um título oficial, serve para coroar a brilhante temporada.

O ala-armador da seleção espanhola Rudy Fernandez concedeu entrevista coletiva nesse sábado e falou sobre a partida. “Estamos prontos, e feliz por estar nesse Final Four em Madri, essa será uma nova chance para nós. Estamos mais confiantes dessa vez, precisamos jogar duro na defesa, assim teremos mais opções no ataque”, finalizou.

Olympiacos se supera durante a temporada e chega a final com partidas memoráveis

A temporada dos Reds foi marcada por momentos de emoção, desde a eliminação do Barcelona na última bola de Printezis, como no chute mais do que decisivo de Spanoulis que colocou o Olympiacos na final, e é com esse espírito que os gregos vem à quadra nesse domingo.

O ala-armador de ídolo grego Vassilis Spanoulis foi o atleta mais procurado pela imprensa no treino aberto desse sábado e também disse algumas palavras: “Talvez esse seja nosso destino, fizemos um bom jogo, com boa defesa e vencemos um time forte como o CSKA”, ainda falou sobre o adversário na final desse domingo: “Eles são os favoritos, foram montados para ganhar a Euroliga, jogam em casa e teremos que estabelecer nosso ritmo, nosso jogo, para sairmos vencedores”.

Durante a temporada, a equipe não obteve resultados tão brilhantes como em outros tempos. No território nacional a equipe não é absoluta, na chamada Greek Cup, a copa nacional do país, o Olympiacos foi derrotado por seu histórico rival Panathinaikos ainda nas quartas-de-final, que depois se sagraram campeões.

Pelo Campeonato Grego, a equipe conseguiu terminar a fase classificatória em primeiro lugar, e após o fim da Euroliga, enfrentará o Koroivos na série de playoffs das quartas-de-final.

CSKA e Fenerbahçe decidem a terceira posição

No jogo anterior, CSKA e Fenerbahçe jogarão as 12h para decidir o terceiro lugar da competição, o time de Dimitris Itoudis deixa a competição com sentimento de frustração, pois tinham a melhor campanha geral da Euroliga, já os comandados de Obradovic que chegaram ao primeiro Final Four da história do clube, deixam a torcida esperançosa para as temporadas futuras.