Resultado Golden State Warriors - Houston Rockets, Jogo 2 final da Conferência Oeste do NBA Playoffs (99-98)

Golden State Warriors:

#30 Stephen Curry - 33 pontos e 6 assistências

#12 Andrew Bogut - 14 pontos e 8 rebotes

#11 Klay Thompson - 13 pontos e 4 rebotes.



Houston Rockets:

#13 James Harden - 38 pontos, 10 rebotes e 9 assistências

#12 Dwight Howard - 19 pontos e 17 assistências

#6 Terrence Jones - 12 pontos e 2 rebotes

Final de jogo! 99-98 em Oakland. Jogo sensacional. Vamos aos destaques da partida.

Na transição, Harden foi pra cima de Thompson, Curry dobrou e o jogador de Houston perdeu a chance do arremesso e o tempo acabou!

Curry ficou na troca contra Howard. Foi pra cima, assistiu Barnes que buscou bandeja no revés. A defesa pegou o rebote.

IMPRESSIONANTE! GOLDEN STATE VENCE APÓS UMA SUCESSÃO DE ERROS!

4º Quarto (-33.0): PONTE AÉREA E HOWARD CRAVA! APENAS UM PONTO! QUE JOGO! 99-98.

4º Quarto (-40.6): Violação de quadra! Posse de Houston.

Marca também. 99-96.

Acerta, Harden. 99-95.

4º Quarto (-50.2): Falta em James Harden. Dois lances.

Minuto final!

4º Quarto (-1:13): HARDEN CRAVA NA INFILTRAÇÃO! 99-94.

Acerta a segunda. 99-92.

Green erra a primeira.

4º Quarto (-1:18): Green sofre falta. Arremesso pra Golden State.

Acerta a segunda. 98-92.

Converta a primeira. 98-91.

4º Quarto (-1:32): Harden busca a infiltração e sofre falta. Dois lances.

4º Quarto (-1:40): STEPHEN CURRY, NO FADE AWAY! 33 pontos pro armador dos Warriors. Pega fogo o ginásio! 98-90.

4º Quarto (-2:00): Trombada na briga pelo rebote e a arbitragem marca falta para Golden State.

4º Quarto (-2:10): Para o jogo, o time dos Warriors. Jogo pegando fogo!

Acerta o segundo. 96-90.

Erra o primeiro lance.

4º Quarto (-2:20): Agora foi James Harden que sofreu falta e tem dois lances.

Bogut erra o lance extra.

4º Quarto (-2:31): CURRY PRA BOGUT QUE ACERTA E SOFRE FALTA! QUE JOGO! 96-89.

4º Quarto (-2:43): HARDEN RESPONDE PRA TRÊS! ESPETÁCULO! 94-89.

4º Quarto (-2:54): CURRY QUEBRA A COLUNA DE JONES E MARCA DE DOIS! 94-86.

Converte o segundo. 92-86.

Erra o primeiro.

4º Quarto (-3:29): TOCO LINDO DE THOMPSON EM HARDEN. No contra ataque, falta de Ariza em Green.

Acertou a segunda. 91-86.

Erra o primeiro.

4º Quarto (-4:15): Falta de Bogut, a quinta dele e Howard com dois lances.

4º Quarto (-4:29): Curry acha Thompson, que marca. 91-85.

4º Quarto (-5:01): PONTE AÉREA E BOGUT ENTERRA. Conexão Thompson/Bogut! 89-85.

4º Quarto (-5:34): HARDEN TIRA THOMPSON E MARCA! Que jogada do Barba. 87-85.

4º Quarto (-6:18): TREVOR ARIZA ENTERRA! Contra ataque mortal. 87-83.

4º Quarto (-7:02): Bogut assiste Curry e 87-81 no jogo.

4º Quarto (-8:00): James Harden encontra Howard de uma maneira sensacional e o pivô guarda mais dois. 85-81.

4º Quarto (-8:11): Thompson marca em arremesso curto. 85-79.

4º Quarto (-8:30): Howard crava. 83-79.

4º Quarto (-8:48): Pede teve, Kevin McHale. 83-77.

4º Quarto (-9:38): Igoudala guarda debaixo do garrafão. 83-77.

4º Quarto (-10:24): Mais uma vez Livinsgtone. 81-77.

4º Quarto (-11:18): Livinsgton guarda no tiro curto. 79-75.

Vamos para o tempo final de partida.

Jogo super equilibrado. O time da casa chegou a ter 15 pontos de vantagem. Agora tem apenas 2.

Fim de terceiro quarto. Vai dando Golden State, mas por apenas uma posse. 77-75.

3º Quarto (-0.8): Leandrinho arranca uma falta de James Harden e a torcida vai à loucura. 77-75.

3º Quarto (- 6.8): Pegada dura de Green em Harden. Posse pra Houston.

3º Quarto Último lance

3º Quarto (-1:22): Harden manda mais uma de dois. 77-75.

3º Quarto (-2:38): Harden guarda na bandeja curta. 75-73.

Erra a segunda bola.

Curry acerta a primeira. 75-71.

