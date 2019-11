Resultado de Real Madrid x Olympiacos (78-59) pelo Final Four da Euroliga 2014/2015

Você acompanhou mais uma Live pela VAVEL Brasil. Muito obrigado a todos que acessaram, e até logo!!

Uma curiosidade interessante para os brasileiros: O Real Madrid, vencedor da Euroliga, enfrentará o Bauru, vencedor da Liga das Américas, em partida que provavelmente será no Brasil.

Pablo Laso: "Tivemos caráter, demonstramos durante toda a competição, mesmo com nossos problemas, nossas mudanças".

É a 9ª conquista européia do Real Madrid

Após um jejum de 20 anos, a taça da Euroliga voltará as mãos do Real Madrid

Jogadores já se abraçam e comemoram o título

O REAL MADRID É CAMPEÃO EUROPEU!!!

LLULLLLLL!!!! O armador acerta bandeja e a torcida delira

Gustavo Ayón acerta mais dois lances livres e coloca 14pts de diferença, 69 a 55

Llull amplia, 67 a 55, Real Madrid bem perto do título !!

NOCIONI!!! Bela bola do argentino para colocar 2 dígitos de diferença no placar, 65 a 55

Sloukas pra 3 !!!! 62 a 55

Slaughter abre 10 pontos, 60 a 50

Olympiacos diminui com Othello Hunter... 58 a 50

Vamos ao quarto final do basquete europeu

Final de terceiro período, Real Madrid vence por 53 a 46

Sloukas acerta os lances livres 53 a 46

Carroll está impossível, já são 16 pontos para o ala, que coloca o Real na liderança do placar 51 a 44 para os blancos

JAYCEEE CARROLLLL !! Real retoma a liderança 45 a 43

Cesta e falta para Sloukas, jogo empatado em 43 a 43

AQUI NÃO !! Carroll chuta para 3 pontos e recoloca Real na frente

Printezis !! Para virar a partida, 41 a 40 para o Olympiacos

LOJESKI !!!!! para deixar a diferença em 1 ponto, Real 40 x 39 Olympiacos

Pelo Olympiacos, é Matt Lojeski, o cestinha da partida, com 10 pontos

O destaque do Real até aqui é o pivô Jonas Maciulis com 9 pontos e 2 rebotes

INTERVALO DE JOGO!!!

PRA TRÊS !!!! Com tiro de K.C Rivers, o Real Madrid vai para o intervalo na frente, 35 a 28

Olympiacos reage com Othello 32 a 28

Real Madrid segue ampliando com Nocioni 30 a 26

Os merengues empatam o jogo!!! 25 a 25

Real encosta, 21 a 19

Olympiacos amplia, 21 a 15 para os gregos

Final de primeiro quarto: Olympiacos 19 x 15 Real Madrid

17 a 6 para os gregos

Lojeski empata para o Olympiacos, 6 a 6

Jaycee Carroll pra mais 2, 4 a 0 Real

Felipe Reyes abre o placar, 2 a 0 Real

Sobe a bola em Madri

O Olympiacos vai de: Mantzaris, Spanouis, Bryant, Printezis e Darden

O Real Madrid vem escalado com: Sérgio Llull, Jaycee Carroll, Rudy Fernández, Felipe Reyes e Gustavo Ayón

Menos de 15 minutos para a bola subir em Madri

Os fanáticos torcedores do Olympiacos estão em ótimo número nas arquibancadas:

Para os que se apegam a superstição: O time júnior do Real Madrid venceu o Crvena Zvezda por 73 a 70 e foi campeão do torneio Adidas Next Generation

Mesmo dererotados, torcedores do Fenerbahçe cantavam pros jogadores após o fim da partida :

Na partida anterior, o CSKA bateu o Fenerbahçe por 86 a 80 e ficou com a 3ª colocação da Euroliga

Assista também os lances de Real Madrid x Fenerbahçe:

Confira os melhores momentos da semifinal entre CSKA x Olympiacos:

Todos os 13 mil lugares do Barclaycard Center estarão ocupados

Vassilis Spanoulis: “Talvez esse seja nosso destino, fizemos um bom jogo, com boa defesa e vencemos um time forte como o CSKA”, ainda falou sobre o adversário na final desse domingo: “Eles são os favoritos, foram montados para ganhar a Euroliga, jogam em casa e teremos que estabelecer nosso ritmo, nosso jogo, para sairmos vencedores”.

Os reds garantiram a vaga na final após vencer o CSKA na sexta-feira

Confira também o guia sobre o Olympiacos

Real Madrid x Olympiacos

Rudy Fernández: “Estamos prontos, e feliz por estar nesse Final Four em Madri, essa será uma nova chance para nós. Estamos mais confiantes dessa vez, precisamos jogar duro na defesa, assim teremos mais opções no ataque”

O time merengue chegou a finalíssima após bater o Fenerbahçe na sexta-feira

Confira o guia especial sobre o Real Madrid

A bola sobe as 15h em Madrid!!!

Boa tarde amantes do basquete! Você acompanha agora a transmissão da VAVEL Brasil de Real Madrid x Olympiacos pela final da Euroliga