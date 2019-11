Com erro no final, Warriors faz o dever de casa, vence Rockets e vai ao Texas em vantagem

Nessa quinta-feira (22) a equipe do Golden State Warriors recebeu o e venceu o Houston Rockets por 99 a 89, e abriu 2 a 0 na série da final da conferência Oeste. Os destaques do time da Califórnia foram o ala-pivô Andrew Bogut com 14 pontos e 8 rebotes e naturalmente Stephen Curry (33 pontos e 6 assistências), que foi extremamente decisivo para Golden State. Pelo lado texano, um dos melhores jogadores da temporada, James Harden (36 pts, 10 rebotes e 9 assistências) foi o destaque e quase chegou ao triplo-duplo.

Como já haviam ganho a primeira partida em casa, os Warriors agora vão à Houston com ótima vantagem e esperam vencer pelo menos uma partida no Texas, para decidir a vaga novamente na Oracle Arena.

O próximo jogo da série, será no Toyota Center, em Houston, o jogo acontecerá no próximo sábado, as 22h. O vencedor da série fará a final da NBA contra o vencedor de Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers que duelam pela final do Leste.

Warriors abre boa vantagem, Houston reage e empata o jogo

No primeiro tempo de partida, Josh Smith e Corey Brewer começaram pontuando para Houston, enquanto Stephen Curry era o motor do time de Oakland. A partida ficou equilibrada por quase todo o período, mas Curry desequilibrava com seus tiros de três, e Golden State era imperdoável nos contra-ataques, vencendo a parcial por 36 a 28.

No segundo quarto, os Rockets cometeram uma série de turnovers e com ótima participação de Leandrinho, os Warriors iam ampliando a diferença, mesmo com Curry e Thompson no banco. Houston conseguiu acertar a mão na metade do quarto, e reagiu no jogo para empatar a partida com James Harden ‘’on fire’’, fechando primeiro tempo em 55 a 55.

Curry novamente aparece e garante vantagem

A segunda etapa do jogo começou como terminou a primeira, com Houston ligado no jogo e com a mão boa no ataque, virando o jogo e pressionando os donos da casa, que respondiam com Draymond Green, que dividia o protagonismo com Curry e mantinha os Warriors a frente no placar, terminando o terceiro período vencendo por 77 a 75.

No período final, os Warriors queriam garantir a vitória a todo custo, e Andrew Bogut apareceu bem, mas Harden não se rendia e m antinha os texanos na partida. Nos minutos finais do jogo, com o jogo ainda parelho, o Houston teve a última bola, mas errou o ataque e viu o relógio estourar, perdendo a partida por 99 a 98.

Destaques do jogo

- Golden State Warriors

#30 Stephen Curry - 33 pontos e 6 assistências

#11 Andrew Bogut – 14 pontos e 8 rebotes.

- Houston Rockets

#13 James Harden - 36 pontos, 10 rebotes e 9 assistências.

#12 Dwight Howard - 19 pontos e 17 rebotes.