3º Quarto (-2:57): Stephen Curry infiltra e sofre falta. Jogo parado após tempo do Houston.

3º Quarto (-3:29): Draymond Green marca e sofre falta. Guarda o lance e abre 74-71.

3º Quarto (-3:47): Terrence Jones marca debaixo do garrafão e empata mais uma vez. 71-71.

3º Quarto (-4:42): CURRY DANÇA E MARCA MAIS UMA DE TRÊS! 71-67.

3º Quarto (-5:04): Bogut comete a quarta falta e sai de quadra.

3º Quarto (-6:00): CRAVADA DE THOMPSON! Incendeia a galera. 68-67.

3º Quarto (-6:48): Curry infiltra e vira na bandeja. 66-65.

3º Quarto (-7:21): Klay Thompson! De três! 64-65.

Acerta o segundo. 61-65.

Guarda o primeiro. 60-65.

3º Quarto (-7:53): Green infiltra e sofre falta. Dois lances pra Golden State.

3º Quarto (-8:13): Ariza marca a terceira bola de três do Houston e abre seis pontos. 59-65 e Steve Kerr para a partida.

Guarda o segundo lance. 59-62.

Erra o primeiro, Howard.

3º Quarto (-8:41): Howard sofre falta e tem dois lances.

3º Quarto (-9:08): Jason Terry guarda de três. 59-61.

3º Quarto (-9:32): Bandeja sensacional de Stephen Curry. 57-58.

3º Quarto (-10:29): Harden vira o jogo em bola de três. 55-58.

Vamos lá, terceiro quarto.

Destaques da partida:



Golden State Warriors:

#30 Stephen Curry - 17 pontos e 2 assistências

#12 Andrew Bogut - 10 pontos e 2 assistências



Houston Rockets:

#13 James Harden - 19 pontos e 6 rebotes

#12 Dwight Howard - 11 pontos e 8 rebotes

TOCO MÁGICO DE HARDEN! A partida vai ao intervalo empatada. Que jogo! 55-55.

2º Quarto Última posse.

2º Quarto (-10.2): PONTE AÉREA SENSACIONAL E HOWARD CRAVA! Empatada a partida. 55-55

2º Quarto (-41.5): HARDEN, ESPETÁCULO! Dançou novamente e guardou de três por cima da marcação. 55-53.

2º Quarto (-1:14): Harden dançou pra cima de Curry e guarda no fade away. 55-50.

2º Quarto (-1:40): Bogut guarda na bandeja. 55-48.

2º Quarto (-2:13): CURRY, MAIS UMA PRA TRÊS! 54-48.

2º Quarto (-2:57): Mais uma marcação de três segundos da defesa. Agora é a vez do Houston marcar, com James Harden.

2º Quarto (-3:49): Golden State cometendo muitos turnovers. Houston melhora e o treinador do time da casa para a partida.

2º Quarto (-4:44): HARDEN, EM LINDA JOGADA INDIVIDUAL. 51-43.

2º Quarto (-5:42): Capela guarda debaixo do garrafão. 49-39.

Técnico do Golden State para o jogo.

2º Quarto (-6:35): Jason Terry guarda de três. 49-37.

2º Quarto (-7:13): CRAVA, HOWARD! 49-34.

Leandrinho muito bem na partida. Veio do banco e contribui com ótimos passes e pontos.

2º Quarto (-7:43): Barnes põe outra pra três, para o jogo, o time dos Rockets. 49-32. Tudo dando certo ao time de amarelo da casa.

2º Quarto (-8:21): CRAVA, SHAW LIVINGSTONE! 46-30.

2º Quarto (-8:59): Interferência na caída da bola e mais dois pontos, Warriors. 44-28.

2º Quarto (-9:38): Leandrinho guarda na bandeja, Golden State abre 42-28 e Kevin Mchale para o jogo. Explode a Oracle Arena.

2º Quarto (-10:32): ENTERRADA SENSACIONAL DE IGUOLDALA NA CABEÇA DE HOWARD! 40-28.

No lance final, Leandrinho marca na bandeja e time de Golden State fecha o primeiro quarto com 36-28, em show particular de Stephen Curry, com lindos arremessos de três.

1º Quarto (-27.7): Guarda os dois, Andre. 36-28.

1º Quarto (-27.7): Vacilo do ataque de Houston e Iguoldala consegue falta.

1º Quarto (-1:30): Curry, mais uma do perímetro. Já foram quatro. 32-24.

1º Quarto (-2:14): Manda pra dentro, Howard e converte lance de bonificação, após falta. 27-24.

1º Quarto (-2:38): Curry, mais uma pra três! 27-21.

1º Quarto (-2:50): Marca os pontos, Harden. 24-21.

1º Quarto (-2:50): Falta em James Harden. Dois lances pra Houston.

1º Quarto (-2:59): Trabalho de bola bem feito e Curry guarda da zona morta. 24-19.

1º Quarto (-3:26): Curry perde a bola e Brewer crava. 21-19.

1º Quarto (-3:50): Curry, pra três! 21-16.

1º Quarto (-4:05): Corey Brewer se estica todo pra marcar pra Houston. 18-16.

1º Quarto (-4:34): TOCO SENSACIONAL DE BOGUT PRA CIMA DE JAMES HARDEN! O Barba foi pra cravada mas o pivô dos Warriors evitou de modo sensacional.

1º Quarto (-4:54): Marcado três segundos da defesa. Curry marca os dois lances e a posse ainda é do time mandante. 18-14.

1º Quarto (-5:16): Bogut marca no gancho curto. 17-12.

1º Quarto (-5:50): Manda pra dois, Curry. 15-10.

1º Quarto (-6:25): Thompson marca seus primeiros pontos. 13-10.

1º Quarto (-7:20): Jogada bem trabalhada dentro do garrafão e Bogut marca na bandeja. 11-10.

1º Quarto (-7:44): JASON TERRY DE LONGE! Vira pro time de Houston e para o jogo, o treinador do Golden State. 9-10.

1º Quarto (-8:59): PONTE AÉREA LINDA DE BOGUT. Vira os Warriors. 7-5.

1º Quarto (-9:36): Responde na mesma moeda Klay Thompson. Tudo igual. 5-5.

1º Quarto (-9:49): Jason Terry já guarda de três. 3-0.

1º Quarto: Começa a partida na Califórnia.

Golden State Warriors: Stephen Curry (armador), Klay Thompson (ala-armador), Harrison Barnes (ala), Draymond Green (ala-pivô), Andrew Bogut (pivô).

Houston Rockets: Jason Terry (armador), James Harden (ala-armador), Trevor Ariza (ala), Josh Smith (ala-pivô), Dwight Howard (pivô)

Série de 7. Os Warrior já tem uma vitória. É decisão. O clima é outro. E você acompanhará tudo, aqui na VAVEL Brasil.

Equipes no trabalho de aquecimento. Daqui a pouco a bola sobe na Oracle Arena, em Oakland.

O time da casa, os Warriors, lideram após vencerem o primeiro jogo. Mais uma vez, seu ginásio está lotado e não será nada fácil para o time dos Rockets.

Falta pouco. A hora da segunda partida vai chegando. É o confronto do lado Oeste e vale vaga para a grande decisão.

E nas escalações oficiais, Dwight Howard aparece como titular. O pivô, que era dúvida por dores no joelho, está confirmado e vai pra partida.

O segundo jogo entre Warriors x Rockets começa a partir das 22 horas, horário de Brasília. Jogo que promete demais e você terá todos os detalhes, aqui, na VAVEL Brasil.

FIQUE DE OLHO Golden State Warriors - Houston Rockets : Jason Terry, armador: o veterano armador do time texano pode ser a vávula de escape ao ver que o principal jogador da equipe não está bem. Bem do perímetro e com ótima participação nas assistências, o camisa 31 pode ser fundamental dentro do jogo.

FIQUE DE OLHO Golden State Warriors - Houston Rockets : Klay Thompson, ala: enquanto os olhos se voltam ao armador dos Warriors, surge o gatilho do ala, que une atletismo com ótima pontaria e visão de jogo, sendo arma importante para o time de Oakland nas partidas.

Há uma dúvida quanto à saúde de Dwitgh Howard. Após sentir dores no joelho esquerdo, o pivô de Houston pouco participou do jogo 1 dessa final.

O jogo de daqui a pouco colocará, lado a lado mais uma vez, os dois primeiros na lista de MVP (Most Valuable Player) da temporada. A honraria de melhor jogador ficou com o armador dos Warriors, seguido por Harden.

Os líderes das equipes nos playoffs não poderiam ser outros a não ser Sthepen Curry e James Harden. Com 28.7 pontos por jogo do armador dos Warriors e 27.8 do Barba, eles lideram as estatísticas das equipes.

A Oracle Arena, em Oakland, será mais uma vez, o palco do confronto de logo mais.

A temporada regular dos Rockets foram de 56 vitórias e 26 derrotas. Fora de seus domínios, são 26 conquistas contra 15 derrotas.

A campanha dos Warriors marcam 67 vitórias e 15 derrotas. Hoje, joga em casa novamente, onde teve 39 vitórias e apenas 2 derrotas, isso na temporada regular.

No último jogo, o equilíbrio e a intensidade marcaram a partida. Só que os principais astros das equipes chamaram a responsabilidade. Sthepen Curry e James Harden deram um show, mas o time do MVP se deu melhor na partida.

Já o time do Texas vem para a série credenciado após uma virada sensacional contra o Los Angeles Clippers. Mesmo perdendo o confronto por 3 a 1, conseguiu a virada e bateu o time californiano por 4 a 3.

O time da Califórnia que se classificou para essa decisão de conferência após bater o Memphis Grizzlies por 4 a 2.

Hoje, você acompanha o jogo 2 entre Golden State Warrior e Houston Rockets. Acompenhe todos os detalhes conosco desse que promete ser mais uma partida sensacional.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos à mais uma transmissão e em tempo real das finais do lado Oeste da NBA.